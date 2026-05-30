SUI günlük 1.539 TPS ile yeni zirveyi gördü fiyat 0,91 dolar bandında kaldı

SUI ağı, saniyede 1.539 işlem (TPS) ile yılın en yüksek ağ verimliliğine ulaştı. Bu rekor, ağdaki kullanıcı hareketliliğinde belirgin bir artışa işaret ediyor. Ancak aynı dönemde SUI tokenı, 0,91 dolar seviyesinde işlem gördü ve kritik destek bölgesi olan 0,90 dolara yaklaştı.

Ağda yeni zirve, token fiyatında baskı

Ağ üzerindeki işlem kapasitesi, bugün 1.539 TPS ile tüm yılın en yüksek seviyesine çıktı. TPS (Transactions Per Second), bir blokzincirin saniyede kaç işlemi gerçekleştirebildiğini gösteriyor. Bu metriğin yükselişi, SUI ağının işlem hacminde ve kullanıcı talebinde kısa vadede önemli bir artış yaşandığını ortaya koydu.

Yeni paylaşımda Sui Community hesabı, SUI’nin resmi olarak saniyede 1.539 işleme ulaştığını duyurdu ve bu artışın ağ performansını vadede güçlendirebileceğini belirtti.

Ağdaki bu canlanma, SUI fiyatının 0,90-1,00 dolar bandında hareket ettiği bir döneme denk geldi. Uzmanlara göre ağ istatistiklerinde rekor kırılmış olsa da, SUI fiyatı kısa vadeli baskıdan henüz kurtulamadı ve daha önce görülen teknik seviyelerin gerisinde kaldı.

Fiyat, önemli teknik seviyelerin altında seyretti

SUI, geçtiğimiz aylarda 1,26 dolardan 3,80 dolara kadar ivmelenmiş ve daha sonra bu yükselişin tamamını geri vermişti. Grafikte, özellikle 1,26 dolar seviyesi başta olmak üzere 1,80, 2,23, 2,53, 2,83 ve 3,20 dolar aralıklarının, bundan sonraki yükselişlerde direnç noktaları olabileceği belirtiliyor.

Token şu anda, 1,26 dolar temel seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu eşik, daha önce ciddi bir destek rolü üstlenmişti ve fiyat buranın altında tutundukça piyasa görünümü zayıf kalmaya devam ediyor. Yakın vadede 1,00-1,10 dolar aralığı ilk önemli direnç olarak izleniyor. Günlük kapanış bu seviyelerin üzerinde gerçekleşirse, piyasa tarafından yeni alım ilgisinin oluşabileceği öngörülüyor.

Seviye Türü 0,90$ Güçlü destek 1,00$ – 1,10$ Kısa vadeli direnç 1,26$ Önemli teknik eşik 1,80$ – 3,20$ Daha yüksek dirençler

Momentum göstergelerinde zayıf seyir

SUI’nin günlük grafiğindeki RSI değeri 37 civarında ölçüldü. Bu göstergenin mevcut seviyesi, belirgin bir satış baskısına, ancak aşırı satım durumuna henüz doğrudan bir işarete işaret etmiyor. Analistler, RSI’ın 50 seviyesinin üzerine çıkmasının alıcıların kontrolü yeniden ele alabileceğine işaret edeceğini vurguluyor.

MACD göstergesinde ise sinyal çizgisinin altında zayıf bir görünüm öne çıktı. Histogramın hafif negatif olması da satıcıların halen piyasada etkili olduğunu yansıtıyor. Tüm bu teknik göstergeler ışığında, fiyatın ana destek olan 0,90 dolar üzerinde kalması, kısa vadeli bir sıçrama şansının sürmesini sağlayabilir. Ancak, bu seviyenin altına inilmesi halinde satışların 0,70-0,75 dolar aralığına doğru hızlanabileceği ifade ediliyor.

Mini sözlük: MACD (Moving Average Convergence Divergence), varlığın fiyatındaki değişimi ve momentumunu ölçmek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Genellikle trend değişimlerini ve güç dengesini tespit etmek amacıyla değerlendirilir.

Genel olarak SUI, fiyat hareketinde zayıf kaldı ve önceki direnç seviyelerini tekrar aşmadan net bir toparlanma sinyali vermedi. Ağdaki TPS rekoru, temel aktivitenin sürdüğünü gösterse de, fiyatın öne çıkması için hem destek alanlarının korunması hem de dirençlerin aşılması gerektiği yorumları öne çıkıyor.