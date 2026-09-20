Solana (SOL)

Solana, 115 dolar direncini aşarsa 125 dolar bölgesine yönelebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 115 dolar çevresindeki kritik direnci test ediyor.
  • 📈 96 doların üzerindeki yapı korunurken $SOL için 125 dolar bölgesi izleniyor.
  • 🧭 100 ile 105 dolar aralığı kısa vadede ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor.
  • 🔗 Eylülde günlük aktif stabilcoin adres sayısı 888 bine çıkarak yıllık %269 arttı.
Onur Atam
Onur Atam

Solana 20 Eylül itibarıyla 108,79 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatte yaklaşık %3,47 değer kaybetti. 112,39 dolardan gelen geri çekilme, fiyatı kısa vadede 107,50 dolar çevresindeki desteğe yaklaştırdı. Piyasada odak noktası, alıcıların bu bölgede denge sağlayıp sağlayamayacağı ve düzeltmenin derinleşip derinleşmeyeceği oldu.

İçindekiler
1 Yüksek zaman diliminde toparlanma sinyali
2 Haftalık VWAP direnci 115 dolar yakınında
3 Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor
4 Zincir üstü verilerde güçlü artış

Yüksek zaman diliminde toparlanma sinyali

Daha geniş zaman dilimindeki grafiklerde Solana, son diplerden toparlanmasının ardından önemli bir piyasa yapısı kırılımı sergiledi. Fiyatın daha önceki düşük tepe bölgesi olan 96 doların üzerine çıkması, satış baskısının zayıfladığına ve alıcıların kontrolü yeniden kurmaya çalıştığına işaret ediyor.

HK tarafından paylaşılan grafikte, Solana’nın eski kırılım seviyesinin üzerinde kaldığı ve 80 ile 96 dolar arasındaki talep bölgesinin korunması halinde daha yukarıdaki direnç alanlarına yönelme ihtimalinin güçlendiği görülüyor.

Analist HK’nin değerlendirmesine göre 80 ile 96 dolar aralığı, mevcut yükseliş yapısının korunması açısından kritik önem taşıyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 125 ile 145 dolar arasındaki arz alanı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 96 doların altına kalıcı sarkma, toparlanma senaryosunu zayıflatabilir. Daha derin bozulma seviyesi ise 60 dolar civarında gösteriliyor.

Haftalık VWAP direnci 115 dolar yakınında

Kısa vadede en yakından izlenen alanlardan biri 113 ile 115 dolar bandı oldu. Analist DocXBT’nin grafiğinde Solana’nın 115,58 dolardaki yatay direnç ile haftalık üst VWAP bandının kesiştiği bölgeye yaklaştığı görülüyor.

Mini sözlük: VWAP, hacim ağırlıklı ortalama fiyat anlamına gelir. Fiyat ile işlem hacmini birlikte değerlendirerek piyasada ortalama maliyet bölgesini gösteren bir teknik göstergedir.

DocXBT’nin paylaştığı teknik görünüm, 115 dolar üzerindeki haftalık kapanışın daha geniş çaplı bir trend değişimini destekleyebileceğini ortaya koyuyor.

60 ile 80 dolar bölgesinden gelen toparlanmanın ardından Solana, aşağı eğimli üst VWAP bandını test ediyor. 113 ile 115 dolar aralığının destek olarak geri kazanılması, yükselişin teyidi açısından önemli kabul ediliyor. Ancak bu bölgeden yeni bir reddedilme gelirse fiyatın yeniden 80 ile 90 dolar talep alanına yönelmesi ihtimali korunuyor.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıkıyor

Mevcut görünümde ilk destek bölgesi 105 ile 100 dolar aralığında bulunuyor. Bu alanın altında 96 dolar seviyesi yeniden öne çıkabilir. Yukarıda ise 112 ile 115 dolar bandı kısa vadeli ana direnç konumunda. Bu bölgenin aşılması halinde 125 dolar, ardından 140 ile 145 dolar aralığı izlenebilir.

BölgeSeviyeÖnemi
İlk destek105 ile 100 dolarKısa vadeli denge alanı
Ana destek96 dolarÖnceki kırılım seviyesi
Ana direnç112 ile 115 dolarYükseliş teyidi için izleniyor
Üst hedef bölgesi125 ile 145 dolarBir sonraki arz alanı

Kısa vadeli teknik görünümde 107 ile 108 dolar bandı da dikkat çekiyor. Bu bölgenin korunması, son geri çekilmenin sınırlı kalmasına yardımcı olabilir. Aksi halde 102 ile 104 dolar, ardından 97 ile 100 dolar aralığı yeniden test edilebilir.

Zincir üstü verilerde güçlü artış

Teknik görünümün yanı sıra ağ verileri de iyileşme sinyali veriyor. Solana ağı, kullanıcı çekmeye devam ederken stabilcoin etkinliğinde yeni zirveler kaydetti. Solana ekibinin paylaştığı verilere göre günlük aktif stabilcoin adres sayısı eylülde yaklaşık 888 bine ulaştı. Bu rakam bir yıl önce 333 bin düzeyindeydi ve yıllık artış %269 oldu.

Ağ kullanımındaki bu yükseliş, fiyat tarafındaki toparlanmaya temel tarafta destek sağlıyor. Buna rağmen zincir üstü aktivitedeki güçlenme tek başına hızlı fiyat artışı anlamına gelmiyor. Solana’nın daha güçlü bir teknik tablo oluşturabilmesi için 115 dolar çevresindeki direnci aşması ve bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana, Fed kararı sonrası 105 dolar seviyesini yeniden aştı

Bitcoin, Solana ve XRP kritik destek seviyelerinde tutunmaya çalışıyor

Solana işlem kapasitesi arttırıldı: SOL için kurumsal iştah büyüyor

Solana’da güçlü ağ verileri fiyatı toparlamaya yetecek mi?

Solana 100 doların üzerinde kalıcılık ararken 120 dolar eşiği izleniyor

Solana kurucusu, AI devlerinin yavaşlama çağrısını karlılıkla ilişkilendirdi

Solana 100 doların üzerine çıktı, gözler 14 Eylül zirvesine çevrildi

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Volatility Shares, 3x XRP ETF başvurusunu 18 Ekim 2026’ya erteledi
Bir Sonraki Yazı Shiba Inu’da borsalara girişler arttı, net akış pozitife döndü
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

XRP Ledger’da yakılan ücretler %84 arttı
RIPPLE (XRP)
DCENT, XRP kullanıcıları için acil güvenlik uyarısı yayımladı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?