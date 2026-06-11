Gate platformunda TradFi işlemleri 2026 boyunca büyürken spot hacmin payı düşük çift haneye geriledi

Kripto para yatırımcılarının, mevcut borsa hesapları üzerinden hisse senetleri ve değerli metallere yöneldiğine işaret eden yeni veriler, Gate platformunda işlem dağılımının belirgin biçimde değiştiğini gösterdi. CryptoQuant tarafından paylaşılan analize göre daha önce toplam hacimde yok denecek kadar sınırlı yer tutan geleneksel finans araçları, 2026 itibarıyla görünür ve büyüyen bir paya ulaştı.

İşlem kompozisyonunda dikkat çeken değişim

Verilere göre vadeli işlemler, Gate üzerindeki toplam hacmin yaklaşık %80’ini oluşturmaya devam etti. Buna karşılık spot işlemlerin payı 2025’in başındaki yaklaşık %35 seviyesinden düşük çift haneli oranlara geriledi. Bu düşüşle açılan alanın, geleneksel finans ürünlerindeki artışla dolduğu aktarıldı.

CryptoQuant analisti MorenoDV_, bu eğilimin tek seferlik bir ürün lansmanı etkisine benzemediğini belirtti. Analize göre TradFi hacmi birkaç kez sert genişleme gösterse de her geri çekilmenin ardından başlangıç seviyesinin anlamlı biçimde üzerinde kaldı. Bu görünüm, kullanıcıların bu ürünlere tekrar tekrar döndüğüne işaret etti.

CryptoQuant analisti MorenoDV_ değerlendirmesinde, Gate verilerinde vadeli işlemlerin yaklaşık %80 ile ağırlığını koruduğunu, ancak TradFi tarafının sıfıra yakın seviyelerden çıkarak 2026 boyunca genişleyen görünür bir bant haline geldiğini vurguladı.

Analizde, bu yönelimin arkasında makroekonomik gündemin etkili olabileceği kaydedildi. Hisse senetleri, emtia fiyatları ya da para politikası beklentileri kripto varlıklardan daha güçlü sinyal ürettiğinde, yatırımcıların aynı platform içinde farklı araçlara geçtiği ifade edildi.

Mini sözlük: TradFi, “traditional finance” ifadesinin kısaltmasıdır ve hisse senedi, emtia, tahvil gibi klasik finans ürünlerini anlatır. Fraksiyonel işlem ise yatırımcıların bir varlığın tamamını değil, daha küçük parçalarını alıp satabilmesini sağlar.

USDT tabanlı erişim geçişi kolaylaştırdı

Gate, kripto para piyasasında faaliyet gösteren büyük işlem platformlarından biri olarak biliniyor. Analize göre platformun USDT tabanlı erişim sunması, fraksiyonel işlem imkanı vermesi ve ABD hisse senetlerine dayalı ürünleri desteklemesi, kullanıcıların sermayeyi başka bir aracı kuruma taşımadan pozisyon değiştirmesini kolaylaştırdı.

Metaller öne çıktı, hisselerde seçici ilgi sürdü

Geleneksel finans ürünleri içinde en yüksek hacim altın ve gümüş bağlantılı araçlarda toplandı. XAU, XAG ve XAUT gibi kodların metal işlemlerinin büyük bölümünü oluşturduğu belirtildi. Bu talebin, kripto piyasasındaki belirsizlik dönemlerinde daha korumacı pozisyon arayışıyla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Kategori Öne çıkan araçlar Verideki durum Metaller XAU, XAG, XAUT TradFi hacminde lider Hisseler Nvidia, Tesla, Circle, Coinbase bağlantılı ürünler Daha düşük pay, stratejik önem Petrol Belirtilmedi Görece sınırlı pay

Petrol ürünlerinin TradFi hacmi içindeki payı görece düşük kaldı. Hisse senetleri tarafında ise toplam pay daha sınırlı olsa da ilginin teknoloji, yapay zeka ve kripto bağlantılı şirketlere yayıldığı görüldü. Nvidia, Tesla, Circle ve Coinbase bağlantılı araçların düzenli işlem akışı aldığı kaydedildi.

Analizde, hisse senedi hacminin haber akışına duyarlı kaldığı, ancak birden fazla sembole yayılan işlemlerin yalnızca kısa vadeli tepki alım satımıyla açıklanamayacağı değerlendirmesi paylaşıldı.

Veriler, kripto para kullanıcılarının riskten tamamen uzaklaşmadığını, bunun yerine aynı platform içinde kullandıkları araç yelpazesini genişlettiğini ortaya koydu. MorenoDV_ tarafından yapılan değerlendirme, bu değişimi yeni bir ürün merakından çok yatırımcı davranışında yapısal bir evrim olarak tanımladı.