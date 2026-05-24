PlayStation ağında XRP söylentileri gerçek dışı çıktı

PlayStation Network’ün yakın zamanda Ripple bağlantılı XRP ile ödeme alacağına yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak eldeki verilere göre, bu söylentiler gerçeği yansıtmıyor ve mevcut şirket politikalarıyla uyumlu değil.

Sony’den resmi açıklama yok

2024 Mayıs itibariyle ne Sony Group, ne Ripple, ne de XRPL Foundation tarafından herhangi bir ortaklık veya entegrasyon duyurusu yapılmadı. Japonya merkezli Sony, Web3 ödeme çözümleri üzerinde çalışıyor olsa da, üçüncü taraf kripto paraların sistemde yer almasına sıcak bakmıyor. Şirketin ana hedefi, kendi ekosistemine özel bir ödeme altyapısı kurmak.

XRP, Sony’nin stratejisine uymuyor

XRP ile ilgili dedikodular, Sony’nin blokzincir projelerinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Aralık 2023’ten beri Nikkei’de yer alan haberlere göre Sony Bank, ABD dolarına endeksli ve regülasyonlara tabi ilk dijital varlığını çıkarmak için çalışıyor. Bu varlık, BlockBloom teknolojisi üzerinden geliştiriliyor ve temel olarak PlayStation Store’daki oyun ödemeleri, PSN abonelikleri ve Crunchyroll içerikleri için kullanılacak.

Mini sözlük: Stablecoin, kripto dünyasında bir para birimi veya finansal varlığa sabitlenmiş, değer dalgalanmasını en aza indiren dijital para türüdür. ABD dolarına endeksli stablecoin’ler, birim başına 1 dolar olacak şekilde tasarlanır ve istikrarı sağlamak için rezerv varlıklarla desteklenir.

Sony’nin burada öncelikli amacı, oyun ve içerik platformlarındaki maliyetleri düşürmek ve kredi kartı işlem ücretlerine (örneğin Visa, Mastercard) ödenen yüksek tutarlardan uzaklaşmak. Yani, PlayStation ekosisteminde blockchain tabanlı bir ödeme altyapısı kurulacak, ancak bu ekosistem tamamen iç denetim ve şirket kontrolüyle yönetilecek; XRP gibi dışarıdan bir token sistemde olmayacak.

Oyun devlerinde benzer eğilimler

Büyük şirketlerin finansal akışı tam olarak kontrol etme isteği, oyun sektöründe zaman zaman ortaya çıkan kripto para entegrasyonu söylentilerini de açıklıyor. Mesela, Grand Theft Auto VI için Bitcoin ve Ethereum ile ödeme yapılabileceği iddiaları bir süredir gündemde. Ancak oyunun yayıncısı Rockstar Games, bu konuda hiçbir resmi açıklama yapmadı ve oyun içi ekonomiyle ilgili detayları üstü kapalı tutuyor.

Sektördeki bu yaklaşım, platform sahiplerinin finansal kuralları kendilerinin belirlemek istemesini yansıtıyor. Kripto topluluğunda sıkça dile getirilen XRP gibi üçüncü parti çözümler yerine, oyun devleri lisanslı ve stabil, doğrudan kendi gözetimleri altındaki ödeme araçlarına yöneliyor.

Sony’nin geliştirdiği blokzincir tabanlı ödeme sistemi hakkındaki söylentiler, şirketin oyun ve içerik ekosisteminde dışarıya kapalı, tam kontrol edilen bir finansal altyapı kurma planları ile çelişiyor. Bu nedenle XRP benzeri token’ların PlayStation sistemine entegre edilmesi beklenmiyor.

Oyun ve blockchain dünyasında yeni denge

XRP’nin bankacılık sektörü için geliştirilmiş bir çözüm olması, platform tabanlı oyun ekonomilerinde benzer şekilde kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Oyun endüstrisindeki devlerin kendi kurallarını koyarak tamamen bağımsız ve denetimli sistemler inşa etmesi, dışarıdan gelen kripto para çözümlerine kapıların kapalı olduğunu gösteriyor.

Toparlamak gerekirse, PlayStation’da XRP ile ödeme yapılacağına dair asılsız haberler, şirketlerin blokzincir alanındaki hamlelerinin yanlış okunmasından kaynaklanıyor. Gelişen dijital ekonomi, kullanıcıların harcama şeklini değiştirmeye devam edecek gibi görünse de, şu an için oyun ekosistemlerinde bağımsız kripto paralara yer olmadığı netleşiyor.