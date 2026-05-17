LINK 10 dolar seviyesinin altına indi yatırımcılar uzun vadeli bandı izliyor

Kripto para piyasasının önemli projelerinden Chainlink, son günlerde dalgalı bir seyir izledi. BraveNewCoin’in verilerine göre LINK, 24 saatte yüzde 1,01 yükseldi; buna rağmen 10 dolar eşiğinin altında kalmayı sürdürdü. Piyasa değeri 7,08 milyar dolar olan Chainlink’te işlem hacmi ise 238,28 milyon dolara ulaştı.

Kısa Vadede Satış Baskısı Devam Ediyor

Haftanın ilk günlerinde 10,80 doların üzerini gören LINK fiyatı, ardından yaşadığı sert geri çekilmenin ardından 9,73 dolar seviyesinde dengelendi. Teknik analizde, 16 Mayıs’taki sert düşüş sonrası fiyatın 9,60 ila 9,80 dolar arasında yatayda devam ettiği görülüyor. Bu aralıkta satışların azaldığı, ancak tekrar 10 dolar üzerinin henüz test edilmediği dikkat çekiyor.

Grafikte MACD göstergesinin sinyal çizgisinin altında kalması ve histogramın negatif tarafta bulunması, kısa vadede alıcıların piyasada güçlü şekilde öne çıkmadığını gösteriyor. Öte yandan, sert düşüş sırasında hacmin belirgin şekilde arttığı fakat ardından bu hareketin zayıfladığı gözlemleniyor.

Analistler ve Uzun Vadeli Bölge

Analist DongPham, önceki market döngüsünde 5-9 dolar arasını alım bölgesi olarak belirlediğini, bu bölgenin bugün hala zarar bölgesinin dışında kaldığını belirtti. Ancak yükseliş sırasında beklenenin üzerinde kar peşinde koşduğu için satış fırsatını kaçırdığını vurguladı.

DongPham, “LINK uzun bir taban oluşturdu, şimdi yeni bir yükseliş öncesi yine aynı bölgede zaman geçirebilir,” değerlendirmesini yaptı ve eski zirve bölgesinin ise 53 dolarda bulunduğunu not etti.

Paylaştığı grafikte, 2021’deki zirveden sonra Chainlink’in uzun vadeli bir düzeltme yaşadığı ve mevcut fiyat bandında yeniden birikim sürecinde olduğu öne çıkıyor. Analise göre, fiyatlar bu bölgede bir süre daha yatay seyredebilir, daha güçlü bir hareket ise önümüzdeki yıllara yayılabilir.

Kurumlar ve Uzun Vadeli Görünüm

Bir diğer analist Quinten Francois ise Link’in kurumsal yatırımcılar açısından büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyor. Onun haftalık analizinde, fiyatın 9 ila 10 dolar bandındaki uzun vadeli destek bölgesinde işlem gördüğü vurgulanıyor. Bu bölgedeki geçmiş hareketlerde, LINK’in yüzde 180 ve yüzde 117 oranında yükseliş gösterdiği işaret ediliyor.

Francois’in analizine göre, haftalık MACD göstergesi yukarı yönlü dönüş sinyalleri üretmeye başlarken, RSI’ın 42 düzeyinde bulunması piyasada dipten toparlanma işaretlerini artırıyor.

Ancak, Chainlink halen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 52,70 dolardan uzak ve mevcut durumda fiyat, oraya kıyasla yüzde 81,54 oranında düşüş yaşadı. Özellikle 10 dolar seviyesinin aşılması kısa vadeli görünümde umut verebilir. Ancak fiyatın tekrar 9,60 doların altına sarkması, dar banttaki bu sıkışmanın bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor.