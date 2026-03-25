Binance’ten Token İhraççılarına ve Likidite Sağlayıcılarına Yeni Sıkı Kurallar

Kripto para piyasasında işlem hacmine göre önde gelen platformlardan biri olan Binance, token ihraççılarına ve likidite sağlayıcılarına yönelik yeni düzenlemeler getirdi. Yayımlanan yeni kurallar, projelerden piyasa yapıcılarının kimliklerini, yasal yapılarını ve anlaşma koşullarını açıkça paylaşmalarını talep ediyor.

Piyasada Şeffaflık ve Denge Hedefleniyor

Binance’in yeni kurallarına göre, piyasa yapıcı şirketlerle yapılan kâr paylaşımı ya da getiri garantisi içeren anlaşmalar artık yasaklandı. Bu uygulamanın özellikle adil ticaret ortamına zarar verdiği, hedeflenen şeffaflık ve güven ortamını zedelediği ifade edildi. Ayrıca, token ödünç verme sözleşmelerinin hangi amaçlarla kullanılacağını açıkça ortaya koyması gerekiyor.

Yönetmeliğin arka planında, piyasa yapıcıların işlemleriyle piyasaya nasıl yön verdiği konusu bulunuyor. Binance, piyasa yapıcıların düzenli alım-satım emirleri vererek fiyat dalgalanmasını azaltabileceğini, özellikle yeni listelenen varlıklarda likiditeyi artırarak kullanıcıların düşük fiyat farklarıyla işlem yapabilmesini sağladığını belirtti.

Davranış Kuralları ve Yaptırımlar

İlgili blog yazısında Binance, piyasa yapıcıların tarafsız davranmadığı, bazen de anlaşma şartlarından saparak token arz-takvimini ihlal eden satışlar yaptığı ya da tek yönlü işlem açtığı örneklerinin sektöre zarar verdiğine dikkat çekti. Platform, ayrıca hacmi yükselten ama fiyatları doğal bir şekilde etkilemeyen yapay işlemleri de gündeme getirdi.

Binance’in sözcüsü, e-posta yoluyla paylaştığı değerlendirmede, yeni kuralların projelerin piyasa yapıcı ortaklarıyla daha kapsamlı bir inceleme yapmalarına yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca, kullanıcıların da piyasa şartlarını dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Binance, “Adil ve verimli bir piyasa oluşumunu hedefliyoruz ve usulsüz uygulamalara asla tolerans göstermiyoruz” şeklinde bir yaklaşım benimsediğini duyurdu.

Binance, piyasa yapıcılar tarafından gerçekleştirilen suistimallere karşı hızlı ve kesin adımlar atılacağını; gerektiğinde kara listeye alma işleminin uygulanabileceğini açıkladı. Ancak, hangi piyasa yapıcıların kara listeye alınacağına dair özel bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Düzenlemelerle birlikte Binance, token projeleriyle ve piyasa yapıcılarla olan iletişimini güçlendirmeyi ve sektördeki şeffaflığı artırmayı amaçlıyor.