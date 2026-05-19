Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de 99 kırımla oynaklık sıkıştı 1,29–1,50 dolar bandı kritik eşik oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ XRP’de işlem hacmi ve oynaklık iyice sıkıştı, fiyat 1,37 dolarda karar aşamasında duruyor.
  • 👉 1,29–1,50 dolar aralığı yakın vade için en kritik seviye olarak öne çıktı.
  • 💥 $XRP için pozisyonlar tek yönde birikti, ani kırılma riski her iki yöne de açık.
  • 🔎 En önemli nokta: 99’luk tasfiye düşüşü sonrası piyasa yeni bir büyük hareketin eşiğinde görülüyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasalarında önde gelen analistler, XRP’nin son dönemde “oynaklık boşluğu” olarak tanımlanan bir döneme girdiğine dikkat çekiyor. Bu kavram, işlemlerin ve piyasa hareketlerinin giderek daraldığı, volatilitenin minimuma indiği ve fiyatın sıkışık bir aralıkta hareket ettiği safha anlamına geliyor. Analist Xaif Crypto, şu anda piyasadaki katılımcı sayısında ve hacimde gözle görülür bir azalma olduğunu vurguluyor.

İçindekiler
1 Oynaklıkta daralma ve piyasa dengesi
2 Tasfiyelerde yüzde 99’luk düşüş
3 1,29–1,50 dolar bandı ve sıkışan yapı

Oynaklıkta daralma ve piyasa dengesi

Blockchain üzerindeki işlem hacmi yaklaşık %20 azalmış durumda. Türev işlemlerdeki finansman oranları ise negatife döndü; bu tablo, yatırımcıların ağırlıklı olarak kısa pozisyon taşımak için ücret ödemeyi göze aldıklarını gösteriyor. Tasfiyelerdeki çarpıcı gerileme ise piyasada kaldıraçlı pozisyonların temizlenmiş olduğuna işaret ediyor.

Türev piyasalardaki bu değişim, XRP üzerinde yükseliş veya düşüş yönlü aşırı bir baskı olmadığı anlamına geliyor. Yatırımcılar, yeni bir hareketin öncesinde temkinli hareket ediyor ve fazla risk alınmıyor.

Son dönemde pozisyonların çok taraflı şekilde tek yönlü hale gelmesi, küçük bir olumlu gelişmenin bile hızlı ve sert bir yön değişikliği yaratabileceğine işaret ediyor.

Tasfiyelerde yüzde 99’luk düşüş

Likidasyonlar yani zorunlu pozisyon kapama işlemlerindeki %99’luk tarihi düşüş, aşırı kaldıraç kullanımının büyük ölçüde sonlandığını ortaya koyuyor. Analistler, böyle dönemlerde fiyat hareketlerinin sönükleştiğini, ani sıçrama ve düşüşlerin azaldığını aktarıyor. Bu sıkışık tablo, gerçekte piyasada yoğun bir gerginliğin biriktiği ve yönün yakın zamanda netleşmesinin beklendiği anlamına geliyor.

Uzmanlara göre mevcut düşük volatilite sahte bir istikrar yaratıyor; bir tetikleyiciye ihtiyaç duyulan bu aralık, genellikle güçlü kırılmalarla sonuçlanabiliyor.

1,29–1,50 dolar bandı ve sıkışan yapı

XRP’nin 3 günlük grafiğinde yer alan Bollinger Bantları da son bir yılda görülmemiş ölçüde daralmış halde. Analist Ali Martinez, fiyat hareketinin bu bantların patlama noktasında olduğunu belirtiyor. Geçmişte bu kadar sıkışık dönemlerin, büyük fiyat hareketlerinin habercisi olduğu görülmüştü.

Özellikle 1,29–1,50 dolar aralığı, kısa vadede hacimli kırılmalar için kritik seviyeler olarak öne çıkıyor. Fiyatın 1,50 dolar üzerinde kalıcılaşması yukarı yönlü bir harekete işaret edecek. Buna karşılık, 1,29 doların altı ise yeni bir düşüş dalgasının önünü açabilir. Şu an itibariyle XRP, 1,37 dolarda bu bandın tam ortasında, karar aşamasında yer alıyor.

Teknik analizde simetrik üçgen formasyonu da oluşmakta. Genellikle bu tür sıkışıklıklar ani hareketlerin habercisi kabul ediliyor. Orta-uzun vadede ise bazı iyimser analistler, XRP grafiğinde yıllara yayılan “fincan kulp” yapısının hâlâ geçerli olduğunu belirtiyor ve uygun piyasa koşullarında yukarı yönlü daha büyük hedeflerin mümkün olabileceğini vurguluyor.

Ali Martinez, XRP’nin 3 günlük grafiğinde çok daralan Bollinger Bantları’na dikkat çekerken, “Bu ölçüdeki sıkışma nadiren uzun sürer, yön netleşene kadar piyasada gerilim artar ve kırılma genelde sert olur” değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte bazı projeksiyonlarda, eğer büyük ölçekli sıçramalar gerçekleşirse fiyat hedefi olarak 27 dolar gibi yüksek seviyeler gündeme geliyor. Ancak bu tür beklentiler hâlihazırda görülen sıkışıklık dikkate alındığında fazlasıyla iyimser ve gerçekçi olmaktan uzak görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP ağındaki işlem sayısı 3 ayda %20 geriledi, kaldıraç ve likidasyon minimum seviyede

XRP’de 3 günlük grafikte Bollinger Band daralması yılın en yüksek seviyesine ulaştı

XRP tabanlı ürünlerde haftalık giriş yüzde 70 artarak 67,6 milyon dolara ulaştı

Goldman Sachs, XRP ve Solana ETF’lerinden tümünü çıkardı toplam 700 milyon dolarla Bitcoin ETF’lerinde kaldı

Intesa Sanpaolo kripto portföyünü 235 milyon dolara çıkardı XRP ve Ethereum ekledi

Cross River Bank X Money Visa Debit kartlarının arkasındaki kurum oldu Ripple geçmişi XRP beklentisini artırdı

XRP kritik destek üzerinde 1.42 dolarda sıkıştı ani yön bekleniyor

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum’da fiyat yüzde 26 düşerken staking oranı yüzde 31’e çıktı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 75.800 76.800 dolar destek bölgesini test ediyor 90.000 dolar hedefi gündemde kalıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 75.800 76.800 dolar destek bölgesini test ediyor 90.000 dolar hedefi gündemde kalıyor
BITCOIN (BTC)
Ethereum’da fiyat yüzde 26 düşerken staking oranı yüzde 31’e çıktı
Ethereum (ETH)
Ethereum Foundation’da peş peşe istifalar sonrası 169 çekirdek geliştirici kaldı ETH fiyatı yıl içinde %40 geriledi
Ethereum (ETH)
BSC zincirinde post-quantum güvenlik testinde işlem hızı yüzde 40 azaldı
Kripto Para
Binance x402 ile AI destekli ödeme altyapısında yeni dönem başladı
BINANCE COIN (BNB)
Lost your password?