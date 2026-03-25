Ethereum ve Solana’da Kurumsal Hamleler, Balancer Labs Kapanıyor

2026’nın ilk aylarında Ethereum ekosisteminde hem teknolojik gelişmeler hem de geleceğe dönük kaygılar öne çıkıyor. Sektörde uzun süredir büyüme beklentileri, artık sadece fiyat ve teknik iyileştirmelerle sınırlı kalmıyor. Son dönemde blokzinciri geliştiricileri ve yöneticileri, Ethereum’un asıl hedefinin ne olduğu konusunda daha derin bir tartışmaya girdi.

Kurumsal Kullanıcılar ve Altyapı Yenilikleri

Ethereum üzerinde yapılan örnekler, geçmişte daha çok kripto odaklı kullanıcıları çekmeye yönelik olurken, son zamanlarda odak kurumsal aktörlere kaydı. Özellikle finans kuruluşlarının, cüzdan ve işlem maliyetlerini arka planda tutan arayüzlerle milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşabileceği öngörülüyor. Ethereum’daki son yazılım güncellemeleriyle birlikte, protodanksharding gibi teknolojik yenilikler sayesinde katman 2 ağlarda işlem ücretleri ciddi biçimde azaldı. Bu tür gelişmeler, kullanıcıların altyapıyı fark etmeden uygulamalarla kolayca etkileşime geçmesini hedefliyor.

Buna rağmen yılın ilerleyen döneminde Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, ekosistemin genelinde benimsenen “görünmez blokzinciri” anlayışını sorguladı. Buterin, rollup tabanlı ağlarda sağlanan ilerlemenin gerçek anlamda ölçeklenme sağlayıp sağlamadığına dair şüpheleri dile getirdi.

Vitalik Buterin’in direkt vurguladığı gibi, topluluğun odağı “Ethereum’un gerçekten ölçeklenip ölçeklenmediği” üzerine yeniden şekillendi.

Solana’dan Kurumlara Yönelik Yeni Platform

Solana Foundation, büyük finans kurumlarını blokzinciri tabanlı ürünlerle buluşturacak yeni bir geliştirici platformunun test aşamasına geçildiğini açıkladı. Solana Developer Platform, özellikle Mastercard, Western Union ve Worldpay gibi dev şirketlerin erken aşamada dahil olduğu bir araç seti sunuyor. Bu platform, kripto altyapısına derinlemesine hakimiyet gerektirmeden finansal uygulama geliştirmek isteyen kurumlara yönelik tasarlanıyor.

Platformda yapay zeka araçları da entegre edilmiş durumda. Aynı zamanda saklama, uyumluluk, cüzdan ve ödeme hizmetlerinden oluşan, 20’den fazla servis tek bir arayüzde buluşturuluyor. Başlangıçta iki ana modül mevcut: işletmelerin token çıkarabilmesini, sabit coin ve gerçek varlıkların dijitalleştirilmesini sağlayan bir ihraç modülü ile itibari para ve sabit koin akışının yönetildiği bir ödeme modülü. Platforma bir sonraki yıl alım-satım özellikleri eklenmesi planlanıyor.

Bu tür adımların, geleneksel finans kuruluşlarına blokzincir tabanlı çözümler sunma eğilimini güçlendirdiği görülüyor.

Öte yandan, merkeziyetsiz finans alanında önemli yapıda olan Balancer Labs, v2 sürümünde yaşadığı yaklaşık 110 milyon dolarlık siber saldırı sonrası kapanma kararı aldı. Şirketin kurucularından Fernando Martinelli, son güvenlik ihlalinin ardından tüzel kimliğin projeye yük haline geldiğini ve gelir akışı olmadığı için devam etmenin mümkün olmadığını belirtti. Buna karşın, protokolün halen gelir üretmesi sebebiyle tümden kapatma düşüncesinden vazgeçildi.

Martinelli, “BLabs, şirket olarak protokol için artık yük oluşturdu ancak protokol gelir sağladığı için tamamen kapatılmadı” ifadelerini kullandı.

Bitcoin tarafında ise ağda kısa süreli bir reorganizasyon yaşandı. En büyük madenci havuzu olan Foundry USA ile AntPool’un neredeyse aynı anda blok bulmasıyla zincirde kısa süreli bir bölünme ortaya çıktı. Sonrasında Foundry birkaç ardışık blok üretince, ağ onun zincirini izlemeye başladı ve AntPool ile ViaBTC’nin ürettiği bloklar kayıtlardan çıktı. Bu durumu, Bitcoin blokzincirinde madenci konsantrasyonunun somut örneği olarak görenler var.