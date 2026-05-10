CHAINLINK (LINK)

Chainlink fiyatı direnç bölgesini zorluyor 10,50 dolar test edildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 LINK 10,50 dolar direncini zorladı kısa vadede yön arayışı öne çıktı.
  • 📈 $LINK ’de fiyat 10,30 ile 10,59 dolar arasında dar bantta kaldı işlem hacmi 300 milyon doların üzerinde ölçüldü.
  • 🔍 21 haftalık ortalamanın üstüne çıkan LINK/BTC paritesinde güçlenme sinyalleri dikkat çekti.
  • ⚡ Kritik durum: 10,50 dolar aşılamazsa fiyat yükselen kanalda yatayda kalmaya devam edebilir.
Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik, Chainlink’in (LINK) fiyatında da kendini gösterdi. Özellikle Bitcoin’deki güçlü yükselişin ardından, Chainlink’in önemli bir direnç noktasını test ettiği öne çıkıyor. BraveNewCoin verilerine göre LINK, son 24 saatte yüzde 0,91 oranında düşerek 10,32 dolardan işlem gördü. Ancak gözler, fiyatın 10,50 dolar seviyesini aşarak yeni bir yukarı ivme yakalayıp yakalayamayacağında toplandı.

LINK/BTC paritesinde güçlenme dikkat çekiyor

Analistlerin hazırladığı yeni grafiklere göre, LINK/BTC paritesi son haftalarda kayda değer bir güç kazandı. Paylaşılan haftalık mum grafiği, LINK’in uzun süreli düşüş sürecinden sıyrılarak taban bölgesinde daha yüksek dipler oluşturduğunu gösteriyor. Özellikle LINK/BTC paritesinin 21 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkması, düşüş trendinin son bulabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Yatırımcılar, Bitcoin’de son dönemde yaşanan yüzde 40’lık artışın Kripto piyasasındaki güveni güçlendirdiğini belirtti. Bu durumun, yatırımcıları daha yüksek kazanç potansiyeli arayışıyla alternatif kripto paralara yönlendirdiğine dikkat çekiliyor.

LINK/BTC’nin 21 haftalık hareketli ortalamayı aşmasının ardından, birkaç aydır yaşanan sıkışmanın sona erebileceği ve olası bir dönüş bölgesinin oluştuğu vurgulandı.

Analist grafiklerinde, trendin tamamen tersine dönmesi için düşen trend çizgisinin kırılması gerektiği ifade edildi. Ancak haftalık mumun bu oluşuma ekstra hareketlilik kattığı belirtildi.

10,50 dolar seviyesi kritik direnç

Chainlink’in fiyat hareketine bakıldığında, uzmanlar 10,50 dolar seviyesinin önemli bir direnç olarak öne çıktığını aktarıyor. Kamran Asghar tarafından paylaşılan grafikte, fiyatın aylardır süren birikim sonrası yükselen kanalın üst bandına çıktığı görülüyor.

Son günlerde 10,37 dolar civarını test eden token, mayıs ayı boyunca istikrarlı bir yükseliş kaydetti ve kanalın üstüne ulaşmayı denedi. Eğer bu seviyenin yukarısında kalıcı olursa, alıcıların baskısının arttığı ve kısa vadeli piyasa dinamiğinin değişebileceği öngörülüyor.

Eğer bu noktada reddedilirse, yükselen kanal yapısı korunmaya devam edecek ve takipçiler satın alıcıların alt bölgeleri tutup tutamayacağını gözlemleyecekler.

Ancak 10,50 doların altında kalınması durumunda, LINK’in mevcut yükselen kanal yapısı bozulmadan sürdürülecek gibi görünüyor.

Zorlu aralıkta yatay hareket sürüyor

Fiyat verilerinde, Chainlink’in 24 saat içinde 10,30 ile 10,59 dolar aralığında sıkıştığı görülüyor. Güncel piyasa değeri 7,51 milyar dolar, işlem hacmi ise 304,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Token arzı 727,1 milyon adet olurken, mevcut sıralamada 23. sırada yer aldığı bildirildi.

Crypto Patel’in yakın vadeli analizinde, LINK’in uzun süredir 6 ile 9 dolar arasında birikim yaptığı belirtildi ve uzun vadeli hedefler olarak 50 ile 100 dolar seviyelerine işaret edildi. Fakat, Chainlink halen 10 Mayıs 2021’deki 52,70 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 80,41 aşağıda seyrediyor.

Fiyatın kısa vadede 10,50 dolar üzerine çıkabilmesi halinde, toparlanma sürecinin hız kazanabileceği; aksi takdirde fiyatın mevcut kanalında seyretmeye devam edebileceği değerlendirildi.

CryptoAppsy verilerine göre Chainlink, şu anda 10,32 dolar seviyesinden alınıp satılıyor. Kısa vadede direnç bölgesinin aşılması, piyasada yeni bir ivme başlatabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

