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HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid, güçlü ikinci çeyrek verileriyle toparlanma umudunu koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperliquid’in tokeni $HYPE, son 24 saatte %2,12 düşüşe rağmen 57,5 dolar direncine yakın seyretti.
  • 📊 İkinci çeyrekte işlem hacmi 213 milyar dolara çıktı ve HIP 3 RWA payı %1,8’den %32,2’ye yükseldi.
  • 🏦 Üç HYPE ETF’si çeyrek içinde piyasaya sürüldü ve kurumsal fonlar arzın yaklaşık %7,7’sini tuttu.
  • 📉 Teknik göstergeler satış baskısının zayıfladığını gösterirken, piyasada 68 dolar direnci izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, son 24 saatte %2,12 düşüşle 55,79 dolardan işlem görürken, piyasada kısa vadeli zayıflık ile ağdaki güçlü büyüme işaretleri birlikte izleniyor. Fiyat, temmuz ayında gördüğü 75 doların üzerindeki zirvenin belirgin şekilde altında kalsa da, son teknik göstergeler ve ikinci çeyrek verileri olası bir toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor
2 İkinci çeyrek verileri ağdaki büyümeyi destekliyor
3 Piyasa ilgisi sürüyor
4 İzlenen seviye 57,5 dolar

Teknik görünümde kritik eşik öne çıkıyor

Günlük grafikte HYPE’nin, haftalar süren satış baskısının ardından 57,5 dolar direnç seviyesini yeniden aşmaya çalıştığı görülüyor. Genel eğilim zayıf kalmayı sürdürse de alıcıların mevcut fiyat bölgesini savunması, daha derin bir geri çekilme riskini şimdilik sınırlıyor.

MACD histogramının pozitife dönmesi, aşağı yönlü ivmenin güç kaybetmeye başladığına işaret ediyor. Buna karşın MACD çizgisinin halen sinyal çizgisinin altında bulunması, piyasada henüz net bir yükseliş teyidi oluşmadığını gösteriyor. 57,5 dolar seviyesinin geri alınması halinde kısa vadeli algının iyileşmesi ve 68 dolar civarındaki bir sonraki direncin yeniden gündeme gelmesi beklenebilir.

İkinci çeyrek verileri ağdaki büyümeyi destekliyor

Wu Blockchain’in öne çıkardığı çeyreklik rapor, Hyperliquid üzerindeki HIP 3 tabanlı gerçek dünya varlığı sürekli vadeli işlem sözleşmelerinin işlem hacmi payının iki çeyrek içinde %1,8’den %32,2’ye yükseldiğini ortaya koydu. Bu artış, platformda gerçek dünya varlıklarına dayalı türev ürünlere ilginin hızlandığını gösteriyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarını ifade eder. Bu kavram; tahvil, emtia veya kredi gibi zincir dışı varlıkların blokzincir tabanlı ürünlere konu edilmesini anlatır. Perpetual sözleşmeler ise vade tarihi olmayan türev işlemlerdir.

Wu Blockchain’in aktardığı raporda, HIP 3 RWA sürekli vadeli işlem hacmi payının iki çeyrekte %1,8’den %32,2’ye çıktığı ve bu alandaki benimsenmenin hızlandığı vurgulandı.

Aynı rapora göre çeyreklik işlem hacmi 213 milyar dolara ulaştı. Çeyrek içinde üç HYPE ETF’si piyasaya sürülürken, kurumsal fonlar ve bağlantılı hazineler toplam arzın yaklaşık %7,7’sini elinde tuttu. Bu veriler, fiyat zayıflığına rağmen platform faaliyetinin genişlemeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Hyperliquid ikinci çeyrekte yaklaşık 169 milyon dolar gelir elde etti ve bunun yaklaşık 141 milyon dolarlık bölümünü HYPE geri alımlarına ayırdı. Böylece protokolün toplam geliri 1 milyar dolar eşiğini aşmış oldu.

GöstergeVeri
HYPE fiyatı55,79 dolar
24 saatlik değişim%2,12 düşüş
Kritik direnç57,5 dolar
Sonraki direnç68 dolar
Çeyreklik işlem hacmi213 milyar dolar

Piyasa ilgisi sürüyor

Daha geniş piyasa verileri de HYPE etrafındaki ilginin tamamen dağılmadığına işaret ediyor. CoinGlass verilerinde açık pozisyonların yüksek seyretmesi, oynaklığa rağmen yatırımcıların pozisyon taşımayı sürdürdüğünü gösterdi. DeFiLlama verileri ise protokol üzerindeki faaliyetlerin devam ettiğini ortaya koydu.

Kurumsal fonlar ve bağlantılı hazinelerin HYPE toplam arzının yaklaşık %7,7’sini elinde tutması, platforma yönelik kurumsal ilginin sürdüğünü gösteriyor.

İzlenen seviye 57,5 dolar

Teknik tablo ile temel veriler aynı anda farklı sinyaller üretiyor. Grafikler HYPE’nin henüz kalıcı dip arayışını tamamlamadığını düşündürürken, işlem hacmi, RWA ürünlerindeki büyüme ve kurumsal katılım gibi göstergeler Hyperliquid ekosisteminin güç kazandığına işaret ediyor.

Piyasanın kısa vadede odaklandığı ana eşik 57,5 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Alıcıların bu bölgeyi geri kazanıp kazanamayacağı, HYPE’de yeni yön arayışının belirlenmesinde etkili olabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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