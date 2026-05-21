XRP’de Elliott Wave formasyonu geçerliliğini koruyor $1.37’de ana destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

XRP fiyatı, Elliott Wave analizine göre önemli bir kırılma eşiğine yaklaştı. İki haftalık grafikte öne çıkan teknik görünüme göre, fiyat $1.37 seviyesine yakın seyrediyor. Analistler özellikle mayıs ayının son günlerinde belirgin bir hareket yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Teknik görünüm: Kritik destek ve direnç aralığı

XRP, yaklaşık $1.31–$1.36 aralığında güçlü bir destek bulurken $1.47 seviyesi öncelikli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Fiyat, son dönemde sert bir düzeltmenin ardından zayıf fakat dengeli bir ivme gösterdi. 2025 başında görülen $3.50 civarındaki zirveden sonra, grafiklerde sıkışma ve kararsızlık gözlendi.

Elliott Wave analisti, mevcut formasyonun bozulmadan korunduğunu belirtti. Uzmanlar, fiyatın bir süredir dar bir bantta hareket ettiğine ve bu sıkışmanın kısa vadede güçlü bir rakimin habercisi olabileceğine işaret etti. Özellikle destek ve dirençlerin kesişim noktasında fiyatın fazla alanı kalmadığına dikkat çekildi.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, XRP şu anda $1.37 seviyesinde hareket ediyor.

XRP’nin iki haftalık zaman diliminde ana Elliott Wave formasyonu korunuyor. Fiyat, daralan destek-direnç üçgeninin ucuna çok yaklaştı. Analist, mayıs sonuna kadar güçlü bir sıçrama bekliyor ve $1.36–$1.31 aralığını önemli bir destek bölgesi olarak işaret ediyor. Olası direnç seviyeleri ise $1.47, $1.88 ve $3.56 oldu.

Elliott Wave yöntemi, piyasadaki dalga yapılarını inceleyerek olası fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanılıyor. Tek başına yön konusunda kesin bir gösterge sunmasa da, önemli fiyat bölgelerini belirlemede bazı yatırımcılara rehber sağlıyor.

Fiyat hareketi ve önemli bölgeler

XRP/USD paritesi günlük grafikte $1.37 civarında işlem görmeye devam ediyor. Ancak mevcut seviyeler, geçtiğimiz yılın sonundaki $3.50 zirvesine kıyasla oldukça aşağıda kalıyor. 2024’ün sonlarından itibaren başlayan güçlü yükselişin ardından, fiyat yaklaşık $2.00–$3.50 arasında geniş bir bantta hareket etti. Daha sonrasında ise $1.20–$1.50 bölgesine kadar gerileyerek bu aralıkta dalgalanmaya başladı.

Yatay hareketlerin özellikle $1.30–$1.50 aralığında sürmesi, alıcıların bu bölgede destek oluşturmaya çalıştığını gösteriyor. Uzmanlara göre, fiyatın $1.30’un altında günlük kapanışlar yapması kısa vadede mevcut yapıyı zayıflatabilir. $1.20’nin altına iniş ise daha geniş destek alanı olan $1.00’ı gündeme taşıyabilir.

Dirençte toparlanma ihtimali ve göstergeler

Kısa vadede öne çıkan birinci direnç noktası $1.47–$1.50 aralığında bulunuyor. Son satışlardan sonra XRP’nin bu bölgeyi net bir şekilde aşmakta zorlandığı gözlendi. $1.50 seviyesinin aşılması halinde sıradaki direnç $1.75–$1.88 aralığı olacak, burası geçmişte de önemli bir destek/direnç rolü üstlenmişti. Uzmanların daha uzun vadeli hedefi ise 2025 zirvesine denk gelen $3.56 seviyesi.

Momentum göstergeleri ise karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Özellikle MACD tarafında hala güçsüz bir görünüm sürerken, RSI değerinin 43.7 civarında olması tam anlamıyla toparlanmanın gerçekleşmediğine işaret ediyor. RSI’da 50’nin üzerinde seyir, talepte artışı gösterebilir; 60’ın aşılması ise daha güçlü bir toparlanmaya işaret edebilir.

XRP için yakın vadede yaşanabilecek kırılma, destek sınırının korunmasına ve dirençlerin aşılmasına bağlı kalacak gibi görünüyor.

Mini sözlük: Elliott Wave analizi, piyasa fiyatlarının dalga formasyonlarında hareket ettiğini öne süren bir teknik analiz yöntemidir. Yatırımcılar bu yöntemi, piyasa döngülerini belirlemek ve potansiyel fiyat hedeflerini öngörmek için kullanır; ancak tek başına kesin bir yön tahmini vermez.