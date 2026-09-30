Zcash (ZEC)

Tyler Winklevoss, Zcash için 2019 benzeri bir dönem görüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tyler Winklevoss, $ZEC çevresindeki havanın 2019’daki kripto duyarlılığına benzediğini söyledi.
  • 📈 ZEC eylülde 1.000 doların üzerine çıktı ve 16 Eylül’de 1.335,51 doları gördü.
  • 🏦 Gemini, 2018’de Zcash işlem ve saklama hizmeti sunan ilk lisanslı borsa oldu.
  • 🛠️ Gemini, 29 Eylül’de Zcash altyapısını açık kaynaklı tam düğüm Zakura’ya taşıdığını açıkladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Gemini kurucu ortağı Tyler Winklevoss, Zcash çevresindeki mevcut havanın kripto piyasasında 2019’da görülen duyarlılığa benzediğini söyledi. Winklevoss’un değerlendirmesi, ZEC fiyatındaki sert dalgalanmalarla birlikte yatırımcı ilgisinin yalnızca fiyat hareketlerine değil, altyapı ve kullanım alanlarına da yöneldiği bir döneme işaret ediyor.

İçindekiler
1 Zcash için 2019 benzetmesi
2 Zcash’in öne çıkan özelliği
3 Fiyat hareketleri ve Gemini adımları

Zcash için 2019 benzetmesi

Bitcoin 2019’a, 2018’deki sert ayı piyasasının ardından zayıflayan perakende ilgisi ve baskılanmış fiyatlarla girmişti. CoinGecko verilerine göre Bitcoin 1 Ocak 2019’da yaklaşık 3.693 dolardan işlem gördü. Fiyat daha sonra haziran sonuna doğru 13.000 dolar civarına kadar yükseldi, ardından geri çekilerek 2020’ye yaklaşık 7.195 dolar seviyesinde girdi.

O dönemde piyasadaki sert oynaklığa rağmen sektörü yakından izleyen kesimler, kurumsal altyapı, saklama hizmetleri ve benzeri başlıklara odaklanıyordu. Winklevoss, Zcash tarafında bugün oluşan atmosferin de buna benzer bir nitelik taşıdığı görüşünü paylaştı.

Tyler Winklevoss, Zcash çevresindeki mevcut duyarlılığın kripto piyasasında 2019’da görülen havaya benzediği görüşünü paylaşıyor.

Zcash’in öne çıkan özelliği

Zcash yeni bir proje değil. Ağ 2016’da faaliyete geçti ve işlemlerin gizliliğini koruyarak doğrulanmasına imkan tanıyan sıfır bilgi ispatları kullanıyor. Bu yapı, işlemin geçerli olduğunu ayrıntıları açığa çıkarmadan kanıtlamayı amaçlıyor.

Mini sözlük: Sıfır bilgi ispatı, bir bilginin doğru olduğunu, bilginin kendisini paylaşmadan kanıtlama yöntemidir. Zcash bu yaklaşımı, işlem doğrulamasını gizlilik odaklı şekilde gerçekleştirmek için kullanır.

Gemini de Zcash ile erken dönemde çalışan kurumlardan biri oldu. Borsa, 2018’de New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı onayının ardından Zcash işlemleri ve saklama hizmeti sunan ilk lisanslı platform olarak öne çıktı. Gemini, ABD merkezli bir kripto para borsası ve saklama hizmeti sağlayıcısı olarak biliniyor.

Fiyat hareketleri ve Gemini adımları

ZEC yılın başında 511 dolar civarında bulunuyordu ancak ardından sert bir düzeltme yaşadı. Şubatta düşüş sürdü ve varlık ay boyunca yaklaşık %27 gerileyerek kısa süreliğine 191 dolar seviyesine indi. Mayısta ise ilk güçlü kırılma görüldü. ZEC %60’ın üzerinde yükseldi, ay içi zirvede 680 doların üstünü test etti ve dönemi yaklaşık 565 dolarda tamamladı.

Ağustosta yükseliş ivmesi yeniden güçlendi. ZEC yaklaşık 457 dolardan 848 dolara çıkarak ay boyunca yaklaşık %85 değer kazandı. Eylülde hareket bir kademe daha hızlandı. CoinGecko verileri, ZEC’in eylül başında 1.000 doların üzerine çıktığını ve 16 Eylül’de 1.335,51 dolara ulaştığını gösteriyor.

Gemini, Zcash blokzinciriyle etkileşim için kullandığı altyapının artık Rust ile yazılmış daha yeni açık kaynaklı tam düğüm Zakura üzerinde çalıştığını 29 Eylülde açıkladı.

Gemini, 27 Ocak’ta Zcash’e özel bir kredi kartını da kullanıma sundu. Şirket 29 Eylül’de ise Zcash blokzinciriyle bağlantı kurmak için kullandığı altyapının artık Zakura üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu adım, Gemini ile Zcash arasındaki ilişkinin yalnızca listeleme hizmetiyle sınırlı kalmadığını gösterdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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