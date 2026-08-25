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Zcash (ZEC)

Grayscale, Zcash ETF’sini 25 Ağustos’ta NYSE Arca’da işleme açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Grayscale, Zcash ETF'ini 25 Ağustos'ta NYSE Arca'da işleme açtı.
  • 📌 Yeni yapı, yatırımcılara cüzdan kullanmadan $ZEC fiyatına borsa üzerinden erişim sağladı.
  • 💼 ZCSH, 24 Ağustos itibarıyla 314 milyon dolar varlık ve 387.200 ZEC ile başladı.
  • 📈 ETF lansmanı öncesindeki birkaç günde Zcash yaklaşık %45 yükseldi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Varlık yönetim şirketi Grayscale, Zcash Trust ürününü Zcash ETF’ine dönüştürdü ve ZCSH kodlu fonu 25 Ağustos itibarıyla NYSE Arca’da işleme açtı. Şirket, bu ürünün Zcash ağının yerel varlığı ZEC’e spot erişim sağlayan ilk borsa yatırım ürünü olduğunu duyurdu.

İçindekiler
1 ABD piyasasında yeni erişim kanalı
2 314 milyon dolarlık varlık ETF yapısına taşındı
3 Zcash talebi için yeni sınav

ABD piyasasında yeni erişim kanalı

Yeni yapı, yatırımcıların ZEC satın alıp saklama yükümlülüğüne girmeden Zcash fiyatına bağlı bir ürüne borsa üzerinden erişmesine imkan tanıyor. Bu durum, doğrudan kripto varlık tutması kurum içi kurallar veya operasyonel nedenlerle zor olan yatırımcılar için erişimi genişletebilir. Grayscale, dijital varlıklara odaklanan ve çeşitli kripto yatırım ürünleri sunan ABD merkezli bir varlık yöneticisi olarak biliniyor.

Grayscale, ZCSH’nin ZEC’e spot erişim sağlayan ilk borsa yatırım ürünü olduğunu açıkladı.

Fonun yapısında doğrudan ZEC tutuluyor. Grayscale’in başvuru metnine göre hisselerin değeri, elde tutulan ZEC’in değerini giderler ve yükümlülükler düşüldükten sonra yansıtmayı hedefliyor.

314 milyon dolarlık varlık ETF yapısına taşındı

24 Ağustos itibarıyla ürünün yönetim altındaki varlığı yaklaşık 314 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı tarihte fonda yaklaşık 387.200 ZEC bulunuyordu. Yönetim ücreti ise %2,5 olarak belirlendi.

Grayscale, yönetim ücretlerinden elde edilecek gelirin 12 aya kadar olan bölümünün Zcash ekosistemini desteklemek için kullanılacağını bildirdi. Bu başlangıç büyüklüğü fonun belirli bir ölçekle piyasaya çıktığını gösterse de, asıl talebin likidite koşulları ve yatırımcı ilgisine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

KalemVeri
İşlem koduZCSH
BorsaNYSE Arca
Yönetim altındaki varlık314 milyon dolar
Tutulan ZEC miktarı387.200 ZEC
Yönetim ücreti%2,5

Zcash talebi için yeni sınav

ETF’in piyasaya çıkışı, ZEC fiyatında son günlerde görülen güçlü hareketin ardından geldi. The Block, ETF lansmanı öncesindeki birkaç gün içinde Zcash’in yaklaşık %45 değer kazandığını aktardı. Bu yükseliş, yatırımcı beklentilerinin piyasa duyarlılığı üzerinde etkili olabileceğine işaret etti.

ZCSH, geleneksel yatırımcılara cüzdan yönetimi olmadan ZEC’e erişim sunarken, ürün ZEC fiyat oynaklığına ve ağ kaynaklı risklere açık kalmayı sürdürüyor.

Yeni ETF, mevcut Zcash yatırımcıları açısından varlığa yönelebilecek sermaye için ek bir kanal oluşturuyor. Buna karşılık ürün, doğrudan varlık saklama zorluklarını azaltmasına rağmen ZEC’in fiyat dalgalanmaları ve ağla bağlantılı risklerinden bağımsız değil.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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