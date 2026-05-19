XRP’de 99 kırımla oynaklık sıkıştı 1,29–1,50 dolar bandı kritik eşik oldu

Kripto para piyasalarında önde gelen analistler, XRP’nin son dönemde “oynaklık boşluğu” olarak tanımlanan bir döneme girdiğine dikkat çekiyor. Bu kavram, işlemlerin ve piyasa hareketlerinin giderek daraldığı, volatilitenin minimuma indiği ve fiyatın sıkışık bir aralıkta hareket ettiği safha anlamına geliyor. Analist Xaif Crypto, şu anda piyasadaki katılımcı sayısında ve hacimde gözle görülür bir azalma olduğunu vurguluyor.

Oynaklıkta daralma ve piyasa dengesi

Blockchain üzerindeki işlem hacmi yaklaşık %20 azalmış durumda. Türev işlemlerdeki finansman oranları ise negatife döndü; bu tablo, yatırımcıların ağırlıklı olarak kısa pozisyon taşımak için ücret ödemeyi göze aldıklarını gösteriyor. Tasfiyelerdeki çarpıcı gerileme ise piyasada kaldıraçlı pozisyonların temizlenmiş olduğuna işaret ediyor.

Türev piyasalardaki bu değişim, XRP üzerinde yükseliş veya düşüş yönlü aşırı bir baskı olmadığı anlamına geliyor. Yatırımcılar, yeni bir hareketin öncesinde temkinli hareket ediyor ve fazla risk alınmıyor.

Son dönemde pozisyonların çok taraflı şekilde tek yönlü hale gelmesi, küçük bir olumlu gelişmenin bile hızlı ve sert bir yön değişikliği yaratabileceğine işaret ediyor.

Tasfiyelerde yüzde 99’luk düşüş

Likidasyonlar yani zorunlu pozisyon kapama işlemlerindeki %99’luk tarihi düşüş, aşırı kaldıraç kullanımının büyük ölçüde sonlandığını ortaya koyuyor. Analistler, böyle dönemlerde fiyat hareketlerinin sönükleştiğini, ani sıçrama ve düşüşlerin azaldığını aktarıyor. Bu sıkışık tablo, gerçekte piyasada yoğun bir gerginliğin biriktiği ve yönün yakın zamanda netleşmesinin beklendiği anlamına geliyor.

Uzmanlara göre mevcut düşük volatilite sahte bir istikrar yaratıyor; bir tetikleyiciye ihtiyaç duyulan bu aralık, genellikle güçlü kırılmalarla sonuçlanabiliyor.

1,29–1,50 dolar bandı ve sıkışan yapı

XRP’nin 3 günlük grafiğinde yer alan Bollinger Bantları da son bir yılda görülmemiş ölçüde daralmış halde. Analist Ali Martinez, fiyat hareketinin bu bantların patlama noktasında olduğunu belirtiyor. Geçmişte bu kadar sıkışık dönemlerin, büyük fiyat hareketlerinin habercisi olduğu görülmüştü.

Özellikle 1,29–1,50 dolar aralığı, kısa vadede hacimli kırılmalar için kritik seviyeler olarak öne çıkıyor. Fiyatın 1,50 dolar üzerinde kalıcılaşması yukarı yönlü bir harekete işaret edecek. Buna karşılık, 1,29 doların altı ise yeni bir düşüş dalgasının önünü açabilir. Şu an itibariyle XRP, 1,37 dolarda bu bandın tam ortasında, karar aşamasında yer alıyor.

Teknik analizde simetrik üçgen formasyonu da oluşmakta. Genellikle bu tür sıkışıklıklar ani hareketlerin habercisi kabul ediliyor. Orta-uzun vadede ise bazı iyimser analistler, XRP grafiğinde yıllara yayılan “fincan kulp” yapısının hâlâ geçerli olduğunu belirtiyor ve uygun piyasa koşullarında yukarı yönlü daha büyük hedeflerin mümkün olabileceğini vurguluyor.

Ali Martinez, XRP’nin 3 günlük grafiğinde çok daralan Bollinger Bantları’na dikkat çekerken, “Bu ölçüdeki sıkışma nadiren uzun sürer, yön netleşene kadar piyasada gerilim artar ve kırılma genelde sert olur” değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte bazı projeksiyonlarda, eğer büyük ölçekli sıçramalar gerçekleşirse fiyat hedefi olarak 27 dolar gibi yüksek seviyeler gündeme geliyor. Ancak bu tür beklentiler hâlihazırda görülen sıkışıklık dikkate alındığında fazlasıyla iyimser ve gerçekçi olmaktan uzak görünüyor.