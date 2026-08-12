Hyperliquid, ABD pazarına açılma ihtimalini değerlendirirken odağı giderek Washington’daki düzenleyici tartışmalara kaydırdı. Merkezsiz borsalar, türev ürünler ve zincir üstü finansal araçların mevcut ABD kuralları içinde nasıl konumlanacağına ilişkin belirsizlik, platformun önündeki temel başlıklar arasında yer alıyor.

ABD erişiminde temel engel düzenleme çerçevesi

Şu aşamada mesele yalnızca Hyperliquid’in ABD’ye girmek istemesi değil. Asıl soru, merkezi aracı kurumlar etrafında şekillenmiş mevcut düzenleme sisteminin izinsiz çalışan bir protokole uygulanabilir bir yol sunup sunmadığında düğümleniyor.

Pratikte Hyperliquid’in mevcut işlem arayüzü ABD’deki kullanıcılara kapalı durumda. Kullanım şartları, ABD’de bulunan ya da burada ikamet eden kişi ve kurumları “kısıtlı kişiler” kapsamında değerlendiriyor ve bu grubun arayüzü kullanmasını yasaklıyor. Buna karşılık Hyperliquid ağı ile kullanıcıların sıklıkla erişim sağladığı internet arayüzü teknik olarak birbirinden ayrılıyor.

Hyperliquid Policy Center, Amerikalıların zincir üstü piyasalara erişebilmesi için açık ve düzenlenmiş bir yol aradığını bildiriyor.

Platformun en önemli ürünü sürekli vadeli işlem sözleşmeleri olarak öne çıkıyor. ABD’de türev piyasaları, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun oluşturduğu kapsamlı bir çerçeveye tabi bulunuyor. Bu nedenle Hyperliquid’in olası genişlemesi, yalnızca teknoloji ya da kullanıcı talebiyle değil, doğrudan düzenleyici uyum başlığıyla şekillenecek.

Washington stratejisinde politika merkezi öne çıkıyor

Bu başlık, Hyperliquid Policy Center’ın Washington stratejisinin merkezine yerleşmiş durumda. Şubat 2026’da Washington’da faaliyete geçen kuruluşun başında kripto hukuku alanında bilinen isimlerden Jake Chervinsky bulunuyor. Merkezin çalışmaları, zincir üstü piyasalara ABD’den erişim konusunda daha net kurallar oluşturulmasına odaklanıyor.

Piyasalarda hızın belirleyici olduğu dönemlerde, özellikle teknik seviyeler ve düzenleyici haber akışı birlikte izlenirken kullanılan araçlar da önem kazanıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Büyüme verileri ABD ilgisini güçlendirdi

Hyperliquid’in ABD pazarına ilgi duymasının arkasında güçlü ekonomik nedenler de bulunuyor. İkinci çeyrek verilerine göre HYPE, bu dönemde %79,2 yükseldi. Böylece varlık, geniş kripto piyasasının üzerinde performans gösterdiği ikinci çeyreği art arda tamamlamış oldu.

HYPE, ikinci çeyrekte %79,2 değer kazanarak daha geniş kripto piyasasını art arda ikinci kez geride bıraktı.

Platformun ulaştığı ölçek, Washington’daki karar alıcıların Hyperliquid’i artık görmezden gelmesini zorlaştırıyor. Buna rağmen ABD’deki kullanıcılar, özellikle türev ürünlere doğrudan erişim konusunda büyük ölçüde sistemin dışında kalmayı sürdürüyor.

Önümüzdeki dönemde tartışmanın odağında, merkezsiz protokoller için uygulanabilir bir lisanslama ya da uyum modeli geliştirilip geliştirilemeyeceği yer alacak. Hyperliquid’in ABD planlarının yönü de büyük ölçüde bu sürecin sonucuna bağlı olacak.