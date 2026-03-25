Obex, 1 Milyar Dolarlık Fonla USDS’yi Gerçek Dünyadaki Gelir Kaynaklarına Bağlıyor

Framework Ventures tarafından desteklenen Obex, Sky protokolünün piyasadaki aktif istikrarlı kripto parası USDS ile yapay zekâ veri merkezleri, konut ve enerji gibi gerçek varlıklardan elde edilen gelirleri bir araya getirmek için 1 milyar dolarlık fonun kullanımına başladığını duyurdu. Bu hamle, kriptoya özgü getiri kaynaklarının ötesine geçerek, blokzincirde somut varlıklara dayalı gelir modellerine odaklanmayı hedefliyor.

Kripto ve Gerçek Varlıklar Birleştiriliyor

İlk aşamada, aralarında Maple, USD.ai, Daylight, Centrifuge, Securitize, River, TVL Capital ve Better gibi çeşitli şirketlerin ürünleri tercih edilecek. Bu kuruluşların ana amacı, kredi, konut finansmanı, enerji ve yapay zekâ altyapısı gibi alanlarda geleneksel ekonomiyi blokzinciriyle birleştiren tokenize ürünler geliştirmek. Böylece, borçlar veya altyapı projeleri gibi geleneksel varlıklar blokzincir üzerinde işlem görebilir hale gelecek.

Obex ve ilgili şirketler, gelir yaratma potansiyeli bulunan yeni tokenize ürünler geliştirmek ve bunlarla birlikte USDS kullanımı ile getiri fırsatlarını yaygınlaştırmak için iş birliğini genişletmeyi planlıyor.

Sky protokolü, merkeziyetsiz finans sektöründe uzun süredir aktif olan ve 10 milyar dolarlık USDS arzıyla öne çıkan bir borç verme platformu olarak biliniyor. Platform, 2025 yılında 435 milyon dolar yıllık gelir sağladı ve gelecek yıl USDS arzını 20 milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlıyor.

Yeni Kaynaklar ve Tokenizasyonun Yükselişi

Obex geçtiğimiz yıl, Sky ekosisteminin USDS rezervlerinden 2,5 milyar dolara kadar olan kısmını gerçek varlıklara yönlendirerek getiri sağlama görevi üstlendi. Bu kapsamda, özellikle blokzincir dışındaki sektörlerden yeni gelir kaynaklarının devreye alınması hedefleniyor.

Parker Edwards, Framework Ventures ortağı olarak yaptığı değerlendirmede, “Sürekli dönen DeFi getirisinden öteye geçip, yapılandırılmış kredi piyasaları, finansal teknolojiler, enerji altyapısı, yapay zekâ yatırımları, gayrimenkul ve benzeri üretken alanlardan daha kaliteli getirilere yöneliyoruz” görüşünü paylaştı.

Parker Edwards’ın vurguladığı bu yaklaşım, fon yönetimi ve sermaye hareketliliğinde yeni olanaklar sunan tokenizasyon uygulamalarını öne çıkarıyor. Tokenizasyon sayesinde kredi, yatırım fonu ya da altyapı projeleri blokzincir üzerinde temsil edilebiliyor; bu da sahipliğin izlenmesini kolaylaştırıp, yatırımların daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabiliyor.

Tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının toplam piyasa değeri yıl içinde üç kat artarak 26 milyar dolara ulaştı. Bu büyümede, geleneksel kripto kredi piyasalarına kıyasla daha istikrarlı ve öngörülebilir gelir arayışı önemli rol oynadı.