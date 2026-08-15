Shibarium’da DEX hacmi bir haftada %97,46 geriledi

Shiba Inu ekosistemindeki yavaşlama, katman 2 ağı Shibarium tarafında da belirginleşti. DeFiLlama verileri, ağ üzerindeki merkeziyetsiz borsa hacminin son bir haftada %97,46 düştüğünü gösteriyor. Shibarium üzerindeki işlem hacmi 1,81 dolar seviyesine kadar geriledi.

DEX faaliyetinde sert düşüş

Ağdaki zayıflama, hem spot piyasa hem de merkeziyetsiz finans tarafında düşük katılımla birlikte öne çıktı. Shiba Inu fiyatındaki oynaklık sürse de işlem tarafında ivme kaybı dikkat çekti. Son veriler, Shibarium üzerindeki DEX hacminin neredeyse sıfıra yaklaştığına işaret ediyor.

DeFiLlama verileri, Shibarium ağındaki merkeziyetsiz borsa hacminin son yedi günde %97,46 gerilediğini ve işlem faaliyetinin 1,81 dolar seviyesine indiğini ortaya koyuyor.

Bu gerileme, kripto piyasasındaki daha geniş çaplı düşüşle aynı döneme denk geldi. Shiba Inu son dönemde ağırlıklı olarak eksi bölgede işlem görürken, yatırımcıların ekosistem genelinde daha temkinli davrandığı görülüyor.

TVL sınırlı da olsa yükseldi

İşlem hacmindeki sert düşüşe rağmen, Shibarium ağının toplam kilitli varlığı son 24 saatte %0,13 artarak 102.324 dolara çıktı. Bu tablo, işlem iştahı zayıf kalırken ağda kilitli varlık tarafında sınırlı bir artış yaşandığını gösterdi.

Mini sözlük: TVL, bir blokzincir ağı ya da uygulamada kilitli duran toplam varlık değerini ifade eder. DEX ise kullanıcıların aracı olmadan token alım satımı yapabildiği merkeziyetsiz borsaları tanımlar.

Protokol TVL 24 saatlik değişim WoofSwap Shibarium 86.018 dolar %3,18 artış ShibaSwap 6.893 dolar Belirtilmedi Shibex 4.264 dolar Belirtilmedi DogSwap 3.855 dolar Belirtilmedi

Ağ içindeki dağılım

Shibarium üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz borsalar arasında en büyük payı WoofSwap Shibarium aldı. Platformun toplam kilitli varlığı son 24 saatte %3,18 yükselerek 86.018 dolara ulaştı.

WoofSwap’i 6.893 dolarla ShibaSwap izledi. Shibex’te 4.264 dolar, DogSwap’te ise 3.855 dolar seviyesinde kilitli varlık bulundu. Mevcut dağılım, ağdaki likiditenin büyük bölümünün tek bir protokolde toplandığını ortaya koydu.

Piyasa ilgisi zayıf kalıyor

Analistler, kripto piyasasında daha güçlü bir toparlanma görülmesi halinde SHIB’e yönelik ilginin yeniden artabileceğini öngörüyor. Piyasa iştahının geri dönmesi durumunda Shibarium’da kullanıcı etkinliği de güçlenebilir ve ağdaki likidite yeniden canlanabilir.

Kripto piyasasında genel görünümün iyileşmesi halinde SHIB’e ilginin artması ve bunun Shibarium üzerindeki kullanıcı faaliyetini desteklemesi bekleniyor.