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SHIBA INU (SHIB)

Shibarium’da DEX hacmi bir haftada %97,46 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shibarium'da DEX hacmi son bir haftada %97,46 geriledi.
  • 📉 Ağ üzerindeki işlem faaliyeti 1,81 dolara kadar düştü ve $SHIB ekosisteminde temkin öne çıktı.
  • 📊 Buna karşın toplam kilitli varlık son 24 saatte %0,13 artarak 102.324 dolara ulaştı.
  • 🔎 Ağdaki TVL'nin büyük bölümü 86.018 dolarla WoofSwap Shibarium'da toplandı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shiba Inu ekosistemindeki yavaşlama, katman 2 ağı Shibarium tarafında da belirginleşti. DeFiLlama verileri, ağ üzerindeki merkeziyetsiz borsa hacminin son bir haftada %97,46 düştüğünü gösteriyor. Shibarium üzerindeki işlem hacmi 1,81 dolar seviyesine kadar geriledi.

İçindekiler
1 DEX faaliyetinde sert düşüş
2 TVL sınırlı da olsa yükseldi
3 Ağ içindeki dağılım
4 Piyasa ilgisi zayıf kalıyor

DEX faaliyetinde sert düşüş

Ağdaki zayıflama, hem spot piyasa hem de merkeziyetsiz finans tarafında düşük katılımla birlikte öne çıktı. Shiba Inu fiyatındaki oynaklık sürse de işlem tarafında ivme kaybı dikkat çekti. Son veriler, Shibarium üzerindeki DEX hacminin neredeyse sıfıra yaklaştığına işaret ediyor.

DeFiLlama verileri, Shibarium ağındaki merkeziyetsiz borsa hacminin son yedi günde %97,46 gerilediğini ve işlem faaliyetinin 1,81 dolar seviyesine indiğini ortaya koyuyor.

Bu gerileme, kripto piyasasındaki daha geniş çaplı düşüşle aynı döneme denk geldi. Shiba Inu son dönemde ağırlıklı olarak eksi bölgede işlem görürken, yatırımcıların ekosistem genelinde daha temkinli davrandığı görülüyor.

TVL sınırlı da olsa yükseldi

İşlem hacmindeki sert düşüşe rağmen, Shibarium ağının toplam kilitli varlığı son 24 saatte %0,13 artarak 102.324 dolara çıktı. Bu tablo, işlem iştahı zayıf kalırken ağda kilitli varlık tarafında sınırlı bir artış yaşandığını gösterdi.

Mini sözlük: TVL, bir blokzincir ağı ya da uygulamada kilitli duran toplam varlık değerini ifade eder. DEX ise kullanıcıların aracı olmadan token alım satımı yapabildiği merkeziyetsiz borsaları tanımlar.

ProtokolTVL24 saatlik değişim
WoofSwap Shibarium86.018 dolar%3,18 artış
ShibaSwap6.893 dolarBelirtilmedi
Shibex4.264 dolarBelirtilmedi
DogSwap3.855 dolarBelirtilmedi

Ağ içindeki dağılım

Shibarium üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsalar arasında en büyük payı WoofSwap Shibarium aldı. Platformun toplam kilitli varlığı son 24 saatte %3,18 yükselerek 86.018 dolara ulaştı.

WoofSwap’i 6.893 dolarla ShibaSwap izledi. Shibex’te 4.264 dolar, DogSwap’te ise 3.855 dolar seviyesinde kilitli varlık bulundu. Mevcut dağılım, ağdaki likiditenin büyük bölümünün tek bir protokolde toplandığını ortaya koydu.

Piyasa ilgisi zayıf kalıyor

Analistler, kripto piyasasında daha güçlü bir toparlanma görülmesi halinde SHIB’e yönelik ilginin yeniden artabileceğini öngörüyor. Piyasa iştahının geri dönmesi durumunda Shibarium’da kullanıcı etkinliği de güçlenebilir ve ağdaki likidite yeniden canlanabilir.

Kripto piyasasında genel görünümün iyileşmesi halinde SHIB’e ilginin artması ve bunun Shibarium üzerindeki kullanıcı faaliyetini desteklemesi bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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