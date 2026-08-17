Solana’da düşen kama formasyonu, 77,10 dolar direncini öne çıkardı

Solana, dört saatlik grafikte oluşan düşen kama formasyonu ve korunan destek seviyeleriyle teknik açıdan dikkat çekiyor. SOL fiyatı 17 Ağustos 2026 itibarıyla 75,27 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatte yaklaşık 2,27 milyar dolarlık hacim kaydeden varlığın piyasa değeri 43,86 milyar dolar oldu. Aynı dönemde fiyat değişimi yüzde 0,1 düşüşle sınırlı kaldı.

Teknik görünümde kritik eşik

Alpha Crypto Signal, SOL’un dört saatlik grafiğinde düşen kama formasyonunun sürdüğünü işaret etti. Bu yapı, fiyatın aşağı eğimli iki trend çizgisi arasında hareket ettiği ve işlem aralığının zamanla daraldığı bir görünüme karşılık geliyor. Son geri çekilmenin formasyonun alt sınırından gelmesi, teknik yapının geçerliliğini koruduğunu gösterdi. Buna karşın yukarı yönlü dönüşün doğrulandığını söylemek için henüz erken görülüyor.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın daralan bir bant içinde aşağı yönlü hareket ettiği teknik formasyondur. Genellikle üst trend çizgisinin yukarı kırılması, satış baskısının zayıfladığı ve alıcıların güç kazanmaya başladığı şeklinde yorumlanır.

Formasyonun üst çizgisi kısa vadede en önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin artan hacimle aşılması halinde olumlu senaryo güç kazanabilir. Tersi durumda, üst trend çizgisinin geçilememesi SOL’u kama yapısı içinde tutabilir. Alt desteğin kaybedilmesi ise kısa vadeli görünümü daha zayıf bir zemine taşıyabilir.

Gösterge seviyeleri yakından izleniyor

SOL, 75,22 dolar civarında ve 74,50 dolardaki orta Bollinger Bandı seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Üst bant 77,10 dolarda, alt bant ise 71,91 dolarda bulunuyor. Bu görünüm, fiyatın şu aşamada bantların orta bölümünde dengelendiğine işaret ediyor. 77,10 doların üzerine çıkılması yukarı yönlü hareketi destekleyebilirken, 74,50 dolar seviyesi kısa vadede temel destek konumunu koruyor.

Gösterge Seviye SOL fiyatı 75,27 dolar Orta Bollinger Bandı 74,50 dolar Üst Bollinger Bandı 77,10 dolar Alt Bollinger Bandı 71,91 dolar

MACD göstergesi de ivmede sınırlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Histogram 0,10329 seviyesinde bulunurken, MACD çizgisi 0,05374 ve sinyal çizgisi eksi 0,04955 düzeyinde yer alıyor. Bu tablo, alım baskısının sürmesi halinde fiyatın önce 77,10 dolar bölgesini test edebileceğine işaret ediyor.

Yukarı kırılım henüz teyit edilmedi

Teknik açıdan bir sonraki önemli sınav, düşen kama formasyonunun üst trend çizgisinde görülüyor. SOL bu bölgenin üzerine net biçimde yerleşirse, 77,10 dolar ilk teknik hedef olarak izlenebilir.

Alpha Crypto Signal, dört saatlik grafikte izlenen düşen kama yapısının sürdüğünü ve yukarı yönlü teyit için üst trend çizgisinin hacimle aşılması gerektiğini vurguluyor.

Buna karşılık 74,50 dolar desteğinin kaybedilmesi yakın vadeli görünümü bozabilir. Daha derin bir geri çekilmede 71,91 dolar seviyesindeki alt Bollinger Bandı yeni destek alanı olarak öne çıkacak. Mevcut görünüm, Solana’da teknik yapının izlenmeye değer olduğunu gösterse de kesin yön konusunda kırılım teyidi belirleyici olacak.

77,10 doların üzerindeki hareket yukarı yönlü ivmeyi güçlendirebilirken, alt desteklerin kırılması satış baskısını artırabilir.