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Ethereum (ETH)

Ethereum, Poseidon projesini durdurup standart şifrelemeye döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum, Poseidon entegrasyonunu durdurup standart hash algoritmalarına döndü.
  • 🧩 Adam Back, deneysel ZK odaklı algoritmalar yerine sınanmış yöntemleri savunuyor.
  • 💻 2023 ve 2024'te gelen teknik ilerlemeler, geleneksel hashleri $ETH ekosisteminde daha uygulanabilir hale getirdi.
  • 🗓️ Kuantum sonrası koruma geçişi 2027'de başlayacak ve 2028'de temel katmanda tamamlanacak.
İlayda Peker
İlayda Peker

Hashcash’in yaratıcısı ve Blockstream CEO’su Adam Back, Ethereum‘un kriptografi yaklaşımındaki yön değişikliğine açık destek verdi. Back, sektörün deneysel algoritmalar yerine uzun süredir sınanmış güvenlik standartlarını çok daha önce benimsemesi gerektiğini savundu.

İçindekiler
1 Poseidon projesi rafa kaldırıldı
2 Adam Back’in eleştirileri
3 Teknik gerekce ortadan kalktı

Poseidon projesi rafa kaldırıldı

Back’in açıklaması, Ethereum Foundation araştırmacısı Justin Drake’in Poseidon adlı özel hash fonksiyonunu ağa entegre etmeye yönelik çalışmanın tamamen durdurulduğunu duyurmasının ardından geldi. Ethereum, sekiz yıllık geliştirme süreci ve kayda değer harcamanın ardından, 1. katmanda yeniden SHA ve BLAKE2s gibi daha yerleşik standartlara yöneliyor.

Ethereum Foundation, Ethereum ekosisteminin ana araştırma ve geliştirme çalışmalarını koordine eden yapı olarak biliniyor. Kurumun bu kararı, özellikle sıfır bilgi ispatı odaklı özel algoritmaların güvenlik ve verimlilik dengesi açısından yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Adam Back, özel olarak sıfır bilgi sistemleri için tasarlanan hash algoritmalarına hiçbir zaman güvenmediğini, yeterli küresel incelemeden geçmeyen bu yapıların risk taşıdığını vurguladı.

Adam Back’in eleştirileri

Back, Justin Drake’in paylaşımına verdiği yanıtta, “kanıtlayıcı dostu” hash fonksiyonlarını baştan beri benimsemediğini belirtti. Bu tür tasarımların yeterince denetlenmemiş, sıra dışı çözümler ortaya çıkardığını söyleyen Back, kendi çalışmalarında her zaman azami güvenilirlik ilkesini öne koyduğunu kaydetti.

Back, genel amaçlı kanıt sistemleri yaygınlaşmadan önce bile standart hash algoritmalarının daha yüksek ispat maliyetini üstlenmeyi tercih ettiğini ifade etti. Böylece daha düşük hesaplama verimliliği pahasına, olgunlaşmamış kod kullanımından doğabilecek risklerden uzak durduğunu anlattı.

Teknik gerekce ortadan kalktı

Yakın döneme kadar geleneksel kriptografi yöntemleri, sıfır bilgi sistemleri için fazla hesaplama gücü gerektirdiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bu nedenle geliştiriciler Poseidon gibi özel çözümler üretmişti. Ancak son dönemde ikili alan matematiği tarafındaki ilerlemeler bu dengeyi değiştirdi.

Mini sözlük: Binius, ikili alanlar üzerinde çalışan bir ispat sistemi yaklaşımıdır. Flook ise geleneksel hash fonksiyonlarının sıfır bilgi devrelerinde daha verimli kullanılmasına imkan tanıyan yeni nesil tekniklerden biri olarak anılıyor.

2023’te Binius ispat sisteminin, 2024’te ise Flook’un ortaya çıkmasıyla birlikte sıradan bir dizustu bilgisayarda saniyede 1 milyona kadar geleneksel hash işleminin çok düşük ek yükle yürütülebildiği aktarıldı. Bu gelişme, Poseidon’un teknik dayanağını zayıflattı ve Ethereum’un yıllara yayılan geliştirme maliyetini fiilen silmesine neden oldu.

KonuÖnceki yaklaşımYeni yaklaşım
1. katman hash tercihiPoseidon entegrasyonuSHA ve BLAKE2s
Teknik gerekceZK sistemlerinde verimlilikStandart hashlerde artan performans
Zamanlama8 yıllık geliştirme2027 ve 2028 geçiş planı

Ethereum Foundation’ın takvimine göre güncellenmiş kuantum sonrası koruma entegrasyonu 2027’de LeanVM ile başlayacak, ağın temel katmanındaki tam geçiş ise 2028’de tamamlanacak.

Ethereum Foundation tarafından onaylanan takvime göre güncellenmiş kuantum sonrası koruma entegrasyonu, 2027’de LeanVM sanal makinesinin devreye alınmasıyla başlayacak. Ağın temel katmanındaki tam geçişin ise 2028’de tamamlanması planlanıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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