Intesa Sanpaolo kripto portföyünü 235 milyon dolara çıkardı XRP ve Ethereum ekledi

İtalya’nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo, 2026’nın ilk çeyreğinde dijital varlık portföyünde dikkat çekici bir artış kaydetti. Bankanın kripto varlıklarının toplam değeri, 2025 sonunda 100 milyon dolar seviyesinden 31 Mart 2026 itibarıyla 235 milyon dolara ulaştı. Bu veriler, İtalyan kripto para haber platformu Criptovaluta.it tarafından açıklandı.

Bitcoin ETF’lerinde belirgin artış

Portföydeki bu hızlı büyümede, başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara yönelik borsa yatırım fonlarının (ETF) payı oldukça yüksek. Intesa Sanpaolo, ARK 21Shares Bitcoin ETF ve BlackRock iShares Bitcoin Trust’taki varlıklarını önemli ölçüde artırdı. Ayrıca banka, ilk kez bu alanda türev araçlara da adım attı ve iShares Bitcoin Trust üzerine alım opsiyonu satın aldı. Avrupa’da kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin son dönemde arttığı, bankacılık sektöründe çeşitlendirme stratejilerinin hızlandığı biliniyor.

Ethereum ve XRP ile yeni adımlar

Bankanın yatırım portföyünde yalnızca Bitcoin yer almıyor. Intesa Sanpaolo, ilk kez Ethereum’a da yatırım gerçekleştirdi; bu adım kapsamında BlackRock’ın iShares Staked Ethereum Trust paylarını portföyüne kattı. Bankanın XRP’ye de yatırım yaptığı, Grayscale XRP Trust’ı bünyesine ekleyerek yaklaşık 26 milyon dolarlık pozisyon açtığı belirtildi. Kurum, XRP ve Ethereum yatırımlarının doğrudan kendi varlık yönetimi için mi yoksa müşterilere yönelik ürün amaçlı mı alındığı konusunda ise resmi bir açıklama yapmadı. Her iki kripto paranın da tescilli, düzenlenmiş yatırım araçları yoluyla portföye dahil edilmiş olması bankanın temkinli stratejisini gösteriyor.

Intesa Sanpaolo, Ethereum ve XRP gibi farklı kripto varlıklara pay ayırarak portföyünü çeşitlendirme yolunda önemli bir adım attı; yatırımlarda tamamen düzenlenen ve borsada işlem gören ürünler tercih edildi.

Solana’da hızlı geri çekilme

Intesa Sanpaolo, Solana yatırımlarında ise dikkat çekici bir geri çekilme yaşadı. Banka, Bitwise Solana Staking ETF’deki paylarını 266.320 adetten sadece 2.817 adede indirerek çeyrek içinde neredeyse tamamen bu varlıktan çıktı. Bu hamle, Ethereum ve XRP gibi daha büyük piyasa değeri sunan kripto paralara yönelimle keskin bir tezat oluşturdu ve yatırım dağılımında seçici bir yaklaşımı yansıttı.

Hisse yatırımları ve Avrupa’da kripto dönüşümü

Bankanın dijital varlık portföyünde bireysel kripto para birimlerinin yanı sıra, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerine de önemli yatırımlar bulunuyor. BitGo’nun 165.600 hissesini edinen Intesa Sanpaolo, aynı zamanda Coinbase’le olan yatırımını da 1.500 hisseden 10.357 hisseye çıkardı. Banka, öte yandan Bitmine’daki tüm pozisyonlarını ve Strategy ürününde sahip olduğu satım opsiyonlarını ise kapattı. Ayrıca, Securitize’ın halka arz planlarını yöneten Cantor Equity Partners II fonundaki varlığında da azaltmaya gitti.

Bankanın dijital varlıklara ilgisi sadece portföy yatırımlarıyla sınırlı kalmadı. Kısa süre önce Ripple, Intesa Sanpaolo’ya kripto saklama hizmetleri sağlayacağını duyurmuştu. Kurumun CEO’su Carlo Messina ise Ocak 2025’te yaptığı açıklamada, bankanın ilk 11 Bitcoin alımını “test amaçlı” gerçekleştirdiklerini ve Intesa Sanpaolo’nun “tam anlamıyla bir Bitcoin şirketine” dönüşmeyeceğini vurgulamıştı.

Bankanın pay senetleri 2026 yılı içinde dalgalanma gösterdi. Cuma gününü 5,74 eurodan kapatan Intesa Sanpaolo’nun hisseleri gün içinde yüzde 1,56; yılbaşından bu yana ise yüzde 3,14 değer kaybetti.

Kripto varlık alanında genişleme Avrupa’nın diğer büyük finans kurumlarında da gözlemleniyor. İspanya’dan BBVA, Fransa’dan BPCE ve Belçika’dan KBC gibi bankalar, bireysel müşterilere açık kripto para işlemlerini başlatırken; aralarında BNP Paribas, ING ve Deutsche Bank’ın bulunduğu 12 bankadan oluşan bir konsorsiyum ise sene sonunda MiCA regülasyonlarına uyumlu Qivalis isimli bir Euro stabilcoin piyasaya sürecek.