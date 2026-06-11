XRP’de 5 milyar dolarlık vadeli işlem hareketi dikkat çekti! Piyasa hangi seviyeleri izliyor?

XRP, geçen haftaki sert düşüşün ardından 1,10 dolar bölgesinde tutunmayı başardı. Buna karşın toparlanma henüz kırılgan görünüyor. Kurumsal para akışının XRP bağlantılı ürünlere yönelmeyi sürdürmesine ve vadeli işlemlerde işlem hacmi belirgin şekilde artmasına rağmen fiyat, çok aylı dip seviyelere yakın seyretmeye devam etti. Bitcoin ve genel piyasa daha güçlü bir toparlanma sergilerken XRP’nin görece zayıf kaldığı görüldü.

Fon girişleri sürerken fiyat baskı altında kaldı

XRP bağlantılı yatırım ürünleri son dönemde 6,75 milyon dolar daha giriş aldı. Böylece kümülatif ETF girişleri yaklaşık 1,44 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, kurumsal ilginin tamamen kaybolmadığına işaret etse de fiyat tarafında aynı ölçüde güçlü bir karşılık henüz oluşmadı.

Son 24 saatte XRP yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 1,1141 dolara çıktı. Gün içindeki en güçlü hareket, yüksek hacimli işlemlerin 1,1114 dolar civarındaki direnci aşmasıyla seansın ilerleyen bölümünde görüldü. Bu atak sırasında fiyat kısa süreliğine 1,12 doların üzerine taşındı. Buna rağmen daha önce 1,1352 dolar yakınındaki yükseliş denemeleri reddedildi ve bu bölge kısa vadede öne çıkan direnç noktası olarak kaldı.

XRP bağlantılı ürünlere para girişi devam ederken fiyatın halen çok aylı düşük seviyelere yakın kalması, piyasanın tokena karşı temkinli duruşunu koruduğunu gösterdi.

Vadeli işlemlerde hareketlilik arttı

Vadeli işlem tarafında seans boyunca yaklaşık 5 milyar dolarlık hacim oluştu. Buna karşın açık pozisyon miktarı döngü diplerine yakın kaldı. Bu görünüm, yatırımcıların uzun vadeli güçlü pozisyonlar kurmaktan çok mevcut işlemlerini yeniden düzenlediğine ve risklerini azaltmayı sürdürdüğüne işaret ediyor olabilir.

Piyasadan gelen sinyaller bu nedenle karışık bir tablo ortaya koydu. Artan hacim, işlem yapanların yeniden ilgisini gösterirken düşük açık pozisyon seviyesi, katılımcıların agresif biçimde yeni yönlü risk almakta isteksiz kaldığını düşündürüyor. Bu da kısa vadeli hareketliliğin artmasına rağmen daha net bir yön teyidinin henüz gelmediği anlamına geliyor.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

Teknik tarafta XRP, 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalarının altında işlem görmeyi sürdürüyor. Bu durum, son denge arayışına rağmen daha geniş yapıda satıcıların avantajını koruduğunu gösteriyor. Seans sonundaki 1,11 dolar üzeri kırılma olumlu kabul edilse de bunun daha büyük düşüş trendi içinde gerçekleştiği belirtiliyor.

İzlenen ilk destek bölgesi 1,10 dolar olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması, son istikrar arayışının korunması açısından önem taşıyor. Aşağıda 1,05 ile 1,10 dolar aralığının kaybedilmesi halinde piyasada yeniden 1,00 dolar seviyesinin konuşulabileceği değerlendiriliyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,12 ile 1,13 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Bunun üzerinde 1,1352 dolar seviyesi, son yükselişin durduğu nokta olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Daha anlamlı bir teknik iyileşme için 1,26 doların aşılması gerektiği, bu durumda odağın yeniden 1,30 ile 1,40 dolar bandına kayabileceği aktarılıyor.

Ağ güncellemesi takvimde yerini aldı

XRP Ledger için 3.2.0 sürüm güncellemesinin 15 Haziran’da devreye alınması planlanıyor. Güncellemenin sunucu bellek gereksinimini yaklaşık yüzde 40 azaltması bekleniyor. Ayrıca çekirdek yazılımın adı da “rippled” yerine “xrpld” olarak değiştirilecek.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasasında henüz kapatılmamış toplam kontrat sayısını ifade eder. İşlem hacmi artarken açık pozisyon düşük kalıyorsa, bu durum yeni uzun vadeli pozisyon birikiminden çok kısa vadeli yer değiştirmelere veya risk azaltımına işaret edebilir.

Genel görünümde XRP, sınırlı bir toparlanma işareti vermesine rağmen daha geniş kripto piyasasına kıyasla zayıf performans göstermeyi sürdürüyor. Fiyatın 1,10 dolar üzerinde kalıp kalamayacağı ve 1,12 ile 1,1352 dolar bölgesini aşıp aşamayacağı, kısa vadeli yön açısından yakından izlenen başlıca başlıklar arasında yer alıyor.