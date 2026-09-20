Solana, 115 dolar direncini aşarsa 125 dolar bölgesine yönelebilir

Solana 20 Eylül itibarıyla 108,79 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte yaklaşık %3,47 değer kaybetti. 112,39 dolardan gelen geri çekilme, fiyatı kısa vadede 107,50 dolar çevresindeki desteğe yaklaştırdı. Piyasada odak noktası, alıcıların bu bölgede denge sağlayıp sağlayamayacağı ve düzeltmenin derinleşip derinleşmeyeceği oldu.

Yüksek zaman diliminde toparlanma sinyali

Daha geniş zaman dilimindeki grafiklerde Solana, son diplerden toparlanmasının ardından önemli bir piyasa yapısı kırılımı sergiledi. Fiyatın daha önceki düşük tepe bölgesi olan 96 doların üzerine çıkması, satış baskısının zayıfladığına ve alıcıların kontrolü yeniden kurmaya çalıştığına işaret ediyor.

HK tarafından paylaşılan grafikte, Solana’nın eski kırılım seviyesinin üzerinde kaldığı ve 80 ile 96 dolar arasındaki talep bölgesinin korunması halinde daha yukarıdaki direnç alanlarına yönelme ihtimalinin güçlendiği görülüyor.

Analist HK’nin değerlendirmesine göre 80 ile 96 dolar aralığı, mevcut yükseliş yapısının korunması açısından kritik önem taşıyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 125 ile 145 dolar arasındaki arz alanı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 96 doların altına kalıcı sarkma, toparlanma senaryosunu zayıflatabilir. Daha derin bozulma seviyesi ise 60 dolar civarında gösteriliyor.

Haftalık VWAP direnci 115 dolar yakınında

Kısa vadede en yakından izlenen alanlardan biri 113 ile 115 dolar bandı oldu. Analist DocXBT’nin grafiğinde Solana’nın 115,58 dolardaki yatay direnç ile haftalık üst VWAP bandının kesiştiği bölgeye yaklaştığı görülüyor.

Mini sözlük: VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyat anlamına gelir. Fiyat ile işlem hacmini birlikte değerlendirerek piyasada ortalama maliyet bölgesini gösteren bir teknik göstergedir.

DocXBT’nin paylaştığı teknik görünüm, 115 dolar üzerindeki haftalık kapanışın daha geniş çaplı bir trend değişimini destekleyebileceğini ortaya koyuyor.

60 ile 80 dolar bölgesinden gelen toparlanmanın ardından Solana, aşağı eğimli üst VWAP bandını test ediyor. 113 ile 115 dolar aralığının destek olarak geri kazanılması, yükselişin teyidi açısından önemli kabul ediliyor. Ancak bu bölgeden yeni bir reddedilme gelirse fiyatın yeniden 80 ile 90 dolar talep alanına yönelmesi ihtimali korunuyor.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Mevcut görünümde ilk destek bölgesi 105 ile 100 dolar aralığında bulunuyor. Bu alanın altında 96 dolar seviyesi yeniden öne çıkabilir. Yukarıda ise 112 ile 115 dolar bandı kısa vadeli ana direnç konumunda. Bu bölgenin aşılması halinde 125 dolar, ardından 140 ile 145 dolar aralığı izlenebilir.

Bölge Seviye Önemi İlk destek 105 ile 100 dolar Kısa vadeli denge alanı Ana destek 96 dolar Önceki kırılım seviyesi Ana direnç 112 ile 115 dolar Yükseliş teyidi için izleniyor Üst hedef bölgesi 125 ile 145 dolar Bir sonraki arz alanı

Kısa vadeli teknik görünümde 107 ile 108 dolar bandı da dikkat çekiyor. Bu bölgenin korunması, son geri çekilmenin sınırlı kalmasına yardımcı olabilir. Aksi halde 102 ile 104 dolar, ardından 97 ile 100 dolar aralığı yeniden test edilebilir.

Zincir üstü verilerde güçlü artış

Teknik görünümün yanı sıra ağ verileri de iyileşme sinyali veriyor. Solana ağı, kullanıcı çekmeye devam ederken stabilcoin etkinliğinde yeni zirveler kaydetti. Solana ekibinin paylaştığı verilere göre günlük aktif stabilcoin adres sayısı eylülde yaklaşık 888 bine ulaştı. Bu rakam bir yıl önce 333 bin düzeyindeydi ve yıllık artış %269 oldu.

Ağ kullanımındaki bu yükseliş, fiyat tarafındaki toparlanmaya temel tarafta destek sağlıyor. Buna rağmen zincir üstü aktivitedeki güçlenme tek başına hızlı fiyat artışı anlamına gelmiyor. Solana’nın daha güçlü bir teknik tablo oluşturabilmesi için 115 dolar çevresindeki direnci aşması ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.