Bitcoin teminatlı bireysel kredi piyasasında trilyon dolarlık büyüme öngörüsü

Kripto kredileri alanında faaliyet gösteren Ledn şirketi, önümüzdeki on yıl içinde bitcoin teminatlı bireysel kredi pazarının yaklaşık 300 kat büyüyerek 1 trilyon dolara ulaşabileceği tahminini açıkladı. Bu öngörü, dijital varlıklar üzerinden borçlanmaya olan ilginin mevcut kullanım oranlarından çok daha hızlı arttığına işaret ediyor.

Pazar büyüme tahminleri ve mevcut durum

Ledn’in değerlendirmeleri, Protocol Theory adlı tüketici araştırmaları şirketinin ABD ve Avustralya’daki 1.244 kripto para sahibiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarına dayanıyor. Şubat-Mart 2024 döneminde yapılan çalışmada, katılımcıların yüzde 88’i kripto teminatlı kredi veya kart ürünlerini kullanmayı düşünebileceğini belirtti. Ancak halen bu ürünleri kullananların oranı yalnızca yüzde 14 ile sınırlı kaldı. Araştırmacılar, bu farkı “düşünceden kullanıma geçişte 6’ya 1’lik bir açıklık” şeklinde tanımladı.

Ledn’in mevcut tahminlerine göre, bireysel bitcoin teminatlı kredi piyasasının toplam büyüklüğü şu anda yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde. Karşılaştırmalı olarak Galaxy Research, 2025’in üçüncü çeyreğinde kripto genel kredi pazarının tüm zamanların en yükseği olan 73,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Piyasa Mevcut Büyüklük Hedef (Önümüzdeki 10 Yıl) Bitcoin teminatlı bireysel kredi 3 milyar $ 1 trilyon $ Genel kripto kredi 73,6 milyar $ (2025 Q3) —

Güven sorunu ve sektörün geçmişi

2022 yılında sektörü sarsan kredi krizinin yaraları hala taze. O dönemde Celsius Network, Voyager Digital ve BlockFi gibi önde gelen firmalar iflas etmiş veya yeniden yapılanmaya gitmek zorunda kalmıştı. Kripto fiyatlarındaki büyük dalgalanma ve likiditedeki ani düşüş, milyarlarca dolarlık müşteri varlık kaybına neden olmuştu. Bu olaylar sonrasında düzenleyici otoriteler küresel ölçekte sektörü daha yakından incelemeye başladı. Ledn’in raporu, sektörün önündeki en büyük sorunun güveni yeniden tesis etmek olduğunu ortaya koyuyor.

Ledn kurucu ortağı Mauricio Di Bartolomeo, “Talep tarafı çözüldü. Geriye kalan ise, borç alanlara güven verecek altyapının oluşturulması” diyerek, sektörde en önemli eksikliğin güven olduğunu vurguladı.

Rapora göre, kripto teminatlı krediler, küresel ölçekte dijital varlık sahipliğiyle kıyaslandığında hâlâ yeterince gelişmiş seviyede değil. Araştırmanın referans aldığı verilerde, 2 Mayıs itibarıyla global kripto para piyasasının toplam büyüklüğü 2,68 trilyon dolar olarak açıklandı.

Kullanıcılar için öncelikler ve engeller

Araştırma, kripto teminatlı kredi ürünlerinin yaygınlaşmasının önünde duran en büyük engelin bilgi eksikliği olmadığını gösteriyor. Katılımcılar arasında bu tür kredileri kullanmayanlar, en çok fiyat dalgalanmaları, olası tasfiyeler ve yasal belirsizlikler konusunda endişe duyduklarını bildirdi.

Öte yandan, platform seçerken katılımcılar için oranlardan veya sunulan ürünlerden ziyade, platformun itibarı, kredi sözleşmesindeki şeffaflık, saklama tedbirleri ve risk yönetimi uygulamaları daha belirleyici oldu.

Mini sözlük: Teminatlı kripto kredisi, kullanıcıların sahip olduğu dijital varlıkları satmadan teminat olarak göstererek borç alabildiği finansal bir üründür. Bu yöntem, uzun vadeli varlık sahiplerinin hem likiditeye ulaşmasını hem de piyasa değer artışından faydalanmaya devam etmesini sağlar.

Geleneksel modele benzer yapı

Rapor, kripto teminatlı borçlanmayı geleneksel finans sistemindeki menkul kıymet teminatlı kredilere veya konut teminatlı kredilere benzetiyor. Temel fark ise, varlık satışı gerçekleştirmeden nakit akışına erişim sağlaması olarak ifade ediliyor.

Çalışmanın öne çıkan bulguları arasında, kripto kredi alanında büyük bir potansiyelin bulunduğu, ancak sektörün güven tabanlı dönüşüme ihtiyaç duyduğu görüşü öne çıkıyor.