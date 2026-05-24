Sui Network günlük işlem sayısında %60 artışla Aptos’u önemli metriklerde geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Sui Network işlem hacminde %60 artış yakaladı ve 24 saatte 4,38 milyon işleme ulaştı.
  • $SUI ’deki toplam kilitli değer 2,6 milyar dolara çıkarak Aptos’un iki katını aştı.
  • 📊 Piyasa değeri Sui’de 4,11 milyar dolar, Aptos’ta ise 757 milyon dolar seviyesinde.
  • ⚡ Kritik durum: Sui, geliştirici ilgisi ve hızda ayırt edici avantajını güçlendirirken Move ekosistemi rekabeti tırmanıyor.
Sui Network’te son 24 saatte kaydedilen %60’lık günlük işlem artışı, Move tabanlı blokzincirlerin rekabetinde dikkatleri tekrar bu alana çekti. Verilere göre Sui, sadece bir günde 4,38 milyon işlem gerçekleştirerek tüm zamanların en hızlı performanslarından birine imza attı. 79 milisaniyelik blok süresiyle de ağın işlem verimi dikkat çekiyor.

Likidite ve piyasa değeri kıyaslaması

Sui’nin toplam piyasa değeri 4,11 milyar dolar seviyesine ulaşırken, tamamen seyreltilmiş değeri ise 10,27 milyar dolara çıktı. Aptos tarafında ise piyasa değeri 757 milyon dolar civarında ve FDV (tamamen seyreltilmiş değer) 1,94 milyar dolarda bulunuyor. Bu iki zincir arasındaki piyasa değeri oranı yaklaşık olarak 5,4’e 1 Sui lehine ilerliyor.

DeFi tarafında Sui’de kilitli toplam değer 2,6 milyar dolar iken, Aptos’ta bu miktar 1 milyar dolarda kaldı. Son 24 saate bakıldığında ise Sui’nin görülen işlem hacmi 175,6 milyon dolar seviyesindeyken Aptos’ta 20,4 milyon dolar ile sınırlı kaldı.

Mini sözlük: Fully Diluted Valuation (FDV), bir kripto paranın toplam arzı piyasa fiyatıyla çarpıldığında varılan teori̇k toplam piyasa değerini anlatır. Bu değer, henüz piyasaya sürülmemiş tüm coin veya tokenlerin de hesaplamaya dahil edilmesiyle oluşur.

Her iki ağ da Meta (eski Facebook) kökenli ekipler tarafından geliştirilen Move programlama diliyle çalıştığı için birbirine yakın teknolojik altyapı sunuyor. Ancak sermaye akışı ve kullanıcı ilgisi Sui lehine güç kazanıyor. Bunun sonucunda Sui, ekosistem içinde daha fazla likiditeyi üzerine çeker hale geldi.

MetricSuiAptos
Günlük İşlem (24s)4,38 milyon
Piyasa Değeri4,11 milyar $757 milyon $
Fully Diluted Valuation (FDV)10,27 milyar $1,94 milyar $
DeFi Kilitli Değer (TVL)2,6 milyar $1 milyar $
24s Hacim175,6 milyon $20,4 milyon $
Dolaşımdaki Arz / Toplam Arz4 milyar / 10 milyar819 milyon / 2,1 milyar

Token arzı ve fiyat performansları

Aptos, yakın zamanda token ekonomik modelini yenileyerek toplam arzı 2,1 milyarda sabitledi ve bunun yüzde 39’u (yaklaşık 819 milyon adet) şu an piyasada dolaşıyor. Sui’de ise dolaşımdaki miktar yaklaşık 4 milyar, toplam arz ise 10 milyarda sınırlı, yani bu da yaklaşık yüzde 40’a denk geliyor.

Her iki zincirin fiyat performansları dikkate alındığında Sui, ulaştığı 5,35 dolarlık zirveden %80 geride işlem görüyor. Aptos ise zirvesi olan 20,07 dolardan yüzde 96 oranında düştü.

Ağ ilerleyişi ve ekosistem

Sui’nin 79 milisaniyeye ulaşan blok süresi, platformu en hızlı katman-1 ağlardan biri yapıyor. Hem işlem sayısındaki hızlı yükseliş hem de düşük blok süresiyle Sui, 2026’ya girerken ağ büyüklüğü ve gelişimi açısından öne çıktı. Ayrıca hem Sui hem de Aptos, geliştiriciler ve DeFi likiditesi için Move ekosistemi içinde yarışıyor.

BSCNews’in aktardığına göre Sui ağı, günlük işlem aktivitesindeki artışla Sonic Labs ve Waterfall DAG gibi rakiplerini de geride bıraktı.

Her iki zincirde de dolaşımdaki token oranı benzerlik gösterse de Sui’nin daha büyük piyasa yapısı, kurumsal sermayenin sisteme girmesi için daha geniş bir alan oluşturuyor.

Uzmanlara göre, gerçek işlem geliri ve kullanıcı tutundurma metrikleri sürdürülebilir büyümeyi belirleyecek temel unsurlar olacak. Şimdilik zincir üstü veriler, Sui’nin Aptos’a karşı yapısal avantajını koruduğuna işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

