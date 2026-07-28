Kurumsal yatırımcıların Ethereum ilgisi devam ediyor: Son veriler ne anlatıyor?

Ethereum fiyatı son bir yıldaki zirvelerinden önemli ölçüde gerilerken ağ üzerindeki faaliyetlerin ve kurumsal yatırımcı ilgisinin artması, piyasa fiyatı ile temel göstergeler arasındaki ayrışmayı belirginleştirdi. Bitwise’ın son çeyreklik staking raporu, Ethereum ekosisteminde kullanımın güçlendiğine ve stake edilen ETH miktarının rekor seviyeye ulaştığına işaret etti.

Bitwise Zincir Üstü Araştırma Başkanı Kam Benbrik, büyük blokzinciri ağlarının temel göstergeleriyle yatırımcıların piyasa algısı arasında ciddi bir kopukluk bulunduğunu söyledi. Benbrik’e göre Ethereum fiyatı 2025 seviyelerinin altında kalmasına rağmen ağ kullanım maliyetleri geriledi ve zincir üzerindeki aktivite yükseldi.

Raporda, ağ gelirlerinde görülen düşüşün temel olarak Ethereum blok alanını daha ucuz ve erişilebilir hâle getirmeyi amaçlayan protokol değişikliklerinden kaynaklandığı belirtildi. Bu nedenle gelirlerdeki gerilemenin doğrudan kullanıcı talebinin veya ağ faaliyetlerinin zayıfladığı anlamına gelmediği vurgulandı.

Stake Edilen Ethereum Miktarı Rekor Kırdı

Ethereum doğrulayıcı havuzlarında stake edilen varlık miktarı, ikinci çeyreğin sonunda 40,2 milyon ETH’ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu miktar, Ethereum’un toplam arzının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Bitwise, 2026 yılında doğrulayıcı havuzlarına eklenen ETH’nin büyük bölümünün kurumsal yatırımcılardan geldiğini bildirdi. Spot ETF’ler ve şirketlerin kripto para rezervi oluşturma faaliyetleri, bu talebin başlıca kaynakları arasında gösterildi.

Ethereum’un ikinci çeyrekteki yıllıklandırılmış staking getirisi yüzde 2,84 olarak hesaplandı. Bununla birlikte staking ödüllerinin yüzde 93’ünün ağ ücretlerinden değil, yeni ETH ihracından oluştuğu belirtildi. Bitwise, ETH’sini stake etmeyen yatırımcıların yeni arz nedeniyle paylarının seyrelmesi riskiyle karşılaşabileceğine dikkat çekti.

Rapora göre staking katılımının artması, toplam ödüllerin daha fazla doğrulayıcı arasında paylaşılmasına yol açacağı için ilerleyen dönemlerde getiri oranlarını aşağı çekebilir. Bitwise ayrıca likit staking ürünlerinin, hem staking geliri elde etmek hem de merkeziyetsiz finans uygulamalarında likidite sağlamak veya teminatlı borçlanma yapmak isteyen yatırımcılar için alternatif oluşturabileceğini belirtti.

Ethereum ETF’lerinde Net Para Girişi

ABD’de işlem gören spot Ethereum ETF’leri, 27 Temmuz’da (dün) toplam 9,31 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Trader T verilerine göre BlackRock’ın ETHA fonu, 11,75 milyon dolarlık girişle günün en fazla yatırım alan ürünü oldu.

BlackRock’ın staking odaklı ETHB fonuna 80 bin dolarlık giriş gerçekleşirken Invesco’nun QETH fonundan 2,52 milyon dolar çıktı. Diğer Ethereum ETF’lerinde ise günlük bazda net bir para hareketi görülmedi.

Balinalar ve Şirketler ETH Biriktiriyor

Kurumsal fon girişlerine paralel olarak büyük yatırımcıların Ethereum birikimini sürdürdüğü gözlendi. Lookonchain’e verilerine göre yeni oluşturulan 0x49D9 adresli bir cüzdan Binance’ten 2.101 ETH çekti. Transfer sırasında varlıkların toplam değeri yaklaşık 3,95 milyon dolar seviyesindeydi.

Zincir üstü analiz platformu, son dönemde birden fazla balina cüzdanının Ethereum biriktirdiğini tespit ettiğini bildirdi.

BitMine bağlantılı olduğu değerlendirilen bir cüzdan da kripto saklama şirketi BitGo’dan 7.500 ETH aldı. EmberCN tarafından tespit edilen işlemin değeri yaklaşık 14,61 milyon dolar olarak hesaplandı. Analist, söz konusu transferi BitMine’ın devam eden Ethereum birikiminin yeni bir parçası olarak değerlendirdi.

Ethereum, 28 Temmuz itibarıyla CryptoAppsy verilerine göre 1.881 dolardan işlem görürken son 24 saatte yüzde 4’e yakın değer kaybetti. Fiyattaki kısa vadeli baskıya rağmen staking rekoru, ETF girişleri ve yüksek miktarlı cüzdan transferleri, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a yönelik uzun vadeli ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.