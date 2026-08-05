Hedera, Archax ile USDC faiz ödemelerini anlık hale getirdi

Hedera ağının yerel varlığı HBAR, son günlerde güçlenen alım iştahı ve korunan destek seviyeleriyle yeniden yukarı yönlü bir görünüm sergiliyor. HBAR, haberin hazırlandığı sırada 0.06970 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 42.53 milyon dolar ve piyasa değeri 3.05 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki yüzde 1.16’lık geri çekilmeye karşın, fiyat yapısı ile ağdaki kullanım artışı birlikte değerlendirildiğinde piyasada toparlanma beklentisi öne çıkıyor.

HBAR’da kritik direnç izleniyor

Kripto analisti CAI SOREN, HBAR fiyatının zayıf dönemin ardından yeniden güçlenme işaretleri verdiğini ve son fiyat hareketlerinin yatırımcıların kademeli biçimde birikim yaptığını gösterdiğini aktarıyor. Geri çekilmelerde alıcıların önemli destek bölgelerini savunması, daha derin kayıpların önüne geçti.

Direnç bölgesinin altında artan talep, yükseliş yönlü ivmenin kademeli olarak güçlendiğine işaret ediyor. HBAR fiyatı şimdi yön tayini açısından önemli görülen bir seviyeye yaklaşmış durumda. Piyasanın odağında, bu bölgenin yukarı kırılıp kırılamayacağı yer alıyor.

Uzmanlar, kritik seviyenin aşılması halinde güçlü alım ilgisinin HBAR’ı daha yüksek seviyelere taşıyabileceğini, ancak kısa vadede asıl unsurun kırılmanın teyit edilmesi olduğunu vurguluyor.

Alıcıların bu direncin üzerine kalıcı biçimde yerleşmesi halinde yukarı yönlü hareket alanı genişleyebilir. Buna karşılık teyit gelmediği sürece, fiyatın mevcut teknik sıkışma içinde hareket etmesi de olası görünüyor.

Archax, Hedera üzerinde anlık USDC faiz dağıtımını başlattı

Hedera tarafından paylaşılan bilgilere göre Archax, ağ üzerinde gerçek zamanlı nakit akışı altyapısını devreye aldı. Bu sistem sayesinde USDC cinsinden faiz ödemeleri yatırımcı cüzdanlarına neredeyse saniye saniye yansıtılabiliyor. Böylece geleneksel toplu ödeme takvimi yerine, bakiye sürekli güncellenen bir yapıya geçilmiş oldu.

Archax, Birleşik Krallık merkezli dijital varlık borsası, aracı kurum ve saklama hizmeti sağlayıcısı olarak biliniyor. Şirketin Hedera entegrasyonu, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında gelir dağıtımının blokzincir üzerinden daha anlık yürütülebileceğini gösteriyor.

Yeni düzende, tokenleştirilmiş varlıkların sahipliğinde her değişiklik yaşandığında ödeme akışı da buna göre güncelleniyor ve ilgili paydaşlara faiz dağıtımı sahiplik oranlarına göre otomatik biçimde yansıtılıyor.

Sistem, parçalı sahiplik yapısına sahip varlıklarda da ödemeleri mülkiyet oranına göre dağıtıyor. Bu yaklaşım, kurumsal kullanım senaryolarında Hedera’nın tokenleştirilmiş varlık altyapısındaki rolünü daha görünür hale getirdi.

Kurumsal kullanım artışı fiyat görünümünü destekliyor

HBAR’ın kısa vadeli yönü, alıcıların kritik direnç seviyesini aşıp aşamayacağına bağlı olacak. Böyle bir kırılma, artan alım baskısıyla birlikte yeni kazanımları gündeme getirebilir. Öte yandan ağ üzerindeki kurumsal benimsenmenin sürmesi ve tokenleştirme odaklı kullanımın genişlemesi, fiyat görünümüne destek veren başlıca unsurlar arasında yer alıyor.