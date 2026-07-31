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Ethereum (ETH)

Ethereum’da satış sinyali geldi, 1.968 dolar direnci öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum'da satış sinyali oluştu ve 1.968 ile 1.980 dolar aralığı kritik direnç olarak öne çıktı.
  • 📊 Ali Martinez'in izlediği TD Sequential, 31 Temmuz 2026'da $ETH için yeni bir uyarı verdi.
  • 📉 MACD verileri alım baskısının zayıfladığını gösterirken fiyat 1.884 doların üzerindeki seyrini korudu.
  • 🧭 Son haftalardaki yükselişin devamı, Ethereum'un kritik direnç bölgesini aşıp aşamayacağına bağlı kaldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ethereum, son haftalardaki toparlanmanın ardından daha temkinli bir seyre girdi. Kısa vadeli teknik göstergeler, yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğine işaret ederken, piyasada genel görünümün ise halen tamamen bozulmadığı değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Teknik sinyal yön değişimine işaret etti
2 Kritik direnç ve destek seviyeleri izleniyor
3 MACD zayıflayan alım baskısına işaret ediyor

Teknik sinyal yön değişimine işaret etti

Kripto para analisti Ali Martinez, 31 Temmuz 2026 tarihinde Ethereum için daha önce dip bölgesini doğru biçimde işaret eden TD Sequential göstergesinin bu kez satış sinyali ürettiğini açıkladı. Martinez’in paylaştığı değerlendirmeye göre gösterge, ETH yaklaşık 1.500 dolar seviyesindeyken alım sinyali vermiş ve bunun ardından fiyat yüzde 31,5 yükselmişti.

Ali Martinez, daha önce 1.500 dolar civarında alım fırsatına işaret eden TD Sequential göstergesinin, Ethereum 1.980 dolar bölgesine yaklaşırken bu kez satış sinyali ürettiğini aktarıyor.

TD Sequential, trendin yorulabileceği ve yön değiştirebileceği noktaları tespit etmeye çalışan bir teknik analiz göstergesi olarak biliniyor. Bu göstergenin önceki yükselişi önceden haber vermesi, son sinyale yönelik ilgiyi artırmış durumda.

Mini sözlük: TD Sequential, piyasalarda yükseliş veya düşüş trendinin zayıflayıp zayıflamadığını anlamak için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Göstergenin verdiği sinyaller tek başına kesin yön göstermez; genellikle destek, direnç ve hacim verileriyle birlikte değerlendirilir.

Kritik direnç ve destek seviyeleri izleniyor

Ethereum, yazım sırasında 1.903,09 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 15,91 milyar dolar, piyasa değeri ise 229,79 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki değişim yüzde 0,02 ile sınırlı kaldı ve fiyatın görece yatay bir görünüm sergilediği görüldü.

Teknik tarafta ETH, Bollinger Bantlarının orta çizgisi olan 1.884,35 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Üst bant 1.968,57 dolarda, alt bant ise 1.800,12 dolarda yer alıyor. Fiyatın orta bandın üzerinde tutunması, alıcıların halen piyasadan tamamen çekilmediğine işaret ediyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat1.903,09 dolar
Bollinger orta bant1.884,35 dolar
Bollinger üst bant1.968,57 dolar
Bollinger alt bant1.800,12 dolar

MACD zayıflayan alım baskısına işaret ediyor

MACD verileri de kısa vadede temkinli bir tablo ortaya koyuyor. MACD çizgisi 36,14 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 38,86 seviyesinde yer alıyor. Histogramın eksi 2,72 değerinde olması, alım baskısında zayıflamaya işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

MACD göstergesi sıfır çizgisinin üzerinde kalmasına rağmen, çizginin sinyal çizgisinin altına inmesi alıcıların gücünde zayıflamaya işaret ediyor.

Piyasanın kısa vadeli yönü açısından 1.968 ile 1.980 dolar aralığı öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde son yükseliş dalgasının ivme kazanması gündeme gelebilir. Tersi durumda, satış baskısının artması halinde Ethereum’un önce 1.884 dolar civarındaki ara desteğe yönelmesi, ardından yeniden güç toplamaya çalışması izlenebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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