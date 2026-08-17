Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana’da düşen kama formasyonu, 77,10 dolar direncini öne çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da dört saatlik grafikte düşen kama formasyonu izleniyor.
  • 📊 $SOL 17 Ağustos 2026 itibarıyla 75,27 dolar civarında işlem görüyor.
  • 📈 77,10 dolar direnci aşılırsa yukarı yönlü alan genişleyebilir.
  • 🧭 74,50 dolar desteği korunmazsa 71,91 dolar seviyesi gündeme gelebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana, dört saatlik grafikte oluşan düşen kama formasyonu ve korunan destek seviyeleriyle teknik açıdan dikkat çekiyor. SOL fiyatı 17 Ağustos 2026 itibarıyla 75,27 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatte yaklaşık 2,27 milyar dolarlık hacim kaydeden varlığın piyasa değeri 43,86 milyar dolar oldu. Aynı dönemde fiyat değişimi yüzde 0,1 düşüşle sınırlı kaldı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Gösterge seviyeleri yakından izleniyor
3 Yukarı kırılım henüz teyit edilmedi

Teknik görünümde kritik eşik

Alpha Crypto Signal, SOL’un dört saatlik grafiğinde düşen kama formasyonunun sürdüğünü işaret etti. Bu yapı, fiyatın aşağı eğimli iki trend çizgisi arasında hareket ettiği ve işlem aralığının zamanla daraldığı bir görünüme karşılık geliyor. Son geri çekilmenin formasyonun alt sınırından gelmesi, teknik yapının geçerliliğini koruduğunu gösterdi. Buna karşın yukarı yönlü dönüşün doğrulandığını söylemek için henüz erken görülüyor.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın daralan bir bant içinde aşağı yönlü hareket ettiği teknik formasyondur. Genellikle üst trend çizgisinin yukarı kırılması, satış baskısının zayıfladığı ve alıcıların güç kazanmaya başladığı şeklinde yorumlanır.

Formasyonun üst çizgisi kısa vadede en önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin artan hacimle aşılması halinde olumlu senaryo güç kazanabilir. Tersi durumda, üst trend çizgisinin geçilememesi SOL’u kama yapısı içinde tutabilir. Alt desteğin kaybedilmesi ise kısa vadeli görünümü daha zayıf bir zemine taşıyabilir.

Gösterge seviyeleri yakından izleniyor

SOL, 75,22 dolar civarında ve 74,50 dolardaki orta Bollinger Bandı seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Üst bant 77,10 dolarda, alt bant ise 71,91 dolarda bulunuyor. Bu görünüm, fiyatın şu aşamada bantların orta bölümünde dengelendiğine işaret ediyor. 77,10 doların üzerine çıkılması yukarı yönlü hareketi destekleyebilirken, 74,50 dolar seviyesi kısa vadede temel destek konumunu koruyor.

GöstergeSeviye
SOL fiyatı75,27 dolar
Orta Bollinger Bandı74,50 dolar
Üst Bollinger Bandı77,10 dolar
Alt Bollinger Bandı71,91 dolar

MACD göstergesi de ivmede sınırlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Histogram 0,10329 seviyesinde bulunurken, MACD çizgisi 0,05374 ve sinyal çizgisi eksi 0,04955 düzeyinde yer alıyor. Bu tablo, alım baskısının sürmesi halinde fiyatın önce 77,10 dolar bölgesini test edebileceğine işaret ediyor.

Yukarı kırılım henüz teyit edilmedi

Teknik açıdan bir sonraki önemli sınav, düşen kama formasyonunun üst trend çizgisinde görülüyor. SOL bu bölgenin üzerine net biçimde yerleşirse, 77,10 dolar ilk teknik hedef olarak izlenebilir.

Alpha Crypto Signal, dört saatlik grafikte izlenen düşen kama yapısının sürdüğünü ve yukarı yönlü teyit için üst trend çizgisinin hacimle aşılması gerektiğini vurguluyor.

Buna karşılık 74,50 dolar desteğinin kaybedilmesi yakın vadeli görünümü bozabilir. Daha derin bir geri çekilmede 71,91 dolar seviyesindeki alt Bollinger Bandı yeni destek alanı olarak öne çıkacak. Mevcut görünüm, Solana’da teknik yapının izlenmeye değer olduğunu gösterse de kesin yön konusunda kırılım teyidi belirleyici olacak.

77,10 doların üzerindeki hareket yukarı yönlü ivmeyi güçlendirebilirken, alt desteklerin kırılması satış baskısını artırabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana, 81 doların aşılması halinde yükseliş ivmesi kazanabilir

Solana, Axelar entegrasyonuyla XRPL DEX’te işlem görmeye başladı

MoneyGram, Solana ağına API tabanlı nakit geçiş hizmetini açtı

Solana, 73,5 ile 74 dolar desteğini korursa 120 dolar hedefi güçleniyor

Solana ETF’leri üç ayın en güçlü girişini kaydetti

Solana’da kama kırılımı sonrası 97,50 dolar hedefi izleniyor

Cardano güçlü görünümünü korurken XRP ve SHIB baskı altında kaldı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Borsalardaki Bitcoin arzı ağustosta hızla toparlandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Borsalardaki Bitcoin arzı ağustosta hızla toparlandı
BITCOIN (BTC)
Bitwise ve Grayscale, HYPE’ta 2,8 milyon dolarlık alım yaptı
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?