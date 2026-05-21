HYPE ani alımlarla 50 doların üzerine çıktı kurumsal talep etkili oldu

Merkeziyetsiz kripto para piyasası son günlerde Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE’ta yaşanan hızlı yükselişi konuşuyor. Son dönemin en güçlü hareketlerinden birine imza atan HYPE’ta fiyat, büyük yatırımcı alımları ve kurumsal pozisyonlanma iddialarıyla 50 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Kurumsal adreslerden büyük HYPE toplandı

Arkham platformunun yayımladığı verilere göre; Wintermute, FalconX, Coinbase ve Flowdesk gibi büyük piyasa yapıcılarla bağlantılı adresler üzerinden 0x61…4318 adlı cüzdana yaklaşık 176.050 HYPE transfer edildi. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 9,84 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ayrıca aynı adresten Hyperliquid’in sistem adresine 149.000 HYPE aktarılırken, bunun parasal karşılığı da 7,49 milyon doları buldu.

Özellikle söz konusu cüzdanın Grayscale ile bağlantılı olabileceği yönündeki iddialar, piyasada dikkat çekti. Grayscale, mevcutta dünyanın en büyük dijital varlık yönetim şirketlerinden biri olarak biliniyor. Bu tür büyük ölçekli OTC (tezgâh üstü) ve borsa bağlantılı işlemler, piyasada genellikle stratejik birikim olarak değerlendirilmekte.

Mini sözlük: Grayscale, kurumsal yatırımcılar için önde gelen bir dijital varlık yönetim şirketidir. Şirketin yönettiği fonlar piyasadaki kriptoya olan kurumsal ilginin göstergesi olarak yakından izlenmektedir.

Kritik seviyeler aşıldı teknik göstergeler alarm veriyor

Piyasa bu büyük alım dalgasına hızla tepki verdi. On-chain verilerde hareketin belirginleşmesiyle HYPE fiyatı psikolojik açıdan önemli bir eşik olan 50 dolar seviyesini kırdı. Grafiklere bakıldığında HYPE, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların belirgin şekilde üstünde fiyatlanıyor. Bu durum, HYPE’ın büyük altcoin’ler arasında teknik açıdan en güçlü görünümlerden birine sahip olmasına neden oldu.

Öte yandan teknik indikatörler de yükselişin gücünü doğruluyor. HYPE’a olan yoğun talep ve piyasaya giren sıcak para akışıyla birlikte RSI göstergesi aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda. Piyasa uzmanları, kısa vadede bu bölgelerde hızlı kar satışlarının ve dalgalanmaların görülebileceğini belirtiyor.

Token’ın bu seviyelerde seyretmesinde asıl dikkati çeken unsurun, sıradan yatırımcıların spekülatif alımlarından ziyade, kurumsal adreslerden gelen toplu transferler olduğu aktarılıyor. Eğer Grayscale bağlantısı doğrulanırsa, piyasada bunun Hyperliquid ekosistemine olan kurumsal ilginin erken bir işareti olarak değerlendirilebileceği görüşü öne çıkıyor.

HYPE ve Hyperliquid ekosisteminde son gelişmeler

HYPE’ın öne çıkmasındaki bir diğer temel sebep, Hyperliquid’in kripto türev piyasası içindeki hızlı yükselişi. 2024 yılı boyunca platformda işlem hacmi artmaya, likidite genişlemeye ve daha fazla yatırımcı merkeziyetsiz türev altyapısına geçmeye başladı. Bu da ekosisteme yönelik algıyı daha da güçlendirdi.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemleri odağına alan bir alım-satım protokolüdür. Kullanıcılar spot ve sürekli vadeli işlemlerini doğrudan cüzdanlarından gerçekleştirebilir.

Riskler ve destek seviyeleri

Ancak uzmanlar, bu hızlı yükselişin bazı riskler getirdiği uyarısında bulunuyor. Parabolik çıkışlarla gelen hareketlerde kısa vadede kar satışlarının ve sert fiyat dalgalanmalarının görülme olasılığı yüksek. Özellikle Bitcoin’de veya genel altcoin endeksinde bir yavaşlama olması halinde HYPE’ta da benzer düzeltmeler izlenebilir.

Teknik olarak bakıldığında 50–52 dolar aralığı artık ilk güçlü destek olarak öne çıkıyor. HYPE fiyatı bu seviyenin üzerinde tutunabilirse, piyasada yeni rekor seviyeler test edilebilir. Son fiyat hareketlerine bakıldığında, HYPE şu anda daha çok momentuma dayalı büyük fonların ilgisini çeken bir varlık halini aldı.