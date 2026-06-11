ABD’den İran bağlantılı ağa yeni yaptırım! Kripto ve finans kanallarında neler hedefleniyor?

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı için silah tedarikine destek verdikleri gerekçesiyle dokuz kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı. Kararın, Çin ve Hong Kong merkezli kişi ve şirketleri kapsadığı, bu yapıların İran’ın yurt dışındaki tedarik ve finans ağları üzerinden silah alımına ve para transferine yardımcı olmakla suçlandığı belirtildi.

Yaptırımların kapsamı

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, son adımın İran’ın askeri tedarik zincirini ve buna bağlı finans kanallarını hedef aldığını bildirdi. Yaptırımların, kitle imha silahlarının yayılmasına destek verenler ile İran finans sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşları kapsayan başkanlık kararnameleri kapsamında devreye alındığı aktarıldı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, bakanlığın İran ordusunu destekleyen dış tedarik ağlarını bozmak için çalıştığını söyledi. Bu karar, ABD’nin daha önce İran bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto varlığı dondurmasının ardından geldi. Washington yönetimi, bu adımlarla Tahran’ın yurt dışı gelirlerine, bankacılık kanallarına ve dijital varlık altyapısına erişimini sınırlamayı amaçlıyor.

Hazine Bakanı Scott Bessent, bakanlığın İran’ın askeri yapısını destekleyen dış tedarik ağlarını kesintiye uğratmaya çalıştığını, bu çerçevede dijital varlık kanallarının da hedef alındığını vurguladı.

Listede hangi isimler yer aldı?

Yaptırım listesinde, Çin vatandaşı Liu Boyu ile daha önce 8 Mayıs 2026’da OFAC tarafından yaptırım uygulanan Hong Kong kayıtlı Mustad Limited bağlantılı diğer isimler yer aldı. Hazine Bakanlığı, Mustad’ın aracı olarak hareket ettiğini ve İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı silah alımlarına ilişkin finansal işlemleri kolaylaştırmaya çalıştığını öne sürdü.

Buna ek olarak Wang Hongyi, Xu Lichun ve Mustad Shanghai International Trade Co Ltd de yaptırım kapsamına alındı. Bakanlığa göre Mustad Shanghai şirketinin tamamı Mustad’a ait. Hong Kong merkezli Domus Trading HK Limited için de İran’ın gizli bankacılık ağı içinde faaliyet gösterdiği ve silah tedarikiyle bağlantılı ödemeleri kolaylaştırmaya çalıştığı iddiası dile getirildi.

Çin’de bulunan İran vatandaşı Manuchehr Golchin de listede yer aldı. Hazine Bakanlığı, Golchin’i İran Savunma Bakanlığı için Çin’den savunma alımlarını kolaylaştıran bir isim olarak tanımladı. Hong Kong merkezli Solos International Limited’in genel müdürü ve tek sahibi olduğu belirtilen Meng Shaopei de yaptırım uygulanan kişiler arasında gösterildi. Solos’un da savunma alımlarına destek verdiği ifade edildi.

Kripto varlıklar ve ikincil yaptırım uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı da eş zamanlı olarak İran ve Belarus merkezli iki kuruluş ile iki kişiye, İran’ın konvansiyonel silah faaliyetlerini gerekçe göstererek yaptırım uyguladı. Son adımın, mayıs ayında İran Devrim Muhafızları ve İran Yenilik ve Teknoloji İşbirliği Merkezi için Çin’den silah tedarik ettiği belirtilen ağlara karşı alınan kararların devamı olduğu kaydedildi.

OFAC, ABD’de bulunan ya da ABD kişileri tarafından kontrol edilen, yaptırım listesine alınmış kişi ve kuruluşlara ait tüm mal varlıklarının bloke edileceğini duyurdu. Bu kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 ya da daha fazlasına sahip olduğu şirketler de aynı kapsama giriyor. ABD kişilerine, OFAC izni olmadan bu varlıklarla işlem yapma yasağı uygulanıyor.

Bakanlık ayrıca, yaptırım uygulanan kişiler adına büyük işlemleri bilerek kolaylaştıran yabancı finans kuruluşlarının da ikincil yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Hürmüz Boğazı geçişleri için yapılan ödemelerde de risk bulunduğu, bu ödemelerin itibari para, dijital varlık, takas, ayni hizmet ya da bağış yoluyla yapılmasının sonucu değiştirmediği belirtildi.