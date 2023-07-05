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2018’de Bitcoin (BTC) fiyatının ulaşacağı dibi öncesinde haber vermesiyle yakından takip edilmeye başlanan kripto para analisti Bluntz, kripto kralının bir sonraki yükseliş hareketinden önce hem boğaları hem ayıları oyun dışı bırakacak senaryoya dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Analist ayrıca Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) için güncel görünümü paylaştı.

Bitcoin’de Korkutan Senaryoyu Özetledi

Anonim kripto para analisti Bluntz, en büyük kripto para Bitcoin’in kısa süre için 31 bin 500 dolar civarındaki yılın en yüksek seviyesinin üzerine çıkarak bir boğa tuzağı kurmuş olabileceğini ve sıradaki hedef seviyenin 29 bin 500 dolar olabileceğini söyledi. Analiste göre Bitcoin yapacağı bu geri çekilmenin ardından yükseliş trendinin bir sonraki aşaması başlayacak ve 29 bin 500 dolara olan fiyat hareketi muhtemelen bir ayı tuzağı olacak:

BTC‘de mümkün olduğunca çok insanı mahvedecek bu senaryodaki maksimum acı verici olacak olan hareket fiyatın 31 bin 500 dolara gitmesi ve ardından gerçek yükselişin başlamasından önce 29 bin 500 doların görülmesi olacaktır.

Ethereum ve Solana İçin En Olası Senaryoyu Paylaştı

Bluntz ayrıca Bitcoin (ETH/BTC) karşısında yükseliş sinyalleri verdiğini söylediği Ethereum‘u da yakından takip ediyor. Analiste göre, ETH/BTC’nin teknikteki yükseliş görünümü en büyük altcoin‘in ABD doları paritesinde küçük geri çekilmelerle birlikte ralli yapabileceğini gösteriyor:

Hem tepeleri hem dipleri süpürmesinin ardından ETH/BTC’de son derece yükseliş eğilimli dört saatlik bir grafik oluşuyor. ABD doları paritesinde olduğundan çok daha derine çekilebileceğini düşünmüştüm ama ETH/BTC çiftindeki bu görünüm buradan çok daha az geri çekilmeyle yükseliş devam edeceğini gösteriyor.

Öte yandan Bluntz, Ethereum’un rakibi olarak gösterilen Solana‘yı da yakından takip ediyor. Analist SOL’un önümüzdeki günlerde 24 dolara doğru yükselmeden önce 18 dolar seviyesine kadar geri çekilmesini beklediği belirterek yatırımcıları uyardı.