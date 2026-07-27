Lummis, CLARITY Act ile kripto işlemlerine yeni yetki istedi

ABD Senatörü Cynthia Lummis, dijital varlıklarla bağlantılı suçlarla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan CLARITY Act tasarısını yeniden gündeme taşıdı. H.R. 3633 numaralı düzenleme, ABD Hazine Bakanlığına kripto varlık işlemlerini dondurma konusunda daha geniş yetki verilmesini öngörüyor. Tasarı, özellikle Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group gibi büyük kripto hırsızlıklarıyla anılan yapılara karşı daha hızlı müdahale zemini oluşturmayı hedefliyor.

Hazine için yeni yaptırım alanı

Tasarıya göre Hazine Bakanlığı, kara para aklama, siber saldırı veya başka suç faaliyetlerine karıştığı değerlendirilen yabancı dijital varlık şirketlerine karşı daha doğrudan adım atabilecek. Böylece şüpheli fon hareketleri, transfer tamamlanmadan önce durdurulabilecek.

North Korea’s Lazarus Group and other bad actors thrive on gaps in our financial rules. The Clarity Act gives Treasury new sanctions authority and a safe harbor for companies to freeze suspicious transactions before the money moves.

Metinde ayrıca kripto şirketlerine hukuki koruma sağlanması da yer alıyor. Bir borsa ya da stabilcoin ihraççısı, suçla bağlantılı olduğundan şüphe edilen bir işlemi dondurursa, bu karar nedeniyle açılabilecek davalara karşı koruma elde edecek. Düzenlemenin savunucuları, bu yaklaşımın şirketleri tereddüt etmeden önlem almaya teşvik edebileceğini düşünüyor.

BSA ve AML kapsamı genişliyor

CLARITY Act, Banka Gizliliği Yasası ile kara para aklamayı önleme kurallarının kripto borsaları ve merkeziyetsiz finans sistemleri için daha geniş biçimde uygulanmasını da öngörüyor. Bu çerçevede daha fazla kripto şirketinin, geleneksel finans kuruluşlarına benzer uyum standartlarına tabi olması bekleniyor.

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Soruşturmalar için 300 milyon dolarlık kaynak

Tasarı yalnızca yaptırım yetkisi getirmiyor, aynı zamanda soruşturma kapasitesine bütçe de ayırıyor. Buna göre FinCEN için dijital varlık denetimini güçlendirmek amacıyla 150 milyon dolar kaynak ayrıldı. Eyalet ve yerel kolluk birimlerinin kripto suçlarını soruşturmasına destek olmak için de 150 milyon dolarlık hibe öngörüldü.

Bunun yanında Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı arasında bilgi paylaşım mekanizması kurulması planlanıyor. Amaç, dijital varlıkların yasa dışı kullanımını izleme ve buna karşı kurumsal koordinasyonu artırmak.

Yasama sürecinde son durum

Cynthia Lummis, tasarının gözden geçirilmiş sürümünü 22 Temmuz 2026’da sundu. Düzenleme Temmuz 2025’te Temsilciler Meclisi’nden 294’e karşı 134 oyla geçmişti. Senato Bankacılık Komitesi de Mayıs 2026’daki oylamada tasarıyı 15’e karşı 9 oyla destekledi.

Lummis, CLARITY Act’in on yılın sonunda dijital varlıklar için net kurallar koymak adına ülkenin elindeki son fırsat olabileceğini savunuyor.

Lummis, ABD’nin düzenleme sürecini geciktirmesi halinde diğer ülkelerin önce davranabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle tasarı, yalnızca suçla mücadele başlığıyla değil, küresel kripto düzenleme yarışında ABD’nin konumuna etkisi açısından da dikkat çekiyor.