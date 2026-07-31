XRPL gelecek hafta beş maddelik yükseltme paketini sunacak

RippleX Ürün Başkanı Jazzi Cooper, xrpld 3.3.0 sürümüyle XRPL ağında kapsamlı bir teknolojik yükseltmenin devreye alınacağını açıkladı. Cooper, ağın dijital varlıkları ölçekleme kapasitesini daha önce gösterdiğini, altyapının şimdi ise sınır ötesi ödemelerden alım satıma, teminat yönetiminden anlık mutabakata kadar uzanan kullanım alanlarında küresel benimsenme aşamasına girdiğini belirtiyor.

Yükseltme gelecek hafta yayımlanacak

Resmi sürüm paketinin gelecek hafta yayımlanması planlanıyor. XRPL’nin standart işleyişi uyarınca yeni özellikler, bağımsız topluluk doğrulayıcılarının inceleme ve onay sürecinin ardından etkinleştirilecek. Bu yapı, ağdaki değişikliklerin merkezi bir kararla değil, doğrulayıcı mutabakatıyla devreye girmesini sağlıyor.

Paket, tek bir sürüm altında birleştirilen beş temel değişiklikten oluşuyor. Ripple ekibi teknik şartnameleri ve belgeleri açık kaynak platformunda yayımladı. Önümüzdeki haftalarda kod entegrasyonunu kolaylaştırmak için ayrıntılı teknik incelemelerle güvenlik raporlarının da paylaşılması bekleniyor.

Kurumsal kullanım için yeni zemin

Cooper’a göre bu değişiklikler, geleneksel finans kuruluşlarının yıllardır kamuya açık blokzincirlere girişini zorlaştıran teknik ve hukuki tıkanıklıkları azaltmayı hedefliyor. Düzenlemelere uyum, işlem güvenliği ve operasyonel esneklik gibi başlıklar, paketin öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Jazzi Cooper, XRPL altyapısının artık sınır ötesi ödemeler, alım satım, teminat yönetimi ve anlık mutabakat gibi gerçek kullanım alanlarında küresel ölçekte benimsenme evresine geçtiğini vurguluyor.

Yükseltmeyle birlikte kurumsal teslim karşılığı ödeme modeli de desteklenecek. DvP olarak bilinen bu yapıda, en fazla sekiz işlemlik diziler ya tamamen gerçekleşecek ya da bütünüyle iptal edilecek. Bu yaklaşım, özellikle kurumsal mutabakat süreçlerinde karşı taraf riskini azaltmaya dönük bir mekanizma sunuyor.

Mini sözlük: DvP, teslim karşılığı ödeme anlamına gelir. Bir varlığın devri ile ödemenin aynı anda sonuçlanmasını hedefler; böylece taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getirip diğerinin getirmemesi riski azaltılır.

Kullanıcı deneyimi ve uyum süreçleri öne çıkıyor

Paket, son kullanıcı tarafında da süreci sadeleştirmeyi amaçlıyor. Ücret sponsorluğu seçeneği sayesinde büyük kurumlar, müşterileri adına ağ ücretlerini karşılayabilecek. Böylece sıradan kullanıcıların işlem yapmak için yerel token XRP satın alması ve cüzdanında tutması gerekmeyebilecek.

Buna ek olarak, token parametrelerinin yeni yasal gerekliliklere göre dinamik biçimde güncellenebilmesi planlanıyor. Bu esneklik, düzenlemelere uyumlu tokenleştirilmiş sermaye dolaşımı için XRPL’yi daha uygun bir altyapı konumuna taşıyabilir.

Yeni özelliklerin, bağımsız topluluk doğrulayıcılarının onayının ardından etkinleştirilmesi öngörülüyor; bu da yükseltmenin ağın yerleşik yönetişim süreciyle ilerleyeceğini gösteriyor.

RippleX, Ripple ekosisteminde geliştirici araçları ve ağ ürünleri üzerinde çalışan teknoloji birimi olarak öne çıkıyor. Açıklanan paketin odağında, kamuya açık blokzincir yapısını korurken kurumsal kullanım gereksinimlerine daha doğrudan yanıt verebilen bir XRPL mimarisi kurulması yer alıyor.