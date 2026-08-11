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Hedera (HBAR)

HBAR’da 0,058 ile 0,042 dolar bandı kritik destek olarak öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR’da 0,058 ile 0,042 dolar aralığı kritik destek bölgesi olarak öne çıktı.
  • 📉 Aralık 2024'teki 0,40 dolar zirvesinden sonra $HBAR yaklaşık yüzde 84 geriledi.
  • 🧩 SentX, Hedera’da NFT üretimi ve alım satımını tek platformda birleştirmeyi hedefliyor.
  • 📊 0,11 dolar üzerindeki haftalık kapanış, 0,30 dolar hedefini yeniden gündeme taşıyabilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Hedera ekosisteminin yerel varlığı HBAR, son dönemdeki zayıf seyre rağmen daha uzun vadeli bir toparlanma ihtimaliyle izleniyor. Alıcıların 0,058 ile 0,042 dolar aralığında yoğunlaşan talep bölgesini koruması, fiyat görünümü açısından belirleyici başlıklar arasında yer alıyor. Hedera ağındaki kurumsal kullanım alanlarının ve NFT tarafındaki genişlemenin de temel görünümü desteklediği değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Fiyatta kritik eşikler izleniyor
2 NFT ekosisteminde SentX etkisi
3 Piyasa baskısı HBAR’ı da etkiliyor

Fiyatta kritik eşikler izleniyor

HBAR, son veriler itibarıyla 0,06616 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 368,12 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,89 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 2,57 gerileyen HBAR’da kısa vadeli baskı sürse de, daha geniş zaman dilimindeki teknik yapı bazı analistlere göre olası bir yön değişimine işaret ediyor.

Kripto analisti Crypto Patel, HBAR’ın Aralık 2024’te görülen 0,40 dolar civarındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 84 düştüğünü belirtiyor. Bu geri çekilme, haftalık görünümde daha düşük zirveler ve daha düşük diplerle zayıf yapının korunduğunu gösteriyor.

Crypto Patel, 0,058 ile 0,042 dolar aralığının yüksek zaman diliminde önemli bir talep bölgesi olarak öne çıktığını, 0,11 dolar üzerindeki haftalık kapanışın ise yükseliş senaryosunu güçlendirebileceğini değerlendiriyor.

Analiste göre 0,04352 doların altına sarkılması, ardından haftalık ölçekte yeniden test ve yapısal yön değişimi sinyali verilmesi, daha büyük ölçekli bir toparlanmanın erken işareti olabilir. Buna karşılık 0,11 dolar seviyesinin aşılması halinde 0,30 dolar başta olmak üzere 0,50, 0,70 ve 1 dolar seviyeleri daha güçlü şekilde gündeme gelebilir. Haftalık kapanışın 0,03563 doların altına inmesi durumunda ise bu yapı geçerliliğini yitirebilir.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0,06616 dolar
Talep bölgesi0,058 ile 0,042 dolar
Yükselişi güçlendirecek seviye0,11 dolar üzeri haftalık kapanış
Yapıyı bozacak seviye0,03563 dolar altı haftalık kapanış

NFT ekosisteminde SentX etkisi

Hedera tarafında paylaşılan bilgilere göre SentX, ağ üzerindeki NFT deneyimini üretimden alım satıma kadar tüm süreç boyunca daha bütünleşik hale getirmeyi hedefliyor. Platform; oluşturma, mint etme, keşfetme, sahip olma ve alım satım aşamalarını tek yapıda bir araya getirerek içerik üreticileri, koleksiyonerler ve geliştiriciler arasında bağlantı kuruyor.

Mini sözlük: SentX, Hedera ağı üzerinde NFT oluşturma, listeleme ve takas süreçlerini tek bir pazar yeri deneyiminde birleştirmeyi amaçlayan bir platformdur. NFT mint etme ise dijital bir varlığın blokzincir üzerinde benzersiz kayıt haline getirilmesi anlamına gelir.

SentX, Hedera üzerinde NFT yaşam döngüsünün tamamını destekleyerek üreticileri, koleksiyonerleri ve geliştiricileri tek bir kesintisiz yapı içinde buluşturuyor.

Bu yapı sayesinde ekosistemdeki parçalı görünümün azaltılması ve dijital varlıklara erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Üreticiler yeni koleksiyonlar çıkarabiliyor, koleksiyonerler varlıkları inceleyip alıp satabiliyor, geliştiriciler ise bu altyapı üzerinde yeni ürünler inşa edebiliyor.

Piyasa baskısı HBAR’ı da etkiliyor

Öte yandan HBAR’daki kısa vadeli aşağı yönlü hareket yalnızca ağ içi gelişmelerle açıklanmıyor. Bitcoin’de görülen geri çekilme, altcoin piyasasının genelinde olduğu gibi HBAR üzerinde de baskı oluşturuyor. Bu nedenle bir sonraki yönün belirlenmesinde, alıcıların 0,058 ile 0,042 dolar bandını ne ölçüde savunabileceği yakından takip ediliyor.

0,04352 dolar bölgesinin aşağı kırılması ve sonrasında haftalık ölçekte yeniden test edilmesi, erken toparlanma sinyallerinin teyidi olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık 0,11 dolar seviyesinin aşılması halinde 0,30 dolar hedefi daha güçlü biçimde gündeme gelebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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