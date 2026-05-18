Strategy’nin Bitcoin sinyali sonrası MSTR hisseleri %5,11 geriledi

Kripto varlık piyasalarında önemli miktarda Bitcoin bulunduran Strategy şirketinin hisseleri, geçen haftanın son işlem gününü %5,11 düşüşle 177,42 dolardan tamamladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, sosyal medya üzerinden paylaştığı “Big Dot Energy” görseliyle yeni bir Bitcoin alımına hazırlandıklarını ima etti.

Saylor’un “Büyük Nokta” Paylaşımı

17 Mayıs Pazar günü Saylor; piyasada sıkça takip edilen, şirketin potansiyel yeni Bitcoin alımlarını haber veren turuncu nokta temalı görselini yayımladı. Bu görselle birlikte paylaştığı ifadeler, yatırımcılar arasında olası bir büyük alımın kısa vadede gelebileceği yorumlarına yol açtı. Görselle ilgili detaylara göre, Strategy şirketinin son altı yılda yaptığı tüm Bitcoin işlemleri kayda geçiriliyor ve her bir alımın büyüklüğü, noktanın boyutuyla temsil ediliyor.

Strategy’nin Bitcoin Pozisyonu ve Son Satın Alma

Şirket, elindeki 818.869 adet Bitcoin ile sektörde kamuya açık en yüksek BTC bakiyesine sahip kurumlardan biri olarak biliniyor. Haber kapsamında, söz konusu Bitcoin miktarının güncel piyasa değeri yaklaşık 67,2 milyar dolar olarak belirtildi. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel piyasa verilerine göre Bitcoin’in fiyatı ise ilgili dönemde 77.996 dolar civarındaydı. Şirket, son satın alımını geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirerek portföyüne 43 milyon dolar değerinde Bitcoin ekledi. İlginç bir biçimde bu gibi büyük alımlar genellikle Saylor’un sosyal medya paylaşımlarından sonra duyuruluyor.

Şirketin Bitcoin işlemlerini kamuya açık şekilde belgeleyen bu gönderiler, piyasada yaklaşan büyük hacimli alımların sinyali olarak değerlendiriliyor.

STRC Satışları ve Finansal Durum

Strategy, geçen hafta STRC adlı hisse üzerinden 2,03 milyar dolar net sermaye tedarik etti. Bu miktar, piyasanın mevcut seviyelerinde 25.000’den fazla Bitcoin’in alınmasına olanak sağlayacak düzeyde. Finansal verilere göre şirketin toplam borcu 8,25 milyar dolar, imtiyazlı hisse senedi tutarı ise 13,54 milyar dolar seviyesinde. Dolaşımdaki nakit varlıklar ise yaklaşık 2,25 milyar dolar. Strategy’nin güncel piyasa değeri ise 65,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

STRC isimli imtiyazlı hisse, yatırımcılara yıllık %11,5 getiri sunuyor ve bu oran, menkul değerin 100 dolarlık nominal fiyatına yakın kalmasını hedefleyen aylık ayarlamalar ile güncelleniyor.

STRC Temettü Dağıtımında Oylama Süreci

Şirket yönetimi, STRC temettülerinin artık ayda bir yerine ayda iki kere ödenmesi için 8 Haziran’a kadar sürecek bir hissedar oylaması başlattı. Bu değişikliğin, yatırımcılara yeniden yatırım kolaylığı, piyasa likiditesi ve fiyat istikrarı açısından olumlu yansımaları olacağı vurgulandı.

Bireysel yatırımcılar, STRC enstrümanın toplam sahipliğinin %80’ini elinde bulunduruyor. Harvard Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan son araştırmaya göre, ferdi yatırımcılar genel olarak oy haklarını %29 oranında kullanırken, kurumsal yatırımcıların bu oranı %77’ye kadar çıkıyor. Strategy yönetimi bu eğilimi tersine çevirmek adına etkili bir bilgilendirme ve katılım kampanyası yürütüyor.

Oylamaya katılımı teşvik amacıyla CEO Phong Le ve başkan Michael Saylor’un katılacağı canlı interaktif bir soru-cevap etkinliği, Natalie Brunell moderatörlüğünde 22 Mayıs Çarşamba akşamı YouTube ve X üzerinden yayımlanacak.

Oylama sonucunda öneri kabul edilirse, ilk iki haftada bir yapılan temettü ödeme tarihinde 15 Haziran’da dağıtım başlayacak, ilk fiziksel çek gönderimi ise 15 Temmuz’da gerçekleşecek. Hissedarlar, 8 Haziran 2026’ya kadar oy kullanabilecek.