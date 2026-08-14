Ethereum, Poseidon projesini durdurup standart şifrelemeye döndü

Hashcash’in yaratıcısı ve Blockstream CEO’su Adam Back, Ethereum‘un kriptografi yaklaşımındaki yön değişikliğine açık destek verdi. Back, sektörün deneysel algoritmalar yerine uzun süredir sınanmış güvenlik standartlarını çok daha önce benimsemesi gerektiğini savundu.

Poseidon projesi rafa kaldırıldı

Back’in açıklaması, Ethereum Foundation araştırmacısı Justin Drake’in Poseidon adlı özel hash fonksiyonunu ağa entegre etmeye yönelik çalışmanın tamamen durdurulduğunu duyurmasının ardından geldi. Ethereum, sekiz yıllık geliştirme süreci ve kayda değer harcamanın ardından, 1. katmanda yeniden SHA ve BLAKE2s gibi daha yerleşik standartlara yöneliyor.

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin ana araştırma ve geliştirme çalışmalarını koordine eden yapı olarak biliniyor. Kurumun bu kararı, özellikle sıfır bilgi ispatı odaklı özel algoritmaların güvenlik ve verimlilik dengesi açısından yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Adam Back, özel olarak sıfır bilgi sistemleri için tasarlanan hash algoritmalarına hiçbir zaman güvenmediğini, yeterli küresel incelemeden geçmeyen bu yapıların risk taşıdığını vurguladı.

Adam Back’in eleştirileri

Back, Justin Drake’in paylaşımına verdiği yanıtta, “kanıtlayıcı dostu” hash fonksiyonlarını baştan beri benimsemediğini belirtti. Bu tür tasarımların yeterince denetlenmemiş, sıra dışı çözümler ortaya çıkardığını söyleyen Back, kendi çalışmalarında her zaman azami güvenilirlik ilkesini öne koyduğunu kaydetti.

Back, genel amaçlı kanıt sistemleri yaygınlaşmadan önce bile standart hash algoritmalarının daha yüksek ispat maliyetini üstlenmeyi tercih ettiğini ifade etti. Böylece daha düşük hesaplama verimliliği pahasına, olgunlaşmamış kod kullanımından doğabilecek risklerden uzak durduğunu anlattı.

Teknik gerekce ortadan kalktı

Yakın döneme kadar geleneksel kriptografi yöntemleri, sıfır bilgi sistemleri için fazla hesaplama gücü gerektirdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bu nedenle geliştiriciler Poseidon gibi özel çözümler üretmişti. Ancak son dönemde ikili alan matematiği tarafındaki ilerlemeler bu dengeyi değiştirdi.

Mini sözlük: Binius, ikili alanlar üzerinde çalışan bir ispat sistemi yaklaşımıdır. Flook ise geleneksel hash fonksiyonlarının sıfır bilgi devrelerinde daha verimli kullanılmasına imkan tanıyan yeni nesil tekniklerden biri olarak anılıyor.

2023’te Binius ispat sisteminin, 2024’te ise Flook’un ortaya çıkmasıyla birlikte sıradan bir dizustu bilgisayarda saniyede 1 milyona kadar geleneksel hash işleminin çok düşük ek yükle yürütülebildiği aktarıldı. Bu gelişme, Poseidon’un teknik dayanağını zayıflattı ve Ethereum’un yıllara yayılan geliştirme maliyetini fiilen silmesine neden oldu.

Konu Önceki yaklaşım Yeni yaklaşım 1. katman hash tercihi Poseidon entegrasyonu SHA ve BLAKE2s Teknik gerekce ZK sistemlerinde verimlilik Standart hashlerde artan performans Zamanlama 8 yıllık geliştirme 2027 ve 2028 geçiş planı

Ethereum Foundation’ın takvimine göre güncellenmiş kuantum sonrası koruma entegrasyonu 2027’de LeanVM ile başlayacak, ağın temel katmanındaki tam geçiş ise 2028’de tamamlanacak.

Ethereum Foundation tarafından onaylanan takvime göre güncellenmiş kuantum sonrası koruma entegrasyonu, 2027’de LeanVM sanal makinesinin devreye alınmasıyla başlayacak. Ağın temel katmanındaki tam geçişin ise 2028’de tamamlanması planlanıyor.