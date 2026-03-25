Solana Vakfı, Yapay Zekâ Destekli Ekonomik İşlemlerle İnternette Yeni Döneme Hazırlanıyor

Solana Vakfı, yapay zekâ tabanlı sistemlerin insanlardan bağımsız olarak ekonomik işlemler başlattığı ve yönettiği yeni bir internet dönemi için altyapı sağlamaya hazırlanıyor. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar, Solana’yı yalnızca bir blokzincir ağı olmaktan çıkarıp, teknolojik dönüşümün merkezine konumlandırmayı amaçlıyor.

Yapay Zekâ ve Kripto Para Kesişiminde Yeni Dönem

Solana Vakfı’nda ürün geliştirme başkanı olarak görev yapan Vibhu Norby, New York’ta gerçekleşen Digital Asset Summit etkinliğinde yaptığı açıklamalarda, yapay zekânın ekonomi ve teknoloji alanında tüm sektörlerde köklü değişikliklere yol açtığını ifade etti. Norby, yapay zekânın dikey bir alan olarak görülmemesi gerektiğini, aksine hemen her sektörde esaslı bir dönüşüm getirecek bir platform değişikliği yarattığını savundu.

Solana’nın öncelik verdiği başlıca alanlardan biri ödeme teknolojileri olurken, Norby, ağ üzerinde otomatik sistemler tarafından tamamlanan 15 milyon zincir üstü işlemin gerçekleştiğini duyurdu. Bu ödemelerin çoğu makineden makineye ticarete dayanıyor. Programlanabilir kripto para ödemelerinin, bu tür yapay zekâ ajanlarının tercihi hâline geldiği belirtiliyor.

Norby, bu alandaki gelişmelerin, internetin para kazanma modellerinde köklü bir değişim yaratacağını öngörüyor. Kripto tabanlı, kullanım başına ödeme modelinin geleneksel finansal altyapıda mümkün olmayan mikro-işlemleri olanaklı kıldığı vurgulanıyor.

Solana’nın Sistem Tasarımı ve Geliştirici Stratejisi

Vibhu Norby, Solana ağının performansa odaklanan teknik yapısıyla, yeni ortaya çıkan bu ekosistemde avantaj sağladığını düşünüyor. Norby, sistemlerin tarafsız ve analitik olduğuna, belirli bir blokzincir tercihi bulunmadığına dikkat çekti; kripto üzerinden ödeme yapmak isteyen otomatik sistemlerin büyük kısmının Solana’yı ilk sırada seçtiğini belirtti.

Aynı zamanda geliştiricilerin önündeki engellerin giderek azalması da vurgulandı. Yapay zekâ alanındaki ilerlemeler sayesinde, hem geliştiriciler hem de makineler blokzincir ekosistemlerinde daha kolay çalışabiliyor. Bu nedenle Solana ekibi, doğrudan yapay zekâ sistemleri için özel çözümler üretiyor.

Norby, bu yeni döneme hazır olmak için API’ler, kapsamlı dokümantasyon ve makine okuyabilir dosyalar gibi araçlar üzerine yoğunlaştıklarını sözlerine ekledi. Bu çalışmalar, kripto para ve yapay zekâ entegrasyonunda geliştiricilere büyük kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Geleceğe ilişkin beklentilerini de paylaşan Norby, kullanıcıların kripto ile etkileşiminin büyük ölçüde otomatik sistemler üzerinden gerçekleşeceğini ileri sürdü. Norby, genel işlemlerin neredeyse tamamının yapay zekâ tabanlı modeller tarafından yürütüleceğini tahmin ediyor.