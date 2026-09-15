Zcash (ZEC)

Zcash, piyasa değerinde Hyperliquid’i geçmeye yaklaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash, $ZEC ile piyasa değerinde Hyperliquid'i geçmeye çok yaklaştı.
  • 📊 ZEC 19,3 milyar dolara ulaşırken HYPE 19,87 milyar dolarda kaldı.
  • 📈 ZEC'in 1.178 ile 1.180 dolar aralığına çıkması sıralamayı değiştirebilir.
  • 🧭 Ağustosta 500 dolar civarında olan ZEC, son rallinin ardından 1.000 doların üzerinde tutundu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Zcash, piyasa değeri sıralamasında Hyperliquid‘i geride bırakmaya oldukça yaklaştı. HYPE’ın piyasa değeri 19,87 milyar dolar seviyesinde bulunurken, ZEC’in piyasa değeri yaklaşık 19,3 milyar dolara ulaştı. İki varlık arasındaki fark 570 milyon dolar civarında kalırken, bu tutar HYPE’ın mevcut değerlemesinin yüzde 3’ünden daha azına karşılık geliyor.

İçindekiler
1 ZEC ile HYPE arasındaki fark daralıyor
2 Yükseliş sonrası kritik eşikler öne çıktı
3 1.160 ile 1.200 dolar aralığı belirleyici olabilir

ZEC ile HYPE arasındaki fark daralıyor

ZEC’in Hyperliquid’i aşabilmesi için, HYPE’ın piyasa değeri aynı kalırsa, fiyatının yaklaşık 1.178 ila 1.180 dolar aralığına yükselmesi gerekiyor. ZEC şu anda yaklaşık 1.144 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi ise 1,07 milyar doların üzerine çıktı.

Son yedi günde ZEC yaklaşık yüzde 1,15 değer kazanırken, HYPE aynı dönemde yüzde 6’dan fazla geriledi. Bu tablo, iki kripto varlık arasındaki piyasa değeri farkının hızlı biçimde kapanmasına yol açtı.

VarlıkPiyasa değeri7 günlük değişim
ZEC19,3 milyar dolar%1,15 artış
HYPE19,87 milyar dolar%6’dan fazla düşüş

ZEC’in yaklaşık 1.178 ila 1.180 dolar aralığına yükselmesi halinde, HYPE’ın piyasa değeri değişmediği sürece sıralamada öne geçmesi mümkün görünüyor.

Yükseliş sonrası kritik eşikler öne çıktı

ZEC ağustos ayında yaklaşık 500 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Ardından 600, 800 ve sonrasında 1.000 dolar eşiğinin üzerine çıktı. Yükselişin zirvesi 1.280 dolara kadar uzanırken, daha sonra dalgalı bir sıkışma süreci başladı. Buna rağmen ZEC, şimdiye kadar 1.000 doların üzerinde kalmayı başardı.

Fiyatın temel hareketli ortalamalarının belirgin biçimde üzerinde seyretmesi, genel yükseliş yapısının korunduğuna işaret ediyor. Göreceli güç endeksi ise aşırı alım bölgesinden geri çekilerek 50’li seviyelerin üstüne indi. Bu görünüm, kısa vadede aşırı ivmenin bir bölümünün törpülendiğini gösteriyor.

1.160 ile 1.200 dolar aralığı belirleyici olabilir

Kısa vadede en yakın direnç bölgesi 1.160 ile 1.200 dolar aralığında bulunuyor. ZEC bu bandı aşarsa, yeniden 1.240 ile 1.280 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Böyle bir senaryo, piyasa değeri sıralamasında Hyperliquid’in önüne geçmesini kolaylaştırabilir.

Zcash, yalnızca yaklaşık yüzde 3’lük ek bir hareketle Hyperliquid’i geride bırakıp piyasa değeri bakımından dokuzuncu sıraya yükselebilir.

Buna karşın sert yükselişin ardından aşağı yönlü riskler de varlığını koruyor. ZEC’in 1.050 ile 1.080 dolar bandının altına inmesi halinde, fiyatın psikolojik 1.000 dolar desteğine geri çekilmesi olasılığı öne çıkabilir. Mevcut tabloda ise Zcash, sıralama değişimine çok yakın bir noktada bulunuyor. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve ZEC bu ağın yerel varlığı olarak işlem görüyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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