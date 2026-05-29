Sui ağında iki günde ikinci kez blok üretimi durdu

Sui isimli layer-1 blockchain ağında üst üste iki gün ağda kesintiler yaşandı. Cuma günü meydana gelen son aksaklık nedeniyle ağda blok üretimi geçici olarak durdu ve yaklaşık üç saat otuz dakika boyunca blok eklenemedi. Sui ekibi, yaşanan bu “network stall” sonrası, ağın normal işleyişine yeniden döndüğünü açıkladı.

Arka arkaya gelen kesintiler

Son kesintiyle birlikte, Sui ağı üst üste iki gün boyunca benzer sorunlarla karşılaştı. Perşembe günü de yaşanan ilk aksaklık, yaklaşık altı saat sürdü ve nedeni olarak gaz ücretini hesaplayan kısımdaki kritik bir yazılım hatası gösterildi. Cuma günkü kesinti ise 11:51 UTC’de blok eklenmesinin durmasıyla başladı, ağ ancak 3:30 UTC itibarıyla normale döndü.

Sui tarafından yapılan açıklamada, geçici çözümün düşük olasılıkla sorun çıkarmasının öngörüldüğü fakat uzun vadeli yazılım düzeltmesinin artık çoğu ağ doğrulayıcısı tarafından uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Bu son ağ aksaklığından önce, Sui 2026 yılı içinde ikinci büyük kesintisini yaşamış oldu.

Ocak ayındaki büyük ağ hatası

Sui, 2026’nın başında da ciddi bir konsensüs hatası nedeniyle altı saatten fazla süreyle blok üretimini tamamen durdurmuştu. Bu olay sırasında doğrulayıcılar, birbirinden farklı işlemleri aynı anda ağ üzerinde onaya sunmuş ve gerekli uzlaşı noktasına ulaşılamamıştı. Takip eden analiz raporunda, sistemin kontrol ve karantina mekanizmalarını devreye soktuğu, kullanıcıların fonlarının risk altında olmadığı ve yapılan işlemlerin geri alınmadığı kaydedildi.

Mini sözlük: Konsensüs hatası, blok zincirinde işlemlerin doğruluğu konusunda ağdaki doğrulayıcılar arasında uzlaşma sağlanamamasını ifade eder. Bu tür hatalar çoğunlukla çift harcama, ağ bölünmesi ya da işlemlerin tamamen durması gibi sonuçlara neden olabilir.

Sui ekibi, Ocak’taki aksaklığın ağda yoğunluk oluşmasından kaynaklanmadığını ve ağın kullanıcıya yansıyan bir çatallaşma yaşamadan, sert bir şekilde durmasını sağladıklarını aktardı.

Blok zincirlerinde kesintilerin etkisi

Sui’de yaşanan bu tür kesintiler, merkezi ve merkeziyetsiz ağlar arasındaki farklılıkları da gündeme getiriyor. Merkeziyetsiz blok zincirlerinde, yüksek ölçeklenebilirlik vaat eden katmanlarda pek çok potansiyel sorun ortaya çıkabilir. Doğrulayıcılar arasında veri paylaşımı, işlem yürütme ve toplu karar alma gibi süreçlerde hatalar oluşabiliyor.

Merkezi borsalar ve hizmet sağlayıcılar yine de bu tarz aksaklıklardan etkileniyor. Örneğin, Mayıs ayında büyük kripto para borsası Coinbase, Amazon Web Services altyapısında yaşanan bir aksaklık nedeniyle geçici olarak “açık artırma” işlem moduna geçmiş ve işlemler bir süre durmuştu. Ancak merkezi yapılar, koordinasyon açısından daha az zorluk yaşasa da, altyapıya bağımlı olduklarında benzer problemlerle karşılaşabiliyor.

Olay Kesi̇nti Süresi Neden Sui (Ocak) 6 saat+ Konsensüs hatası Sui (Perşembe) 6 saat Gaz ücretinde yazılım hatası Sui (Cuma) 3,5 saat Ağ doğrulayıcı hatası Coinbase (Mayıs) Kısa süreli Altyapı hizmeti (AWS) sorunu