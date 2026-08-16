Shibarium sessiz kalsa da SHIB yakımları hızlandı

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da işlem hareketliliği sınırlı kalsa da ağın ekosistem içindeki işlevi sürüyor. Shiba Inu topluluğunun uzun süredir öne çıkan isimlerinden Mazrael, X üzerinden verdiği yanıtta Shibarium’un yalnızca işlem sayılarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini, SHIB yakımlarına katkısının devam ettiğini dile getirdi.

Shibarium ve BONE’un rolü

Mazrael, Shibarium’un ShibTorch üzerinden SHIB yakımını desteklediğini söyledi. Bu sistem, Shibarium’da toplanan ve BONE cinsinden ödenen temel işlem ücretlerini SHIB’e çevirerek tokenleri kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıyor. Amaç, arzı azaltmak ve enflasyon baskısını sınırlamak olarak öne çıkıyor.

BONE’un hala ekosistem için anlam taşıyıp taşımadığı sorusuna da yanıt veren Mazrael, bu tokenin Shibarium ağında gas ücreti olarak kullanılmayı sürdürdüğünü vurguladı. BONE, bu yönüyle yalnızca ağ işlemlerinde değil, ShibTorch mekanizması üzerinden SHIB yakım sürecinde de dolaylı rol oynuyor.

Shibarium’un sessiz görünmesine karşın çalışmayı sürdürdüğünü vurgulayan Mazrael, son birkaç haftada ShibTorch üzerinden yüz milyonlarca SHIB’in yakıldığını aktardı.

Günlük ve haftalık yakım verileri

SHIB arzını azaltmaya yönelik son veriler dikkat çekici bir hızlanmaya işaret ediyor. Son 24 saatte yakım oranı %2.842 arttı ve 113,63 milyon SHIB kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı. Bu tokenler, geri alınamayacak cüzdanlara gönderildi.

Shibburn verilerine göre son yedi günde yakılan toplam miktar 147,05 milyon SHIB’e ulaştı. Haftalık yakım oranındaki artış ise %579 olarak kaydedildi. Son yakım hareketi, son haftalardaki en büyük tek günlük arz azaltımlarından biri olarak öne çıktı.

Dönem Yakılan SHIB Yakım oranı artışı Son 24 saat 113,63 milyon %2.842 Son 7 gün 147,05 milyon %579

Holder sayısı artmayı sürdürüyor

Yakım verilerindeki artışa paralel olarak Shiba Inu’nun zincir üstü yatırımcı tabanı da genişliyor. Güncel verilere göre SHIB holder sayısı 1.678.912 seviyesine ulaştı. Bu tablo, topluluk desteğinin yalnızca yakım faaliyetleriyle değil, cüzdan sayısındaki düzenli artışla da sürdüğünü gösteriyor.

Etherscan’in SHIB hesabının paylaştığı güncel verilere göre token son 24 saatte 98 yeni holder kazandı ve ağ içindeki büyümesini sürdürdü.

Ağustos ayı başından bu yana SHIB’e 728 yeni holder eklendi. Paylaşılan rakamlara göre 2026’nın başından bu yana toplam holder artışı 130.282 oldu. Bu artış, Shiba Inu ekosisteminde işlem yoğunluğu düşük dönemlerde bile kullanıcı tabanının büyümeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.