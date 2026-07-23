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RIPPLE (XRP)

XRP’de çok yıllı kırılım testi sürerken 0,85 dolar desteği öne çıkıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de çok yıllı kırılımın yeniden testi sürerken 0,85 ile 0,88 dolar desteği öne çıktı.
  • 📊 Fiyat 1,13 dolar seviyesinde kalırken 50 günlük ortalama 1,14479 dolarda direnç oluşturdu ve $XRP üst banda ulaşamadı.
  • 📉 Vadeli işlem hacmi 23 Temmuz 2026 itibarıyla %25,51 düşerek 1,74 milyar dolara geriledi.
  • 🧭 Analistler 1,23 ve 1,65 dolar seviyelerinin aşılması halinde 3,00 ile 3,50 dolar bölgesini izliyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, 23 Temmuz 2026 itibarıyla teknik görünümde çok yıllı bir formasyon kırılımının yeniden test edildiği bir aşamada işlem görüyor. Fiyat 1,13 dolar seviyesinde bulunurken son 24 saatte %0,13 geriledi. Günlük işlem hacmi %31,53 düşüşle 960,43 milyon dolara inerken, son 7 gündeki artış %2,54 olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik destek bölgesi
2 Öne çıkan seviyeler ve hedefler
3 Hareketli ortalamalar ve Bollinger verileri
4 Türev piyasalarda hacim zayıfladı

Teknik görünümde kritik destek bölgesi

Piyasada yakından izlenen analistlerden Egrag Crypto, XRP’nin çok yıllı simetrik üçgen formasyonunu yukarı yönlü kırdığını ve şimdi bu kırılımın korunup korunamayacağının sınandığını belirtiyor. Analist, 0,85 ile 0,88 dolar aralığını ana destek bölgesi olarak öne çıkarıyor.

Egrag Crypto, 0,85 ile 0,88 dolar aralığının hem üçgenin alt bandını hem de kırılım sonrası yeniden test alanını içerdiğini, bu bölgenin altına kısa süreli sarkmaların tek başına yapının bozulduğu anlamına gelmeyebileceğini vurguluyor.

Bu aralık, analistin değerlendirmesine göre üçgenin alt kenarıyla birlikte White Bridge olarak adlandırılan yapıyı da kapsıyor. Buna karşılık aylık kapanışların kalıcı biçimde bu bölgenin altında oluşması halinde yükseliş senaryosunun zayıflayabileceği ifade ediliyor.

Öne çıkan seviyeler ve hedefler

Egrag Crypto’nun çok adımlı senaryosunda mevcut destek alanının korunmasının ardından 1,23 dolar ve 1,65 dolar seviyelerinin aşılması, daha sonra ise 3,00 ile 3,50 dolar bölgesinin test edilmesi yer alıyor. Analist, ilk ölçülü hareket hedefini 6,40 dolar olarak tanımlarken, 30 doları daha uzun vadeli makro projeksiyon olarak değerlendiriyor. Ancak bu iki seviyenin yakın vadeli hedef olarak sunulmadığı özellikle belirtiliyor.

SeviyeAnlamı
0,85 ile 0,88 dolarAna destek ve kırılım yeniden test bölgesi
1,23 dolarİlk önemli kırılım eşiği
1,65 dolarBir sonraki direnç seviyesi
3,00 ile 3,50 dolarTest edilmesi beklenen üst bölge
6,40 dolarİlk ölçülü hareket hedefi
30 dolarUzun vadeli makro projeksiyon

Hareketli ortalamalar ve Bollinger verileri

Günlük grafikte 20 günlük üssel hareketli ortalama 1,11130 dolar seviyesinde yer alıyor ve XRP bu ortalamanın üzerinde kalıyor. Buna karşılık 50 günlük üssel hareketli ortalama 1,14479 dolar seviyesinde bulunuyor ve yakın direnç görevi görüyor. 100 günlük ortalama 1,23336 dolar, 200 günlük ortalama ise 1,43438 dolar düzeyinde hesaplanırken, fiyat her iki seviyenin de altında seyrediyor.

Bollinger Bantları verisinde orta bant 1,11091 dolar, üst bant 1,16209 dolar ve alt bant 1,05974 dolar seviyesinde bulunuyor. XRP’nin orta bandın üzerinde ancak üst bandın altında kalması, 1,16209 dolar civarında oynaklığa bağlı direnç alanının izlenebileceğine işaret ediyor.

Türev piyasalarda hacim zayıfladı

CoinGlass verileri, vadeli işlem hacminin %25,51 düşüşle 1,74 milyar dolara gerilediğini gösteriyor. Açık pozisyon büyüklüğü de %1,42 azalarak 2,50 milyar dolara indi. CoinGlass, kripto türev piyasalarına ilişkin işlem hacmi, açık pozisyon ve tasfiye verilerini derleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam büyüklüğünü gösterir. Fonlama oranı ise sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki periyodik ödeme dengesini ifade eder.

OI ağırlıklı fonlama oranının %0,0041 ile pozitif bölgede kalması, uzun pozisyon taşıyanların kısa pozisyon sahiplerine ödeme yaptığını ortaya koyuyor.

Son 24 saatte toplam tasfiye 1,13 milyon dolara ulaştı. Bu tutarın 570.500 doları uzun, 557.610 doları kısa pozisyonlardan geldi. İki taraf arasındaki farkın yalnızca 12.890 dolar olması, piyasada yön konusunda belirgin bir ağırlık oluşmadığını gösteriyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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