Ethereum (ETH)

Ethereum 2029 Strawmap Planı İle Kuantum Bilgisayar Tehdidine Karşı Hamle Başlatıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Ethereum Foundation, Strawmap yol haritası ile 2029'a kadar kuantum direncine odaklanıyor.
  • Yedi yeni hard fork ile blok nihailiği süresini 16 saniyenin altına çekmeyi hedefleniyor.
  • Kuantum sonrası güvenlik teknikleri ve yeni konsensüs modeli planlandı.
Ethereum Foundation, blokzincir ağını 2029 yılına kadar kuantum bilgisayarlara karşı tamamen dirençli hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yol haritası açıkladı. Strawmap adı verilen bu stratejiyle, gelecek beş yıl içinde toplam yedi adımda önemli teknik değişiklikler yapılacak ve ağ, kuantum sonrası kriptografiye geçirilecek.

İçindekiler
1 Kuantum Direnci İçin Yedi Güncelleme ve Yeni Hedefler
2 Teknik Dönüşüm: Tek Slot Nihailik ve Kriptografik Geçiş

Kuantum Direnci İçin Yedi Güncelleme ve Yeni Hedefler

Strawmap planı, 2026’dan itibaren başlatılması beklenen yedi hard fork ile Ethereum ağının mutabakat katmanını temelinden yenilemeyi amaçlıyor. Kuantum için dayanıklı kriptografiyle birleştirilecek olan bu aşamalı güncellemeler, blok nihailik süresini on altı saniyenin altına çekmeyi ve protokolü, klasik yöntemlerle şifre çözmeye olanak verebilecek kuantum bilgisayar tehditinden korumayı hedefliyor.

Güncellemelerin ilk ayağı olan Glamsterdam hard fork’unun 2026’nın ilk yarısında devreye alınması planlanıyor. Hemen ardından yıl içerisinde Hegota adında yeni bir güncelleme daha bekleniyor. Takip eden yıllarda, her altı ayda bir ek hard fork planlanıyor.

Kripto para alanında merkezi bir konumda bulunan Ethereum Foundation, dünya genelinde binlerce geliştirici tarafından desteklenen, açık kaynaklı bir blokzincir ekosistemini yönetiyor. Ethereum, akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamaların temel altyapısını sağlayan, piyasa değeri bakımından en yüksek ikinci kripto para birimi olarak öne çıkıyor.

Teknik Dönüşüm: Tek Slot Nihailik ve Kriptografik Geçiş

Yol haritasında öne çıkan bir diğer hedef ise Tek Slotta Nihailik (Single Slot Finality) adı verilen, işlemlerin çok kısa süre içinde kesinleşmesini sağlayacak bir konsensüs modeli. Şu anda yeni bir blokun ağda tam olarak onaylanması yaklaşık 15 dakika sürerken, Strawmap ile bu süre 16 saniyenin altına indirilmek isteniyor. Böylece işlemlerin geri alınması neredeyse imkânsız hale gelecek ve blokzincirde yeniden düzenleme saldırılarına fırsat tanınmayacak.

Kriptografik geçişte, mevcut eliptik eğri algoritmalarının yerini hash tabanlı imza sistemleri ve STARK tabanlı çözümler alacak. Bu teknolojiler, kuantum bilgisayarların hızla çözebildiği klasik algoritmaların yerine, çok daha dayanıklı ve kuantuma dirençli alternatifler sunuyor. Geçişin özellikle Layer-2 ölçeklendirme sistemleri açısından da kritik olduğu, son dönemde yaşanan testnet kesintilerinin teknik zorlukları artırdığı aktarılıyor.

Ethereum Foundation’ın kuantum araştırma ekibi, kamuya yaptığı açıklamada, “Kuantum bilgisayarlar bir gün tüm dijital sistemlerin sahiplik, kimlik ve mutabakatını sağlayan kamu anahtarlı kriptografiyi kıracak” ifadesini kullandı.

Teknik yetkinliğin yanı sıra, bu geçişin önündeki en büyük zorluklardan biri zaman baskısı olarak görülüyor. Bilim insanları, ticari seviye kuantum bilgisayarların 4-5 yıl içinde piyasaya çıkabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle Strawmap kapsamında öngörülen yedi güncellemenin her biri belirlenen takvime uyularak hayata geçirilmek zorunda. Planlanan süreçte aksamalar yaşanırsa, Ethereum için ciddi bir güvenlik riski ortaya çıkacağı vurgulanıyor.

Yakın gelecekte Glamsterdam hard fork’u için hazırlanan Ethereum Geliştirme Önerileri, planın araştırma evresinden uygulama aşamasına geçtiğinin göstergesi olarak öne çıkıyor. Yenilenen altyapıyla birlikte Ethereum, dijital varlık endüstrisi için güvenlik standartlarını bir kez daha dönüştürmeye hazırlanıyor.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Obex, 1 Milyar Dolarlık Fonla USDS’yi Gerçek Dünyadaki Gelir Kaynaklarına Bağlıyor
Bir Sonraki Yazı Startale Group, SBI ve Sony Yatırımıyla 63 Milyon Dolar Topladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Startale Group, SBI ve Sony Yatırımıyla 63 Milyon Dolar Topladı
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) STABILCOIN
Obex, 1 Milyar Dolarlık Fonla USDS’yi Gerçek Dünyadaki Gelir Kaynaklarına Bağlıyor
DEFI Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Solana Vakfı, Yapay Zekâ Destekli Ekonomik İşlemlerle İnternette Yeni Döneme Hazırlanıyor
Solana (SOL)
Binance’ten Token İhraççılarına ve Likidite Sağlayıcılarına Yeni Sıkı Kurallar
Kripto Para
Sıcak Gelişme: TBMM’de Kripto Para Vergi Yasasıyla İlgili İlk Açıklamalar
Kripto Para Hukuku
Lost your password?