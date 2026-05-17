BITCOIN (BTC)

BTC 78 bin dolar seviyesini yeniden test etti MicroStrategy elindeki 818.869 BTC ile dikkat çekiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 MicroStrategy toplam 818.869 BTC ile kurumsal kripto piyasasında öne çıkıyor.
  • 📊 Bitcoin 78 bin dolar civarında işlem görürken, 82-83 bin dolar bandındaki yoğun likidite bölgesi fiyat beklentilerini etkiliyor.
  • ⚡ Zincir üstü göstergeler ve teknik analizlerde hâlâ kararsızlık var, piyasa yönünü belirlemekte zorlanıyor.
  • 🚧 Kritik durum: Teknik göstergeler ve likidite kümeleri yeni bir kırılım öncesinde piyasayı baskı altında tutuyor; $BTC yatırımcıları ana destek ve direnç aralığını yakından takip ediyor.
Bitcoin son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Fiyat, 78 bin dolar ile 80 bin dolar aralığında hareket etmeye devam ederken, piyasada hem yukarı yönlü bir kırılım beklentisi hem de daha derin bir düzeltme olasılığı tartışılıyor. Bu tablo kısa vadeli teknik göstergelerin kararsız kalmasına neden oluyor. Buna karşılık, büyük yatırımcıların hareketleri ve likidite bölgeleri kripto piyasası uzmanlarının radarında kalmayı sürdürüyor.

İçindekiler
1 MicroStrategy’nin BTC stratejisi ve kurumsal etki
2 Likidite bölgeleri ve kısa vadeli fiyat hareketleri
3 Zincir üstü sinyaller ve teknik göstergelerde karışıklık
4 ETF piyasasında nötr seyir

MicroStrategy’nin BTC stratejisi ve kurumsal etki

Uzun vadeli Bitcoin yatırımlarıyla bilinen MicroStrategy, şirketin mevcut BTC varlıklarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’un açıkladığı son tabloya göre, MicroStrategy 17 Mayıs 2026 itibarıyla elinde toplam 818.869 Bitcoin bulunduruyor. Bu varlıkların toplam değeri yaklaşık 64,23 milyar dolar olarak hesaplanıyor ve şirketin ortalama alım fiyatı 75.540 dolar seviyesinde.

Saylor’un sosyal medya üzerinden paylaştığı görsellerde şirketin bugüne kadar 109 farklı alım işlemi yaptığı vurgulandı. Açıklamalara göre, MicroStrategy’nin Bitcoin biriktirme stratejisi piyasa oynaklığına rağmen kararlı şekilde devam ediyor. Şirketin toplam BTC stoğu, ortalama maliyetinin biraz üzerinde bulunuyor ve bu da yaklaşık yüzde 3,84’lük bir kazancın elde edildiğini gösteriyor.

MicroStrategy yönetimi, şirketin uzun vadeli Bitcoin biriktirme yaklaşımının sürdüğünü ve bu stratejinin kurumsal piyasada büyük bir etki yarattığını belirtiyor.

MicroStrategy’nin piyasadaki etkisi, özellikle 2026 yılında kurumsal talepten kaynaklanan piyasa hareketlerinin ve Bitcoin’in toplam piyasa değerindeki değişimlerin temel unsuru olarak ön plana çıkıyor.

Likidite bölgeleri ve kısa vadeli fiyat hareketleri

Diğer yandan, türev piyasasında dikkatler büyük borsalarda oluşan likidite kümelerinde. Kripto analisti CryptoAnup’un analizine göre, CoinGlass ısı haritası verileriyle Binance borsasında 82 bin ile 83 bin dolar bandında güçlü bir likidasyon bölgesi öne çıkıyor. Bu tür yoğunlaşmalar, kaldıraçlı işlemlerde fiyatı kısa vadede belirli seviyelere çekebilecek “fiyat mıknatısı” işlevi görüyor.

Veriler, Bitcoin’in 77.991 dolar civarında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. CryptoAppsy verilerine göre, BTC son 24 saatte yüzde 0,32 düşüşle bu seviyede hareket ediyor. Mevcut durumda yukarıda 82 bin ile 83 bin dolar aralığında kalın likidite bantları dikkat çekerken, aşağıda ise 77.500 dolar seviyesi destek olarak ön plana çıkıyor.

Analistler, yakın direncin üzerinde bir momentum yakalandığında fiyatın hızla bu likidite bölgelerine yaklaşabileceğini değerlendiriyor.

Buna karşılık bazı piyasa uzmanları, yukarı hareketten önce 77.500 dolar civarındaki desteğin yeniden test edilebileceğine dikkat çekiyor. Bu görüş ayrılığı, kısa vadeli fiyat tahminlerindeki belirsizliği yansıtıyor.

Zincir üstü sinyaller ve teknik göstergelerde karışıklık

Alphractal kurucusu Joao Wedson, zincir üstü verilerde de uyarıcı işaretler olduğunu aktardı. Wedson’un analizine göre, Bitcoin yeniden “Kısa Vadeli Yatırımcı Maliyet” seviyesinin altına geriledi. Bu seviye, kısa vadeli alıcıların karlılığını ve piyasa psikolojisini ölçmek için önemli bir gösterge olarak takip ediliyor. Wedson, boğaların 78 bin dolar seviyesini koruyamadığını ifade etti.

Geçmiş veriler, bu seviyenin altına inilince volatilitenin arttığını anlatıyor. Satıcıların baskısı büyüyebilir ve ayıların öne çıkması halinde zincir üstü veriler daha geniş çaplı bir satış dalgasının habercisi olabilir.

TradingView tarafındaki teknik göstergeler ise tablonun karışık olduğunu ortaya koyuyor. Fiyat geniş bir bantta sıkışırken, RSI, MACD, Stokastik RSI ve CCI gibi osilatörler çoğunlukla nötr sinyaller üretiyor. Bu da piyasada aşırı alım ya da satım koşullarının netleşmediğini gösteriyor.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar, son dalgalanmalara tepki vermeye devam ediyor. Uzun vadeli göstergeler ise yıl başındaki yüksek seviyelerden sonra yaşanan düzeltmenin etkilerinin sürdüğüne işaret ediyor.

ETF piyasasında nötr seyir

Kurumsal yatırımcılar için önemli bir ürün olan BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) ETF’si de dikkatle izleniyor. TradingView teknik görünüm değerlendirmeleri bu ETF için genel olarak “Nötr” duruşun sürdüğünü aktarıyor. Osilatörler hafif satıcılı; hareketli ortalamalar ise kısmen alıcıların elini güçlendiriyor. IBIT’in haftalık ve aylık teknik analizlerinde hâlâ kırılganlık sinyali var ve yatırımcı tarafında temkinli bir eğilim gözleniyor.

ETF fiyatı son zamanlarda genel olarak orta-40 dolar seviyesinde, Bitcoin’deki dalgalanmaları yakın şekilde izliyor. ETF fon hareketleri, kurumsal talep ve kripto piyasasının genel likidite durumu açısından kritik önemde olmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
