Strategy, dört haftadır Bitcoin alımı yapmıyor

Strategy, kurumsal ölçekte en fazla Bitcoin tutan şirket olarak son dört haftadır yeni BTC alımı gerçekleştirmedi. Şirketin yaklaşık iki yıldaki en uzun alım arası dikkat çekerken, bu dönemde nakit pozisyonunu güçlendirmeyi tercih ettiği görülüyor. Gelişme, ikinci çeyrek bilançosu öncesinde sermaye yapısına ilişkin temkinli bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

Michael Saylor paylaşımı beklenti yarattı

Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, 26 Temmuz Pazar günü X hesabında şirketin Bitcoin alımlarına ilişkin bir grafik paylaşarak, “Bir renge daha ihtiyacımız olacak” ifadesini kullandı. Paylaşım, pazartesi günü yeni bir Bitcoin alımı gelebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi ancak bu beklenti karşılık bulmadı.

Michael Saylor, şirketin alım grafiğini paylaşırken “Bir renge daha ihtiyacımız olacak” ifadesini kullandı.

Saylor’ın pazar günleri yaptığı benzer paylaşımların ardından önceki dönemde sık sık ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan bildirimlerle yeni Bitcoin alımları açıklanıyordu. Son dönemde ise bu düzenli görünüm değişti. Saylor kısa süre önce de benzer bir paylaşım yapmış, ancak ardından yeni alım yerine şirketin kayda değer miktarda satış yaptığı görülmüştü.

Strategy bugüne kadar hazine stratejisi kapsamında 113 ayrı Bitcoin yatırımı yaptı. Şirketin elinde ortalama 75.476 dolar maliyetle alınmış 843.775 BTC bulunuyor. Bu alımların toplam maliyeti 63,69 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin fiyatının 65.373,96 dolar olduğu düzey esas alındığında, bu varlıkların piyasa değeri yaklaşık 55,1 milyar dolara denk geliyor.

Nakit birikimi öne çıktı

Yeni Bitcoin alımı yerine nakit tarafını güçlendiren Strategy, 13 Temmuz ile 19 Temmuz arasında 2,73 milyondan fazla MSTR hissesi sattı. Şirket bu işlemlerden net 263,5 milyon dolar gelir elde etti. 20 Temmuz tarihli SEC bildirimi, nakit bakiyesinin yaklaşık 3,225 milyar dolara yükseldiğini gösterdi.

Buna karşın şirketin mevcut piyasa içi satış programları kapsamında 23,53 milyar dolarlık ilave adi hisse satışı kapasitesi bulunuyor. Bu alan, ilerleyen dönemde yeni finansman yaratılması için önemli bir esneklik sağlıyor.

Şirket ayrıca bu yıl finansal esnekliği artırmaya dönük çeşitli adımlar attı. Bunlar arasında 1 milyar dolarlık dijital kredi menkul kıymeti geri alımı, 1 milyar dolarlık adi hisse geri alım programı ve gerekli görülmesi halinde 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışı yetkisi yer aldı. 23 Temmuz’da ise mNAV hesaplamasında değişikliğe gidildi ve önceki verilerin yeni yöntemle doğrudan karşılaştırılamayacağı belirtildi.

Değerleme baskısı ve temettü yükü izleniyor

Strategy üzerinde değerleme baskısının da arttığı görülüyor. Şirketin mNAV oranı haziran sonundan bu yana 1 seviyesinin altına indi. Bu durum, şirketin piyasa değerinin elindeki Bitcoin varlıklarının toplam değerinin altına gerilediğine işaret ediyor. Böyle bir tabloda yeni Bitcoin alımı için hisse ihracı daha az cazip hale gelebilir.

CryptoQuant Araştırma Başkanı Julio Moreno, haziran ayında Strategy’nin Bitcoin alımlarını yavaşlatıp nakit rezervlerini yeniden güçlendirmesi gerektiğini savundu. Moreno, yılın ilk yarısında şirketin kullanılabilir nakdinin belirgin biçimde azaldığını hesapladığını aktardı.

Julio Moreno, şirketin yıllıklandırılmış temettü yükümlülüklerinin yaklaşık dört kat artarak 1,2 milyar dolara ulaştığını, nakit rezervinin ise 2026 içinde yüzde 38 gerilediğini vurguluyor.

Moreno’ya göre son altı ayda temettü yükü hızlı biçimde artarken, bu yükümlülüklerin mevcut nakitle karşılanabileceği süre keskin şekilde kısaldı. Bu nedenle gelecekteki Bitcoin alımlarının otomatik bir model yerine yatırım yaklaşımına dayalı biçimde değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor.