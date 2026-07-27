Ethereum balinası 2 saatte 25 bin ETH topladı

Ethereum ağında kısa süre içinde dikkat çeken büyük bir alım gerçekleşti. Zincir üstü verilere göre yeni oluşturulan üç cüzdan, toplam 50,04 milyon DAI harcayarak 25.425 ETH satın aldı. Ortalama alım fiyatı 1.968 dolar oldu. Söz konusu cüzdanların aynı yapıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor, ancak alımın arkasındaki gerçek kişi ya da kurum henüz bilinmiyor.

Alım kritik teknik eşikte geldi

Bu işlemin zamanlaması, Ethereum fiyatının son aylardaki en önemli teknik direnç alanlarından birini yeniden aşmaya çalıştığı döneme denk geldi. Piyasada yeni açılmış cüzdanlarla bu büyüklükte alım yapılması, mevcut varlıkların yer değiştirmesinden çok yeni pozisyon açıldığına işaret edebiliyor. Bu durum da kurumsal yatırımcılar ya da daha gelişmiş büyük oyuncuların devreye girmiş olabileceği yorumlarını güçlendiriyor.

Yeni oluşturulan üç cüzdanın 50,04 milyon DAI ile 25.425 ETH toplaması, Ethereum fiyatının güçlü bir direnç bölgesini test ettiği sırada piyasadaki güvenin arttığına işaret ediyor.

Ethereum, hazirandaki sert düşüşün ardından son haftalarda teknik görünümünü belirgin biçimde toparladı. Fiyat, 20 günlük ve 50 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerine yerleşti. Aylar süren satış baskısından sonra bu kısa vadeli ortalamaların yeniden yukarı yönelmesi, piyasa yapısında iyileşmeye ve ivmede artışa işaret ediyor.

100 günlük ortalama belirleyici olacak

Piyasadaki mevcut teknik eşik 1.935 ile 1.970 dolar aralığında bulunan 100 günlük üstel hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Ethereum fiyatı bu bölgenin çevresinde işlem görüyor. Alıcılar, daha önce birkaç kez toparlanma girişimini durduran bu alanı destek bölgesine çevirmeye çalışıyor.

Mini sözlük: Üstel hareketli ortalama, son fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren teknik göstergedir. Yatırımcılar bu ortalamaları kısa ve orta vadeli yön değişimlerini izlemek için kullanır.

Gösterge Seviye Anlamı Ortalama alım fiyatı 1.968 dolar Balina alımının gerçekleştiği ortalama seviye 100 günlük EMA 1.935 ile 1.970 dolar Kısa vadede aşılması gereken ana direnç 200 günlük EMA 2.180 dolar Uzun vadeli düşüş eğiliminin tanımlandığı üst bariyer 50 günlük EMA 1.750 dolar Olası geri çekilmede izlenen destek alanı

Bu ortalamanın üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde yükseliş senaryosu daha fazla destek bulabilir. Böyle bir durumda ivme odaklı işlem yapan yatırımcıların piyasaya katılımı artabilir. Bir sonraki önemli direnç ise 2.180 dolar civarında bulunan 200 günlük üstel hareketli ortalama olarak görülüyor.

İvme göstergeleri pozitif kalıyor

Göreli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi orta 60 seviyelerine yükseldi. Buna rağmen aşırı alım bölgesine henüz girilmedi. Bu tablo, alıcıların teknik olarak hala bir miktar daha yukarı alan bulabildiğini gösteriyor. Yine de daha geniş piyasa yapısı, 2.180 dolar bölgesi aşılmadan temkinli yaklaşımın korunmasını gerektiriyor.

Alıcıların önündeki en kritik sınav, Ethereum fiyatının 100 günlük ortalamanın üzerinde tutunup tutunamayacağı olacak; bu seviyenin korunması halinde 2.180 dolar bölgesi daha güçlü biçimde gündeme gelebilir.

Önümüzdeki birkaç işlem seansında fiyatın 100 günlük ortalamanın üzerinde kalıp kalamayacağı yakından izlenecek. Bu bölgenin korunması durumunda 2.180 dolara doğru yeni bir hareket olasılığı artabilir. Tersi durumda Ethereum fiyatı yeniden geri çekilirse, piyasada 50 günlük ortalama yakınındaki 1.750 dolar desteği öne çıkabilir.