SHIB’de hacim patlaması sonrası kritik destek seviyesi öne çıktı

Shiba Inu, işlem hacmindeki sert artışın ardından son ayların en güçlü günlük hareketlerinden birini kaydetti. Uzun süredir yatay seyreden fiyat yapısından yukarı yönlü çıkan SHIB, kısa sürede dikkat çekici bir ivme yakaladı. Ancak son günlük mum verileri, bu yükselişin ilk aşamadaki gücünü korumakta zorlanabileceğine işaret ediyor.

Yükselişin ardından yorgunluk sinyali geldi

İşlem hacminin yaklaşık 12 kat artması, fiyat hareketinin arkasındaki temel unsur olarak öne çıktı. Bu tür sert hacim sıçramaları, kimi zaman daha uzun soluklu bir trend değişiminin başlangıcına, kimi zaman da kısa süreli yükselişlerin zirvesine eşlik edebiliyor. SHIB’in gün içi zirvelerden geri çekilmesi de alıcıların ilk ataktan sonra güç kaybetmeye başladığını gösteriyor.

Kısa vadede piyasanın odaklandığı ilk seviye 0.00000500 dolar bölgesi. 100 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu bu alan, fiyatın son kırılım öncesinde aşmakta zorlandığı önemli bir eşikti. SHIB bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra teknik görünüm belirgin biçimde iyileşti. Fiyat bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü kırılımın tamamen bozulduğunu söylemek için erken olabilir.

İşlem hacmindeki olağan dışı sıçrama ve 0.00000500 doların üzerindeki kalıcılık, SHIB için kısa vadeli teknik görünümün merkezine yerleşti.

Asıl direnç 200 günlük ortalamada bulunuyor

Yukarı yönlü hareketin devamı açısından ikinci kritik seviye 0.00000600 dolar civarında yer alıyor. Düşüş eğilimindeki 200 günlük üstel hareketli ortalama, daha geniş zaman diliminde ana direnç noktası olarak izleniyor. Yıl başından bu yana görülen toparlanma denemelerinin tamamı bu ortalama çevresinde zayıfladı.

Bu nedenle 0.00000600 doların üzerinde güçlü bir günlük kapanış gelmesi, yalnızca yeni alıcı ilgisini artırmakla kalmayabilir; aynı zamanda yılın başından beri süren yapısal zayıflığın kırıldığına dair en net teknik işaretlerden biri sayılabilir. Böyle bir senaryo, kısa vadeli yükselişi daha geniş çaplı bir trend değişimine dönüştürebilir.

Seviye Teknik anlamı 0.00000500 dolar 100 günlük EMA, ilk önemli destek 0.00000600 dolar 200 günlük EMA, ana direnç 0.00000445 dolar Kısa vadeli yapının bozulabileceği destek alanı

Aşağı yönlü risk de masada kalıyor

Fiyatın 0.00000445 doların altına sarkması halinde görünüm belirgin biçimde bozulabilir. Bu bölge, kırılım öncesinde fiyatı taşıyan daha kısa vadeli hareketli ortalamaların bulunduğu alan olarak öne çıkıyor. Bu desteğin kaybedilmesi, son teknik toparlanmanın büyük bölümünü geçersiz hale getirebilir.

Böyle bir geri çekilme, son yükselişin kalıcı spot talepten çok kısa pozisyonların kapanmasından beslenmiş olabileceği ihtimalini de güçlendirebilir. Bu nedenle piyasada yalnızca fiyatın yönü değil, destek bölgelerinde ne kadar güçlü tepki geldiği de yakından izleniyor.

RSI göstergesi aşırı alım bölgesine çıktı

Momentum göstergeleri de temkinli bir tablo çiziyor. Göreceli güç endeksi, aylar sonra ilk kez 70 seviyesinin üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine ulaştı. Bu durum tek başına ani bir dönüş anlamına gelmese de, sert yükselişlerin ardından görülen soluklanma dönemleriyle sık sık birlikte değerlendiriliyor.

SHIB birkaç gün öncesine göre teknik olarak daha güçlü görünse de yükselişin en kolay bölümünün geride kalmış olabileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki süreçte fiyatın 0.00000500 dolar çevresinde nasıl davrandığı ve alıcıların 0.00000600 dolar yakınındaki 200 günlük ortalamayı test edecek gücü toplayıp toplayamadığı belirleyici olacak. Bu iki seviye, son kırılımın daha geniş bir trend dönüşümüne mi evrileceğini yoksa bir kez daha başarısız toparlanma olarak mı kalacağını gösterecek.