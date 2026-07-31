Ethereum’da satış sinyali geldi, 1.968 dolar direnci öne çıktı

Ethereum, son haftalardaki toparlanmanın ardından daha temkinli bir seyre girdi. Kısa vadeli teknik göstergeler, yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğine işaret ederken, piyasada genel görünümün ise halen tamamen bozulmadığı değerlendiriliyor.

Teknik sinyal yön değişimine işaret etti

Kripto para analisti Ali Martinez, 31 Temmuz 2026 tarihinde Ethereum için daha önce dip bölgesini doğru biçimde işaret eden TD Sequential göstergesinin bu kez satış sinyali ürettiğini açıkladı. Martinez’in paylaştığı değerlendirmeye göre gösterge, ETH yaklaşık 1.500 dolar seviyesindeyken alım sinyali vermiş ve bunun ardından fiyat yüzde 31,5 yükselmişti.

Ali Martinez, daha önce 1.500 dolar civarında alım fırsatına işaret eden TD Sequential göstergesinin, Ethereum 1.980 dolar bölgesine yaklaşırken bu kez satış sinyali ürettiğini aktarıyor.

TD Sequential, trendin yorulabileceği ve yön değiştirebileceği noktaları tespit etmeye çalışan bir teknik analiz göstergesi olarak biliniyor. Bu göstergenin önceki yükselişi önceden haber vermesi, son sinyale yönelik ilgiyi artırmış durumda.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda yükseliş veya düşüş trendinin zayıflayıp zayıflamadığını anlamak için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Göstergenin verdiği sinyaller tek başına kesin yön göstermez; genellikle destek, direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirilir.

Kritik direnç ve destek seviyeleri izleniyor

Ethereum, yazım sırasında 1.903,09 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 15,91 milyar dolar, piyasa değeri ise 229,79 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki değişim yüzde 0,02 ile sınırlı kaldı ve fiyatın görece yatay bir görünüm sergilediği görüldü.

Teknik tarafta ETH, Bollinger Bantlarının orta çizgisi olan 1.884,35 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Üst bant 1.968,57 dolarda, alt bant ise 1.800,12 dolarda yer alıyor. Fiyatın orta bandın üzerinde tutunması, alıcıların halen piyasadan tamamen çekilmediğine işaret ediyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 1.903,09 dolar Bollinger orta bant 1.884,35 dolar Bollinger üst bant 1.968,57 dolar Bollinger alt bant 1.800,12 dolar

MACD zayıflayan alım baskısına işaret ediyor

MACD verileri de kısa vadede temkinli bir tablo ortaya koyuyor. MACD çizgisi 36,14 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 38,86 seviyesinde yer alıyor. Histogramın eksi 2,72 değerinde olması, alım baskısında zayıflamaya işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

MACD göstergesi sıfır çizgisinin üzerinde kalmasına rağmen, çizginin sinyal çizgisinin altına inmesi alıcıların gücünde zayıflamaya işaret ediyor.

Piyasanın kısa vadeli yönü açısından 1.968 ile 1.980 dolar aralığı öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde son yükseliş dalgasının ivme kazanması gündeme gelebilir. Tersi durumda, satış baskısının artması halinde Ethereum’un önce 1.884 dolar civarındaki ara desteğe yönelmesi, ardından yeniden güç toplamaya çalışması izlenebilir.