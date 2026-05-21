Cardano (ADA)

Cardano’da Japon dReps’in ret kararı sonrası araştırma ekosisteminde kriz uyarısı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano’da Japonya’daki temsilci delegeler kritik araştırma fonunu reddetti.
  • Kurucu Hoskinson, laboratuvarların kapanabileceğini ve bilim insanlarının ağdan ayrılabileceğini duyurdu.
  • Topluluk, “bilim coin’i” olarak bilinen Cardano’nun kurumsal kimliğinin riske girdiğine dikkat çekti.
  • ⚠️ Kritik durum: Uzun vadeli araştırma desteği sağlanmazsa, Cardano ekosisteminin temel değerleri zedelenebilir.
Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, ağın geleceğinden endişe duyduğunu açıkladı. Hoskinson, projenin temelinde yer alan araştırma ekosisteminin dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu uyarı, Japonya’daki temsilci delegelerin (dReps), kritik öneme sahip bir araştırma fonu teklifine olumsuz oy vermesinin ardından geldi.

1 Japonya’daki oylama krizi büyüyor
2 “Science coin” imajı tehlikede
3 Topluluğa çağrı ve uzun vadeli fon desteği

Japonya’daki oylama krizi büyüyor

Japon dReps’in reddettiği teklif, doğrudan ağın akademik ve geliştirme faaliyetlerini ilgilendiriyor. Kararın ardından Hoskinson, sosyal medya platformu X üzerinden Japon Cardano topluluğuna özel bir mesaj yayımladı. Araştırma fonunun onaylanmaması durumunda Cardano’daki bilim insanlarının kaybedilebileceğini ve laboratuvarların kapanacağını vurguladı.

“Bu teklif geçmezse, Japon topluluğunun tamamen şunu bilmesini isterim: Cardano bilim insanlarını kaybedecek ve laboratuvarımız kapanmak zorunda kalacak,” ifadelerini kullandı.

Cardano’nun kurucusu, lider akademik grubun oluşturulmasının yıllar süren büyük bir çaba gerektirdiğini hatırlattı.

“Science coin” imajı tehlikede

Hoskinson, geçmişte topluluğun merkeziyetsiz yönetime büyük önem verdiklerini belirten liderlerin, şimdi ise oylama sistemi hoşlarına gitmeyince şikayette bulunmalarını eleştiren yorumlara da yanıt verdi. Ancak Hoskinson, bu sürecin sadece kişisel bir mesele olmadığını, Cardano’nun tüm ekosisteminin kimliğinin tehdit altında olduğunu savundu.

“Buradaki mesele benimle ilgili değil. Bu, tüm ekosistemimizin çekirdeğinin yok edilmesiyle ilgili,” dedi. Cardano’nun markasının “bilim coin’i” olarak tanımlandığını, bu kimliğe ulaşmak için onlarca yıl ve yüz milyonlarca dolar yatırım yapıldığını hatırlattı.

Hoskinson’a göre, teklife verilen olumsuz oy büyük zarara yol açabilir. Eğer fon onaylanmazsa, Cardano’daki bilim insanlarının ve akademik yetkinliğin farklı platformlara kayabileceğinin altını çizdi.

Mini sözlük: dRep (Delegated Representative), Cardano ağı içinde, topluluğun oylarını toplu şekilde temsil eden ve önemli kararların alınmasında oy hakkına sahip olan seçilmiş delegelere verilen isim. Bu kişiler, bireysel token sahiplerinin oylarını “temsilci” olarak kullanabilir, böylece daha etkin bir yönetişim modeli sağlanır.

Topluluğa çağrı ve uzun vadeli fon desteği

Input Output CEO’su olarak bilinen Charles Hoskinson, Cardano ağı katılımcılarını fon teklifini destekleyen dReplere oy vermeye davet etti. Böylece uzun vadeli araştırma ve geliştirme hedeflerinin sürdürülebilmesi amaçlanıyor. Hoskinson, kısa vadeli ve parçalı desteklerin yeterli olmayacağını da savundu.

Birçok topluluk üyesi, tam teşekküllü merkeziyetsizlik modelinin doğal sonuçlarına katlanmayı savunurken, Hoskinson ise topluluğa Cardano’nun bilimsel ve yenilikçi kimliğinin korunması için önlem alınması çağrısında bulundu.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
