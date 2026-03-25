Sıcak Gelişme: TBMM’de Kripto Para Vergi Yasasıyla İlgili İlk Açıklamalar

AK Parti Ankara MV Ömer İleri yatırımcılardan gelen yoğun tepkinin ardından kripto para vergi düzenlemesinde bazı maddeler için değişiklik önergesi verileceğini açıkladı. Yazı hazırlandığı sıradaysa torba yasayla ilgili söz alan İyi Parti Mv. Erhan Usta bu konuda bazı açıklamalarda bulundu.

Türk kripto para yatırımcılarının özellikle global borsalardan yapılan çekimlerde (airdrop kazançları, trade ve stake gelirleri gibi kalemler) gelir beyanı talep edilmesine tepki gösterdiğini görüyoruz. Mart ayı boyunca yatırımcılar %40 varan vergilerin hisse senetleri veya altın gibi varlıklarla kıyaslandığında son derece yüksek olduğunu söyledi. Buna karşın İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta bu hassasiyete konuşmasında değinmedi. Dahası 2027 sonrasında küresel bilgi paylaşımının devreye alınacak olması nedeniyle vergilendirmenin eksik olacağından bahsetti.

“Kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin ve değer artışlarını vergilendirilmesi gündemde. Türkiye’deki platformlar için %10 nihai vergi getiriliyor. Yurt dışından yapılan işlemlerde beyana dayalı vergilendirme getiriliyor.

Arbitraj yapan kurumsal müşterilerin kar marjı on binde 3 vergi oranıyla sıfırlanacağı beyan ediliyor. Bunun yüksek olduğu değerlendirilebilir. Kurumsal müşteriler buna maruz kalmak istemediği için yurt dışına gitmek isteyebilir. Yeni gelişen bir piyasada piyasanın üzerine bir anda bu kadar abanırsak yeni gelişen piyasanın yurt dışına kaçma ihtimalini ne kadar öngördük?

Bir de yurt dışı işlemlerde orayı vergilendirebilmemiz için dışarından bilgi alabilmemiz lazım. OECD’nin biliyorsunuz bir bilgi değişim anlaşması var. Bu anlaşma 2027 başında yürürlüğe girecek. Bu anlaşma yürürlüğe girmeden biz dışarıdan bilgi alamayacağımız için bu yurt dışı platformlarından yapılan işlemlerden vergilendirme işi biraz havada kalıyor. O zaman ne yapmak lazım her yönüyle hem sistemin kurulması hem bu bilgi değişim anlaşmasının yürürlüğe girmesi açısından tekrar bu konunun belki 3-5 aylık süre için ertelenmesi düşünülebilir diye düşünüyorum.”