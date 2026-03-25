Kripto Para Hukuku

Sıcak Gelişme: TBMM’de Kripto Para Vergi Yasasıyla İlgili İlk Açıklamalar

Bilmeniz Gerekenler

  • Türk kripto para yatırımcıları özellikle global borsalardan yapılan çekimlerde (airdrop kazançları, trade ve stake gelirleri gibi kalemler) gelir beyanı talep edilmesine tepki gösteriyor.
  • İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta bu hassasiyete konuşmasında değinmedi. Dahası 2027 sonrasında küresel bilgi paylaşımının devreye alınacak olması nedeniyle vergilendirmenin eksik olacağından bahsetti.
  • Erhan Usta: OECD anlaşması 2027 başında yürürlüğe girecek. Bu anlaşma yürürlüğe girmeden biz dışarıdan bilgi alamayacağımız için bu yurt dışında yapılan işlemlerden vergilendirme işi biraz havada kalıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
AK Parti Ankara MV Ömer İleri yatırımcılardan gelen yoğun tepkinin ardından kripto para vergi düzenlemesinde bazı maddeler için değişiklik önergesi verileceğini açıkladı. Yazı hazırlandığı sıradaysa torba yasayla ilgili söz alan İyi Parti Mv. Erhan Usta bu konuda bazı açıklamalarda bulundu.

Kripto Para Vergi Yasası

Türk kripto para yatırımcılarının özellikle global borsalardan yapılan çekimlerde (airdrop kazançları, trade ve stake gelirleri gibi kalemler) gelir beyanı talep edilmesine tepki gösterdiğini görüyoruz. Mart ayı boyunca yatırımcılar %40 varan vergilerin hisse senetleri veya altın gibi varlıklarla kıyaslandığında son derece yüksek olduğunu söyledi. Buna karşın İyi Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta bu hassasiyete konuşmasında değinmedi. Dahası 2027 sonrasında küresel bilgi paylaşımının devreye alınacak olması nedeniyle vergilendirmenin eksik olacağından bahsetti.

“Kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin ve değer artışlarını vergilendirilmesi gündemde. Türkiye’deki platformlar için %10 nihai vergi getiriliyor. Yurt dışından yapılan işlemlerde beyana dayalı vergilendirme getiriliyor.

Arbitraj yapan kurumsal müşterilerin kar marjı on binde 3 vergi oranıyla sıfırlanacağı beyan ediliyor. Bunun yüksek olduğu değerlendirilebilir. Kurumsal müşteriler buna maruz kalmak istemediği için yurt dışına gitmek isteyebilir. Yeni gelişen bir piyasada piyasanın üzerine bir anda bu kadar abanırsak yeni gelişen piyasanın yurt dışına kaçma ihtimalini ne kadar öngördük?

Bir de yurt dışı işlemlerde orayı vergilendirebilmemiz için dışarından bilgi alabilmemiz lazım. OECD’nin biliyorsunuz bir bilgi değişim anlaşması var. Bu anlaşma 2027 başında yürürlüğe girecek. Bu anlaşma yürürlüğe girmeden biz dışarıdan bilgi alamayacağımız için bu yurt dışı platformlarından yapılan işlemlerden vergilendirme işi biraz havada kalıyor. O zaman ne yapmak lazım her yönüyle hem sistemin kurulması hem bu bilgi değişim anlaşmasının yürürlüğe girmesi açısından tekrar bu konunun belki 3-5 aylık süre için ertelenmesi düşünülebilir diye düşünüyorum.”

 

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
