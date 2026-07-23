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Hedera (HBAR)

HBAR’da direnç kırıldı, alım baskısının arttığı görülüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HBAR'da direnç kırıldı ve fiyat 0,07317 dolara yükseldi.
  • 📈 Teknik göstergeler, $HBAR’da alım baskısının kısa vadede güçlendiğini gösteriyor.
  • 🎯 Piyasada şimdi 0,076 dolar direncinin aşılıp aşılamayacağı izleniyor.
  • 🧭 Destek korunursa mevcut toparlanmanın sürmesi ihtimali artabilir.
Onur Atam
Onur Atam

HBAR fiyatı, teknik olarak önemli görülen yatay direnç bölgesinin aşılmasının ardından yükselişini sürdürdü. Token, kısa vadede kritik destek alanının üzerinde işlem görürken, bu görünüm yukarı yönlü hareketin devam etme olasılığını artırdı. HBAR son 24 saatte yüzde 5,05 yükselerek 0,07317 dolara çıktı.

İçindekiler
1 Teknik görünüm güç kazandı
2 Göstergeler alıcıları işaret ediyor
3 İzlenen seviyeler öne çıktı

Teknik görünüm güç kazandı

23 Temmuz’da değerlendirme yapan analist Alpha Crypto Signal, HBAR’ın yerel yatay direnç bölgesini desteğe çevirdiğine dikkat çekiyor. Teknik analizde bu tür dönüşümler, daha önce satış baskısının yoğunlaştığı bir alanın artık alıcılar tarafından korunmaya başlandığını gösterdiği için yakından izleniyor.

Alpha Crypto Signal, HBAR’ın yeniden kazandığı destek bölgesinin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli eğilimin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini, bu seviyenin korunmasının yeni alımları destekleyebileceğini vurguluyor.

Son haftalarda kararsız bir seyir izleyen HBAR için bu kırılım, piyasa yapısı açısından da olumlu bir sinyal verdi. Yine de teknik görünümün kalıcı biçimde güçlenmesi için kırılan seviyenin korunması önem taşıyor. Bu şart sağlanırsa mevcut toparlanmanın devam etme ihtimali artabilir.

Göstergeler alıcıları işaret ediyor

HBAR şu anda 0,06965 dolar civarındaki orta Bollinger bandının üzerinde bulunuyor. Üst bant 0,07616 dolar seviyesinde, alt bant ise 0,06314 dolarda yer alıyor. Fiyatın alt seviyelerden toparlanarak üst banda yaklaşması, alıcıların piyasada yeniden ağırlık kazandığına işaret ediyor.

Mini sözlük: Bollinger bandı, fiyatın oynaklığını ve olası destek direnç alanlarını izlemek için kullanılan teknik göstergedir. MACD ise kısa ve orta vadeli momentum değişimini ölçer; sinyal çizgisinin üzerine çıkan MACD çizgisi genelde güçlenen alım eğilimiyle ilişkilendirilir.

Buna karşılık, üst bandın aşılması halinde yükselişin hız kazanabileceği değerlendirilse de bu bölgede kısa vadeli kar satışları da görülebilir. Bu nedenle 0,076 dolar çevresindeki hareket, sonraki yön açısından belirleyici olabilir.

MACD göstergesi de yukarı yönlü kesişim üretti. MACD çizgisi eksi 0,00132 seviyesine yükselirken sinyal çizgisi eksi 0,00229’da kaldı. Histogramın 0,00097 seviyesine çıkması da alım momentumu tarafında güçlenmeye işaret etti.

İzlenen seviyeler öne çıktı

Her iki MACD çizgisi halen sıfır seviyesinin altında bulunsa da satış baskısının zayıfladığı görülüyor. Bunun daha güçlü biçimde teyit edilmesi için HBAR’ın daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler oluşturması gerekecek.

Teknik göstergeler kısa vadede satıcıların kontrol kaybettiğine işaret ederken, sonraki işlemler HBAR’ın bu kırılımı daha istikrarlı bir yükseliş eğilimine çevirip çeviremeyeceğini gösterecek.

Piyasada şimdi en yakından izlenen konu, HBAR’ın yeni destek seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı ve 0,076 dolar civarındaki direnci test ederken nasıl tepki vereceği. Bu seviyenin kararlı biçimde aşılması halinde yükseliş beklentisi güç kazanabilir. Destek bölgesinin yeniden kaybedilmesi durumunda ise görünüm zayıflayabilir ve fiyat orta Bollinger bandına doğru geri çekilebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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