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SHIBA INU (SHIB)

Shibarium sessiz kalsa da SHIB yakımları hızlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shibarium sakin kalsa da $SHIB yakımları son 24 saatte hızlandı.
  • 🔥 Günlük yakım oranı %2.842 arttı ve 113,63 milyon SHIB dolaşımdan çıktı.
  • 🟠 BONE, Shibarium’da gas ücreti olarak kullanılmayı ve ShibTorch’u beslemeyi sürdürüyor.
  • 📈 SHIB holder sayısı 2026 başından bu yana 130.282 artarak 1.678.912’ye ulaştı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ekosisteminin katman 2 ağı Shibarium’da işlem hareketliliği sınırlı kalsa da ağın ekosistem içindeki işlevi sürüyor. Shiba Inu topluluğunun uzun süredir öne çıkan isimlerinden Mazrael, X üzerinden verdiği yanıtta Shibarium’un yalnızca işlem sayılarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini, SHIB yakımlarına katkısının devam ettiğini dile getirdi.

İçindekiler
1 Shibarium ve BONE’un rolü
2 Günlük ve haftalık yakım verileri
3 Holder sayısı artmayı sürdürüyor

Shibarium ve BONE’un rolü

Mazrael, Shibarium’un ShibTorch üzerinden SHIB yakımını desteklediğini söyledi. Bu sistem, Shibarium’da toplanan ve BONE cinsinden ödenen temel işlem ücretlerini SHIB’e çevirerek tokenleri kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıyor. Amaç, arzı azaltmak ve enflasyon baskısını sınırlamak olarak öne çıkıyor.

BONE’un hala ekosistem için anlam taşıyıp taşımadığı sorusuna da yanıt veren Mazrael, bu tokenin Shibarium ağında gas ücreti olarak kullanılmayı sürdürdüğünü vurguladı. BONE, bu yönüyle yalnızca ağ işlemlerinde değil, ShibTorch mekanizması üzerinden SHIB yakım sürecinde de dolaylı rol oynuyor.

Shibarium’un sessiz görünmesine karşın çalışmayı sürdürdüğünü vurgulayan Mazrael, son birkaç haftada ShibTorch üzerinden yüz milyonlarca SHIB’in yakıldığını aktardı.

Günlük ve haftalık yakım verileri

SHIB arzını azaltmaya yönelik son veriler dikkat çekici bir hızlanmaya işaret ediyor. Son 24 saatte yakım oranı %2.842 arttı ve 113,63 milyon SHIB kalıcı olarak dolaşımdan çıkarıldı. Bu tokenler, geri alınamayacak cüzdanlara gönderildi.

Shibburn verilerine göre son yedi günde yakılan toplam miktar 147,05 milyon SHIB’e ulaştı. Haftalık yakım oranındaki artış ise %579 olarak kaydedildi. Son yakım hareketi, son haftalardaki en büyük tek günlük arz azaltımlarından biri olarak öne çıktı.

DönemYakılan SHIBYakım oranı artışı
Son 24 saat113,63 milyon%2.842
Son 7 gün147,05 milyon%579

Holder sayısı artmayı sürdürüyor

Yakım verilerindeki artışa paralel olarak Shiba Inu’nun zincir üstü yatırımcı tabanı da genişliyor. Güncel verilere göre SHIB holder sayısı 1.678.912 seviyesine ulaştı. Bu tablo, topluluk desteğinin yalnızca yakım faaliyetleriyle değil, cüzdan sayısındaki düzenli artışla da sürdüğünü gösteriyor.

Etherscan’in SHIB hesabının paylaştığı güncel verilere göre token son 24 saatte 98 yeni holder kazandı ve ağ içindeki büyümesini sürdürdü.

Ağustos ayı başından bu yana SHIB’e 728 yeni holder eklendi. Paylaşılan rakamlara göre 2026’nın başından bu yana toplam holder artışı 130.282 oldu. Bu artış, Shiba Inu ekosisteminde işlem yoğunluğu düşük dönemlerde bile kullanıcı tabanının büyümeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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