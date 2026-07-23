Revolut üzerinden Satoshi Nakamoto’nun cüzdanlarına 5 bin dolar gönderildi

Bitcoin‘in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilen cüzdan ağı, son 24 saatte yaklaşık 5 bin dolarlık yeni transfer aldı. Söz konusu artış, Bitcoin fiyatındaki yükselişten değil, bir kullanıcının doğrudan bu adreslere fon göndermesinden kaynaklandı.

Transferlerin kaynağı ve izlenen yol

Arkham verilerine göre işlemler tek seferde yapılmadı. Gönderen taraf önce birkaç sentlik küçük deneme transferleri gerçekleştirdi, ardından yaklaşık 0,033 BTC tutarında, o anki değerle 2 bin 170 dolar civarında son bir gönderim yaptı. Toplam akışın Revolut’un ortak sıcak cüzdanından geldiği görüldü. Bu yapı nedeniyle işlemi yapan kişinin kimliği, platformun geniş kullanıcı kitlesi içinde ayırt edilemiyor.

Fonların ulaştığı adresler, kripto topluluğunda Patoshi adresleri olarak bilinen geniş cüzdan kümesine ait. Bu ağ, Bitcoin’in ilk dönemlerinde yapılan madencilik faaliyetleriyle ilişkilendiriliyor ve uzun süredir Satoshi Nakamoto’nun kontrol ettiği yapı olarak izleniyor.

Mini sözlük: Patoshi, Bitcoin’in ilk bloklarında görülen kendine özgü madencilik örüntüsüne verilen isimdir. Araştırmacılar bu desenin, ilk dönem bloklarının önemli bölümünün tek bir varlık ya da koordineli bir yapı tarafından çıkarılmış olabileceğine işaret ettiğini düşünüyor.

Satoshi Nakamoto ile ilişkilendirilen bu adreslerde 1,11 milyon BTC bulunuyor ve bu varlıklar yıllardır hareket ettirilmiyor.

Cüzdanlardaki varlığın büyüklüğü

Patoshi ağına bağlı adreslerde şu anda 1,11 milyon BTC tutuluyor. Bitcoin’in 64 bin 364 dolar civarındaki fiyatı esas alındığında bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 71,1 milyar dolara ulaşıyor. 2024 ve 2025 dönemindeki güçlü piyasa rallilerinde bu toplamın 110 milyar doların üzerine çıktığı da hesaplandı.

Bu adreslerin dikkat çekmesinin temel nedeni, içlerindeki Bitcoin’lerin uzun yıllardır yerinden oynamamış olması. Piyasa açısından asıl kritik başlık da burada ortaya çıkıyor. Yatırımcılar, Satoshi’ye atfedilen bu büyük rezervin harcanmaya başlanıp başlanmayacağını yakından izliyor.

Neden geri alınamıyor

Bu son transferin en çarpıcı yönü, gönderilen fonların fiilen tek yönlü olması. Bitcoin’in ilk blok yapısı ve bu adreslerle bağlantılı özel anahtarların Satoshi’nin ortadan kaybolmasından bu yana hiç kullanılmamış olması nedeniyle, bu cüzdanlara yollanan tutarların teknik olarak geri alınamadığı kabul ediliyor.

Bu nedenle Satoshi’nin cüzdanlarına yapılan her yeni transfer, pratikte kalıcı biçimde erişilemeyen bir bakiyeye dönüşüyor. Başka bir ifadeyle, gönderen kişi bu fonları yeniden kullanma imkanını kaybediyor.

Piyasa açısından belirleyici olan unsur, bu adreslere para gönderilmesi değil, 2009’dan beri dokunulmayan dev rezervin harcanmaya başlanmaması olarak öne çıkıyor.

Olası nedenler

Zincir üstü işlem mantığı ve benzer örnekler, bu gönderimin arkasında üç temel ihtimale işaret ediyor. İlk olasılık sembolik bir jest yapılmış olması. Kullanıcılar zaman zaman Bitcoin’in yaratıcısına teşekkür niteliğinde bu adreslere küçük ya da büyük tutarlarda gönderim yapıyor. 2024 içinde 1,2 milyon dolarlık bir transfer kayda geçmiş, bu yıl şubatta da 150 bin dolarlık başka bir işlem görülmüştü.

İkinci ihtimal görünürlük arayışı. Satoshi’nin cüzdan ağı, otomatik takip sistemleri tarafından sürekli izlendiği için bu adreslere gönderilen bir işlem kısa sürede veri platformlarında ve haber akışlarında öne çıkabiliyor. Üçüncü ve daha basit açıklama ise manuel transfer sırasında adres kopyalama hatası yapılmış olması.

Olayın kripto piyasasında doğrudan bir etkisi görülmedi. Satoshi’ye bağlı olduğu düşünülen cüzdanlar hareketsiz kaldığı sürece, kullanıcıların bu adreslere yaptığı transferler zincir üstü kayıtlarda dikkat çeken sıra dışı işlemler olarak kalıyor.