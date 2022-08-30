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En Son 2013 Yılında Aktif Olmuştu! 10.000 Bitcoin’e (BTC) Ne Oldu?

Bitcoin'de son zamanlarda büyük cüzdanlar arası hareketler görülmeye devam edilirken yaşanan başka bir hareket dikkatleri üzerine çekti.
19:00
30 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) sahipleri, 2013’ten bu yana hareket etmemiş olan 10.000 BTC’nin aniden cüzdanını terk etmesinin ardından sorular soruyor. 28-29 Ağustos’ta açıklanan zincir üstü veriler, yaklaşık on yıl sonra büyük bir Bitcoin miktarının tekrar likit hale geldiğini doğruladı.

Bitcoin Yola Çıktı

Analistler, ilk olarak bu hafta sonu bir bloğa 5.000 BTC dahil edilmesiyle merak uyandıran yüksek işlem hacimlerini fark etmeye başladılar. 2013’ten beri aynı cüzdanda kalan, sahibi bilinmeyen fonlara bir gün sonra hemen hemen aynı miktarda olan 5.000 BTC daha katıldı.

Toplamda 10.000 BTC 2013’ten bu yana ilk kez hareket etti ve zincirleri yakından takip eden dedektifler sorumlu balinanın amacını merak etmeye başladı. Hedef cüzdanların analizi yapıldığında, fonların satış için bir borsaya gönderilmediği sonucuna vardı. Bunun yerine, çok sayıda yeni cüzdan arasında bölündüler. Zincir içi analitik platformu CryptoQuant’a katkıda bulunan Maartunn, hareketin arkasındaki mantığı göz önünde bulundurarak, gizliliğin bir rol oynayabileceğini öne sürdü.

Maartunn, geçtiğimiz hafta özellikle büyük miktarlarda kripto paraya sahip olanların şu anda büyük ölçüde artan servetlerine dikkat çekmekten kaçınmaları gerektiğini savunan CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju’nun yorumlarıyla bağlantılı olabilir. 2013 yılında, BTC/USD maksimum 1.165 dolar civarında işlem görmüştü.

Yapılan bir araştırmada, bu balinanın büyük olasılıkla; madencilik, ticaret yoluyla Bitcoin biriktiren bir vizyoner veya saldırıya uğramadan hemen önce Cryptsy Bitcoin borsasından çıkarılmış olan Bitcoin’lerin sahibi olabileceği vurgulandı.

Tarihte Altıncı Kez Bu Oluyor

Bu arada işlemler, zincir üstü analitik kaynağı LookIntoBitcoin’in yaratıcısı Philip Swift’in Balina Gölgeleri göstergesi tarafından alındı. Eski kripto paralarda meydana gelen iki ani artışı açıkça gösteren veriler, BTC fiyat hareketi üzerindeki etkileri hakkında tartışmalara yol açtı.

Swift ve CryptoQuant’ın gösterdiği gibi, önceki bu tür ani artışlar, Bitcoin tarihi boyunca BTC/USD için yerel zirvelere işaret ediyordu. Diğer sosyal medya yorumcuları, fonların, feshedilmiş borsa Mt. Gox’taki meşhur Bitcoin’lere bağlı olduğunu bile öne sürdü.

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