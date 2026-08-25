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HYPERLIQUID (HYPE)

Kinetiq, Hyperliquid için Elysium adlı yeni katman 2 ağını tanıttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Kinetiq, Hyperliquid ekosistemi için Elysium adlı yeni katman 2 ağını duyurdu.
  • 📉 Şirket, HyperEVM’de yoğun dönemlerde basit takas maliyetinin 20 dolara çıkabildiğini söyledi.
  • ⚙️ Elysium, spot piyasa, DeFi ve $HYPE ile çalışan yeni uygulama alanlarını hedefliyor.
  • 🗓️ Teknik detaylar ve ortaklıkların lansman öncesinde kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Kinetiq, Hyperliquid ekosistemini türev işlemlere odaklı yapının ötesine taşımayı hedefleyen Elysium adlı yeni bir katman 2 ortamını duyurdu. Şirket, bu yapının HyperEVM kaynaklı performans sınırlamalarını hafifletmek için geliştirildiğini, daha hızlı işlem yürütme, HyperCore ile daha güçlü bağlantı, HYPE’ın yerel gas tokeni olarak kullanımı ve merkeziyetsiz finans, spot işlem ile token lansmanları için yeni kullanım alanları sunacağını açıkladı.

İçindekiler
1 HyperEVM darboğazları öne çıktı
2 Spot piyasa ve DeFi büyümesi hedefleniyor
3 Ücret dağılımı ve lansman takvimi

HyperEVM darboğazları öne çıktı

Hyperliquid, özellikle sürekli vadeli işlemler tarafında HyperCore sayesinde dikkat çekici bir kullanım yakaladı. Buna karşın Kinetiq, daha geniş DeFi ekosisteminin yeterince gelişmediği görüşünü paylaştı. Şirket, HyperEVM’nin çift blok mimarisi, sınırlı işlem kapasitesi ve yüksek işlem maliyetlerinin hem yatırımcılar hem geliştiriciler açısından engel oluşturduğunu savundu.

Kinetiq’in verdiği bilgilere göre ağın yoğunlaştığı dönemlerde basit token takaslarının maliyeti 20 dolara kadar çıkabiliyor. Şirket, bu durumun yüksek frekanslı uygulamaların ölçeklenmesini zorlaştırdığını düşünüyor. Elysium’un ise HyperCore ile yakından bağlantılı, yüksek performanslı bir EVM ortamı olarak bu sorunlara çözüm üretmesi amaçlanıyor.

Kinetiq, Elysium’un HyperEVM’ye kıyasla daha kısa blok süreleri ve daha yüksek işlem kapasitesi sunacağını, bunun da gelişmiş alım satım sistemleri ile otomatik piyasa yapıcılar gibi hızlı yürütme gerektiren uygulamaların önünü açabileceğini vurguluyor.

Mini sözlük: HyperCore, Hyperliquid’in özellikle sürekli vadeli işlemler tarafındaki ana işlem altyapısını ifade ediyor. HyperEVM ise bu ekosistemde EVM uyumlu uygulamaların çalıştırılmasına imkan veren yürütme katmanı olarak konumlanıyor.

Spot piyasa ve DeFi büyümesi hedefleniyor

Projenin odak noktalarından biri Hyperliquid’in spot piyasası oldu. Kinetiq, Hyperliquid spot hacminin Binance ile kıyaslandığında büyük spot piyasaların ortaya çıkışından bu yana en düşük pay seviyelerinden birine gerilediğini belirtti. Şirket ayrıca HIP 2 spot piyasasında da hacim ve aktivitenin zayıfladığını, Elysium’un bu eğilimi tersine çevirebileceğini öne sürdü.

Elysium’un bir diğer bileşeni, PropAMM adıyla anılacak özel AMM protokolleri olacak. Kinetiq, Elysium blokzincirinin HyperCore’a yakın konumunun piyasa yapıcılara daha verimli pozisyon yönetimi ve yeni piyasa verilerine erişim sağlayacağını ifade etti. Ekip ayrıca Hyperliquid’deki L1Read ön derlemesini daha fazla HyperCore verisine ulaşabilecek şekilde uyarlamayı planlıyor.

Şirketin çizdiği yapıda Elysium, token yaşam döngüsünün daha geniş bölümüne yayılacak bir birlikte çalışabilirlik sunmayı amaçlıyor. Buna göre yeni varlıklar uzun kuyruklu AMM’ler, PropAMM’ler ve HyperCore üzerinden spot piyasalarla oluşturulup ilk likiditesini kazanabilecek, daha sonra HIP 3 üzerinden sürekli vadeli listelemelere uzanabilecek.

Kinetiq, bu yapının Elysium’u Hyperliquid tabanlı tokenler için bir çıkış platformuna dönüştürebileceğini savunuyor.

Ücret dağılımı ve lansman takvimi

Elysium’un token ekonomisinde sıralayıcı ücretlerinin yüzde 25’inin geliştiricilere, yüzde 25’inin Kinetiq hazinesine ve yüzde 50’sinin KNTQ geri alımı için ayrılması bekleniyor. Kinetiq, satın alınacak tüm KNTQ tokenlerinin Hyperliquid Assistance Fund aracılığıyla yakılacağını aktardı.

Lansmanın yakın olduğu belirtilirken teknik özellikler ve ekosistem ortaklıklarına ilişkin ayrıntıların kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor. Elysium’un kalıcı likidite, geliştirici ve kullanıcı çekebilmesi halinde, Hyperliquid’in yalnızca sürekli vadeli işlemler platformu olmaktan çıkarak daha geniş bir finansal ekosisteme dönüşümünü destekleyebileceği değerlendiriliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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