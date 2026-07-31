🚨 SBI, Ripple yatırımının değerini 6,6 trilyon yen olarak açıkladı.

Japon finans grubu SBI Holdings, Ripple’daki payının değerini yaklaşık 6,6 trilyon yen olarak açıkladı. Bu tutar yaklaşık 45 milyar dolara karşılık geliyor. Şirket, XRP fiyatındaki son zayıf seyre rağmen Ripple’a olan güvenini koruduğunu ortaya koydu.

CLARITY Act belirsizliği öne çıktı

SBI’nin ilk çeyrek sonuç sunumunda konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Yasuo Nishikawa, XRP fiyatındaki son durgunluğun ABD’de gündemde olan CLARITY Act etrafındaki belirsizlikle aynı döneme denk geldiğini söyledi. Nishikawa, bu düzenleme netleşene kadar piyasada temkinli bir görünümün sürdüğüne işaret etti.

XRP fiyatı, CLARITY Act’in sonucunu bekliyormuş gibi zayıf seyretti. Buna rağmen yalnızca Ripple’daki varlıklarımızın değeri 6,6 trilyon yen seviyesinde bulunuyor.

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümlerine odaklanan bir blokzincir şirketi olarak biliniyor. SBI ise uzun süredir şirketin en yakın iş ortakları arasında yer alıyor ve iki taraf Asya Pasifik bölgesinde blokzincir tabanlı ödeme sistemlerini yaygınlaştırmak için birlikte çalışıyor.

İlk çeyrekte kar rekoru geldi

SBI, ilk çeyrekte karlılığın tüm ana kalemlerinde rekor sonuçlara ulaştı. Hissedarlara atfedilen üç aylık kar 148,1 milyar yen oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,5 kat artışa işaret etti.

Şirketin Ripple yatırımını da içeren özel sermaye birimi, dönem boyunca en güçlü performans gösteren alanlardan biri oldu. Bu bölümün karı yıllık bazda yüzde 328 artarak 119,9 milyar yene çıktı. SBI, büyümenin büyük bölümünü kripto varlıklar, yapay zeka, yarı iletkenler ve kuantum bilişim gibi ileri teknoloji yatırımlarına bağladı.

Kalem Veri Ripple payının değeri 6,6 trilyon yen Hissedarlara atfedilen kar 148,1 milyar yen Özel sermaye birimi karı 119,9 milyar yen Özel sermaye birimi yıllık artış yüzde 328

Kripto işinde kısa vadeli baskı sürüyor

SBI, kripto para faaliyetlerinin zayıf piyasa koşulları nedeniyle baskı altında kaldığını da bildirdi. Bu segment 1,4 milyar yen vergi öncesi zarar yazdı. Buna karşın şirket, küresel kripto piyasa yapıcısı B2C2’nin karda kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

SBI, piyasa faaliyetlerinin yeniden hız kazanmasıyla birlikte kripto alanındaki konumundan fayda sağlamayı hedefliyor.

Şirket son dönemde Japon stabilcoin JPYS için destek ve ödünç verme hizmetleri başlattı. Ayrıca zincir üstü finans odaklı yeni ortaklıklar ve stratejik yatırımlar da gündeme geldi.

Bitbank satın alımı ağustosta tamamlanacak

SBI, Japon kripto para borsası Bitbank’i satın alma planını ağustosta tamamlamayı bekliyor. Şirket, bu birleşmenin ardından kripto faaliyetlerinin yaklaşık 3 milyon müşteri hesabına hizmet vereceğini öngörüyor. Saklama altındaki varlık büyüklüğünün ise yaklaşık 870 milyar yene ulaşması bekleniyor.

Güncel değerleme, Ripple’ın SBI yatırım portföyündeki en değerli varlıklardan biri olmaya devam ettiğini gösterdi. XRP fiyatındaki son yavaşlamaya rağmen şirket, Ripple ile uzun vadeli stratejik bağını koruyor.