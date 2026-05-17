Bitcoin’da baş omuz formasyonu $80K seviyesiyle kritik alarm veriyor

Bitcoin’in fiyat hareketleri son dönemde 80 bin dolar sınırında yoğunlaştı. Yakın vadede, teknik analizde sıklıkla kullanılan baş omuz formasyonunun netleşmesiyle yatırımcılar bu seviyeye odaklanmış durumda. Peş peşe gerçekleşen denemelere rağmen fiyat 80 bin doları aşmakta güçlük çekiyor, bu da piyasada zayıflayan bir ivme olduğuna işaret ediyor.

80 bin dolar seviyesinde kritik formasyon

Baş omuz formasyonu, teknik analizde olası trend dönüşlerine işaret eden önemli bir yapı olarak kabul ediliyor. Son rallide Bitcoin, sol omuzdan baş kısmına kadar yükseldi ve burada tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Yükselişin ardından güç kaybı yaşandı ve fiyat tekrar 80 bin dolar bölgesine yaklaştı.

Bu noktada sık sık yaşanan reddedilme, özellikle alıcıların her toparlanma girişiminde dirençle karşılaşmasından kaynaklanıyor. Her yeni denemede alıcıların etkisi daha da zayıflarken, piyasada dağılım sinyalleri öne çıkıyor. 80 bin dolarlık kritik bölgede yükselişin devam etmemesi, piyasa yapısında baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Son teknik değerlendirmelere göre, “Baş omuz formasyonu teyit edildi ve 80 bin dolar seviyesi artık riskli bir eşik olarak öne çıkıyor. Eğer Bitcoin bu alanda ivme kaybederse, 40 bin dolara doğru güçlü bir düzeltme ihtimali gündeme gelebilir.” şeklinde uzman yorumları paylaşıldı.

Piyasadaki birçok katılımcı, bu bölgedeki her testi yükseliş anlamında daha güçsüz buluyor. Buna bağlı olarak, kısa vadede 80 bin dolar üzerindeki hareketlerin kalıcılığı tartışmalı olmaya devam ediyor.

Olası düşüş ve 40 bin dolar hedefi

Baş omuz formasyonunda, “ölçülü hareket” adı verilen tahmin yöntemiyle potansiyel aşağı yönlü hedefler hesaplanabiliyor. Formasyonda baş ile boyun çizgisi arasındaki düşey mesafe, kırılmanın yaşanacağı seviyeden aşağıya projekte edildiğinde fiyat için önemli bir hedef seviyesi bulunuyor.

Mevcut baş omuz yapısında baş kısmı en yüksek seviyelerde oluştuğu için, bu mesafe aşağıya doğru 40 bin dolar civarını gösteriyor. Teknik hesaplamalar, bu bölgenin önceki piyasa döngülerinde toplanma alanı olarak belirlendiğini ortaya koyuyor.

80 bin dolar civarındaki fiyat hareketleri kısa vadede belirleyici olacak. Eğer fiyat bu direnci aşamaz ve tekrar aşağı yönlü baskı altında kalırsa, formasyonun öngördüğü gibi aşağı yönlü yeni bir dalga tetiklenebilir.

Bazı analistlere göre, 80 bin dolarlık seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamazsa piyasa yapısı satıcıların lehine şekillenmiş olur. Tarihsel olarak da, bu tür anahtar desteklerin kaybedilmesi hem Bitcoin hem de alternatif kripto paralarda dalgalanmayı hızlandırıyor.

Yatırımcılar şu anda 80 bin dolarlık eşiğin geri kazanılması halinde düşüş senaryolarının geçersiz olabileceğini değerlendiriyor. Ancak tekrarlanan denemelerin başarısız kalması, momentumun zayıf seyrettiğine işaret ediyor ve belirsizlik ortamını artırıyor.

Sonuç olarak, baş omuz formasyonunun fiyat üzerindeki etkileri ve 80 bin dolar bölgesinde yaşanan sıkışma, kripto para piyasasındaki yön tayini açısından yakından takip ediliyor.