Kayıt Banner
HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE ani alımlarla 50 doların üzerine çıktı kurumsal talep etkili oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 HYPE kurumsal alımlarla 50 dolar barajını geçti.
  • Grayscale ile bağlantılı cüzdanlardan milyon dolarlık transferler yoğun ilgi yarattı.
  • Piyasada aşırı alım işaretleri görülürken teknik göstergeler volatilite riskine işaret ediyor.
  • ⚡ Ama asıl dikkat çeken, merkezi borsa yerine Hyperliquid gibi platformlara kurumsal talebin hızla yönelmesi oldu; $HYPE fiyatı yeni rekorlara aday.
COINTURK
COINTURK

Merkeziyetsiz kripto para piyasası son günlerde Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE’ta yaşanan hızlı yükselişi konuşuyor. Son dönemin en güçlü hareketlerinden birine imza atan HYPE’ta fiyat, büyük yatırımcı alımları ve kurumsal pozisyonlanma iddialarıyla 50 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

İçindekiler
1 Kurumsal adreslerden büyük HYPE toplandı
2 Kritik seviyeler aşıldı teknik göstergeler alarm veriyor
3 HYPE ve Hyperliquid ekosisteminde son gelişmeler
4 Riskler ve destek seviyeleri

Kurumsal adreslerden büyük HYPE toplandı

Arkham platformunun yayımladığı verilere göre; Wintermute, FalconX, Coinbase ve Flowdesk gibi büyük piyasa yapıcılarla bağlantılı adresler üzerinden 0x61…4318 adlı cüzdana yaklaşık 176.050 HYPE transfer edildi. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 9,84 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ayrıca aynı adresten Hyperliquid’in sistem adresine 149.000 HYPE aktarılırken, bunun parasal karşılığı da 7,49 milyon doları buldu.

Özellikle söz konusu cüzdanın Grayscale ile bağlantılı olabileceği yönündeki iddialar, piyasada dikkat çekti. Grayscale, mevcutta dünyanın en büyük dijital varlık yönetim şirketlerinden biri olarak biliniyor. Bu tür büyük ölçekli OTC (tezgâh üstü) ve borsa bağlantılı işlemler, piyasada genellikle stratejik birikim olarak değerlendirilmekte.

Mini sözlük: Grayscale, kurumsal yatırımcılar için önde gelen bir dijital varlık yönetim şirketidir. Şirketin yönettiği fonlar piyasadaki kriptoya olan kurumsal ilginin göstergesi olarak yakından izlenmektedir.

Kritik seviyeler aşıldı teknik göstergeler alarm veriyor

Piyasa bu büyük alım dalgasına hızla tepki verdi. On-chain verilerde hareketin belirginleşmesiyle HYPE fiyatı psikolojik açıdan önemli bir eşik olan 50 dolar seviyesini kırdı. Grafiklere bakıldığında HYPE, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların belirgin şekilde üstünde fiyatlanıyor. Bu durum, HYPE’ın büyük altcoin’ler arasında teknik açıdan en güçlü görünümlerden birine sahip olmasına neden oldu.

Öte yandan teknik indikatörler de yükselişin gücünü doğruluyor. HYPE’a olan yoğun talep ve piyasaya giren sıcak para akışıyla birlikte RSI göstergesi aşırı alım bölgesine yaklaşmış durumda. Piyasa uzmanları, kısa vadede bu bölgelerde hızlı kar satışlarının ve dalgalanmaların görülebileceğini belirtiyor.

Token’ın bu seviyelerde seyretmesinde asıl dikkati çeken unsurun, sıradan yatırımcıların spekülatif alımlarından ziyade, kurumsal adreslerden gelen toplu transferler olduğu aktarılıyor. Eğer Grayscale bağlantısı doğrulanırsa, piyasada bunun Hyperliquid ekosistemine olan kurumsal ilginin erken bir işareti olarak değerlendirilebileceği görüşü öne çıkıyor.

HYPE ve Hyperliquid ekosisteminde son gelişmeler

HYPE’ın öne çıkmasındaki bir diğer temel sebep, Hyperliquid’in kripto türev piyasası içindeki hızlı yükselişi. 2024 yılı boyunca platformda işlem hacmi artmaya, likidite genişlemeye ve daha fazla yatırımcı merkeziyetsiz türev altyapısına geçmeye başladı. Bu da ekosisteme yönelik algıyı daha da güçlendirdi.

Mini sözlük: Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemleri odağına alan bir alım-satım protokolüdür. Kullanıcılar spot ve sürekli vadeli işlemlerini doğrudan cüzdanlarından gerçekleştirebilir.

Riskler ve destek seviyeleri

Ancak uzmanlar, bu hızlı yükselişin bazı riskler getirdiği uyarısında bulunuyor. Parabolik çıkışlarla gelen hareketlerde kısa vadede kar satışlarının ve sert fiyat dalgalanmalarının görülme olasılığı yüksek. Özellikle Bitcoin’de veya genel altcoin endeksinde bir yavaşlama olması halinde HYPE’ta da benzer düzeltmeler izlenebilir.

Teknik olarak bakıldığında 50–52 dolar aralığı artık ilk güçlü destek olarak öne çıkıyor. HYPE fiyatı bu seviyenin üzerinde tutunabilirse, piyasada yeni rekor seviyeler test edilebilir. Son fiyat hareketlerine bakıldığında, HYPE şu anda daha çok momentuma dayalı büyük fonların ilgisini çeken bir varlık halini aldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

HYPE ETF’lerinde bir günde 25,5 milyon dolar ile rekor net giriş

Bitcoin kritik teknik bölgede, ZEC ve HYPE yukarıda, Dogecoin ve SHIB zayıf seyretti

21Shares Hyperliquid ETF açılış haftasında günlük işlem hacmini 14 milyon dolara çıkardı

Hyperliquid spot ETF’leri ilk altı günde Ethereum’u geride bıraktı

HYPE ilk kez ekim 2025 sonrası 50 doları geçti

A16z cüzdanları 9,18 milyon HYPE topladı 2026’da altıncı sıraya yükseldi

XRP kritik 1,30 dolar desteğinde tutunamazsa 2 dolar hedefi riske giriyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Cardano’da 250 milyon ADA alımı ve teknik göstergeler sonrası yükseliş sinyali
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Cardano’da 250 milyon ADA alımı ve teknik göstergeler sonrası yükseliş sinyali
Cardano (ADA)
Ripple’ın yerel tokenı XRP, ETF girişleriyle 1,39 milyar doları aştı fiyat 1,37 dolarda dengelendi
RIPPLE (XRP)
Cardano’da Japon dReps’in ret kararı sonrası araştırma ekosisteminde kriz uyarısı
Cardano (ADA)
AI Financial’ın finansal tablosunda WLFI varlığı öne çıkıyor
Kripto Para
NHN KCP, Avalanche ile gerçek hayatta stablecoin ödeme testlerine başladı
STABILCOIN
Lost your password?